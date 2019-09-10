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Все про:Болгарія (120) Друга світова війна (116) Росія (19716) шпигунство, шпіонаж (339)

 Лідера болгарського руху "Русофіли" Малінова, якому Путін особисто вручив орден, затримано за підозрою в шпигунстві

Болгарські правоохоронці в межах справи про шпигунство затримали керівника організації "Русофіли" Миколу Малінова, якого у травні 2019 року президент РФ Володимир Путін нагородив орденом Дружби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві видання"24 години" і "Болгарське національне радіо".

Офіційно прокуратура повідомила тільки те, що спецслужби проводять слідчі дії у справі про шпигунство на користь іноземної держави. Імена затриманих у відомстві не розголошують, там лише зазначили, що офіційних обвинувачень поки нікому не висунуто.

За даними місцевої служби "Радіо Свобода", правоохоронці затримали деяких керівників організації "Русофіли", а також політолога Живко Георгієва. В останнього питали про дослідження, які він проводив на замовлення іноземних організацій, зокрема наближеного до Кремля "Російського інституту стратегічних досліджень".

Журналістам "Радіо Свободи" невідомо, де перебуває керівник "русофілів" Малінов, 9 серпня його телефон не відповідав.

Водночас "24 години" і "Болгарське національне радіо" стверджують, що його затримали силовики, ніч на 10 вересня він проведе не на свободі. Офіційне слідство обіцяє розкрити всі подробиці справи 10 вересня.

Також повідомляється про затримання секретаря "русофілів" Юрія Борисова, але його відпустили без висунення обвинувачень.

Організація "Русофіли" діє на території Болгарії вже понад 15 років, її мета - зміцнення дружби і співпраці між Болгарією та Росією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147411
 
   
 Топ коментарі
 
А у нас подобные организации в ВР избираются. Ну что за трэш.
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Звичайно, що путін просто так орден "Дружби" не дає. Але виникає питання: за якою спеціальністю працював Малінов і як це давало йому можливість здійснювати шпигунство?
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От і погано , що не бачите. Хоча б задумались, що імпотенти не можуть бути зоофілами, а руцофілами можуть, так таки ж є різниця ?
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И есть ПЕСофилы.....И ещё трупанчукофили....Н да...Много мрази в Украине развелось....
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А у нас подобные организации в ВР избираются. Ну что за трэш.
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Це вам не смердючі мусара,сбу та прокурори з суддями,це люди які захищають свою державу.
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А у нас громадянин московії в зраді 5 років був, кум більше там чим тут, зам розвідки з кримським бізнесом.
І вишня на рошенівських тортик від зе, надання громадянства по спрощеній процедурі "політичним" з країни агресора! Будуть любить рассєю "на" Україні.
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странные эти болгары. 15 лет у них организация "русофилы" действует, а никого это не насторожило. да тут только за одно название надо в морду давать утром, в обед и вечером, чтобы эти русофилы выли не переставая "спасите-памагите, русафобия!"
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Штирлиц шел по улицам Берлина и ничто не выдавало в нем русского разведчика: ни рация за спиной, ни волочащийся сзади парашют, ни Звезда Героя прикрепленная на телогрейку.
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Пора на порнхабе новую рубрику открывать-русофилы
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обе мировые войны с Германией против росии - нормальное такое русофилие.. Лідера болгарського руху "Русофіли" Малінова, якому Путін особисто вручив орден, затримано за підозрою в шпигунстві - Цензор.НЕТ 777
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Афганское зверье то не вкурсе что их племя в Сырке вырезали пачками русачки. Жаль хазары не дорезали болгар еще раньше.
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