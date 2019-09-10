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 Політика України
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Все про:лобіювання (43) Пінчук (82) Янукович (6841) Крейг (2)

 Пінчук заплатив $5,7 млн ​​лобістам Януковича, - "Голос Америки"

Український олігарх Віктор Пінчук заплатив щонайменше 5,7 мільйона доларів за послуги американських лобістів і британських піарників для поліпшення репутації президента Віктора Януковича на Заході у 2012 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Голосу Америки".

Журналіст упродовж двох тижнів вивчав документи судового процесу над колишнім юристом президента США Барака Обами і партнером вашингтонської юридичної фірми Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP Грейгом Крейгом.

Крейга звинувачували в тому, що він не зареєстрував свою роботу на Януковича (проєкт Veritas) у базі іноземних агентів і приховав цю інформацію від американського уряду.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Олігарх Пінчук проводить конфіденційні зустрічі з вищим політичним керівництвом країни, - "Схеми". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про зустрічі з Пінчуком і його участь у фінансуванні проєкту Veritas йдеться усвідченнях Крейга, політконсультанта Януковича Пола Манафорта і координатора проєкту Ріка Гейтса, а також представника Пінчука в суді Дага Шоена. Крім того, прізвище українського мільярдера зафіксовано в документах і чеках про оплату послуг лобістів.

"Пінчук переказував гроші Полу Манафорту через компанію на Кіпрі, а вже він передав їх фірмі Skadden. Бізнесмен платив не лише за послуги написання звіту. Він оплачував поїздки юристів до України та Європи, включно з перельотами у бізнес-класі, проживанням у найдорожчих готелях Києва і добовими", - йдеться в розслідуванні.

Згідно з документами, Пінчук заплатив фірмі Skadden 4,6 мільйона доларів. На додаток, олігарх оплатив послуги піар-фірми FTI із Лондона за 9 місяців 2012 року - понад 720 тис. фунтів стерлінгів (більш ніж 1,1 мільйона доларів за тодішнім курсом).

Дивіться: Пінчук супроводжував Кучму на зустрічі із Зеленським 31 травня, - прес-секретар Мендель. ВIДЕО

Загальна сума, яку Пінчук витратив на проєкт Veritas, становить щонайменше 5,7 мільйона доларів. Усе фінансування з боку Пінчука відбувалося неофіційно, публічно сума контракту між Міністерством юстиції України та американськими юристами обмежувалася 12 тисячами доларів.

Оскільки головною умовою Пінчука була повна анонімність, фірма Skadden не зареєструвала свою угоду з Мін'юстом у базі іноземних агентів США. Обсяг послуг, які юристи надавали уряду України, був замалий для офіційної вартості контракту, а це викликало б підозри з боку американських контрольних органів.

У згаданому звіті 2012 року компанія Skadden критикувала діяльність Юлії Тимошенко, яка в той час була головним політичним конкурентом Віктора Януковича. Звіт був підготовлений за замовленням політконсультанта Януковича Пола Манафорта і використаний, щоб виправдати досудове тримання під вартою Тимошенко перед Європейським судом з прав людини.

На звернення "Голосу Америки" прокоментувати розслідування ні у Фонді Віктора Пінчука, ні в інвестиційній групі EastOne, якою володіє олігарх, не відповіли.

Також читайте: Пінчук заплатив 4 млн доларів лобістам, щоб переслідування Тимошенко Януковичем у США не вважали політикою

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147410
 
   
 Топ коментарі
 
Надо прежде всего начать с кучмы , крестного отца ,откуда в зятя самая дорогая недвижимость на западе ,на украденную у народа собственность, и подаренная в виде приданого , зятю? А теперь достали его и ,воно таке биле и пухнасте,продолжает что-то решать в качестве " морального авторитета" Нашли самого морального,а теперь пинчук,чтобы зализать себя и своего тестя , сохранить выведенные капиталы,проталкивал план Штармаера ещё около 2х лет тому назад,были его предложения в СМИ один в один.
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А теперь Пинчук кому платит через своего тестя Кучму - ради российских заказов?
Праильно! квартальщикам.
!
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**** играющая в демократа - вот это и есть истинное западного типа лицо элиты
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вкладывать в бандитский клан!!!! Помню бегала в Дгнепре молоденькой на крутые театры из Москвы которые он привозил в годы правления Кучмы
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Годами чесались, плевали на экологию, а когда петух клюнул - слушок пустили, что хотят инвестиции сделать. Не прокатило - таки обязали потратить деньги на экологию. Индусы сделали вид, что обиделись и "отменили" инвестиции )))
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А где взял деньги? У украинских рабов. А вы давайте дальше дурачки платите повышенные налоги, стройте будки и растаможку 300%
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А сколько стоит растаможка из Евросоюза, в Японию, например? Меньше,чем в Украину? Ну вот то-то. Ты не сравнивай растаможку между Германией и Польшей - они по сути живут в одной конфедерации.
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Вот и мне интересно, сколько? В процентах от зарплаты
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В «АрселорМиттал Кривой Рог» зарплата не хуже, чем в Польше? (интервью)

22.03.2019

У криворожских металлургов ожидается очередное майское повышение заработной платы. С учетом выплаты 13-й зарплаты средний месячный доход работника АМКР может превысить 800-долларовую отметку.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
На прошлой неделе администрация «АрселорМиттал Кривой Рог» объявила об очередном росте заработной платы на предприятии с 1 мая этого года в среднем на 15%, а по отдельным категориям работников рост составит до 20%. Ранее пресс-служба АМКР распространила информацию о выплате металлургам 13-й зарплаты (на эти цели уже выделено свыше 300 млн. грн.) и указала на то, что с ноября 2017 года по декабрь 2018-го рост средней заработной платы на предприятии составил 43,4%, и в январе 2019 г. она находилась на уровне 16 172 грн.
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гарантированный оклад работника вырос в два раза. Это та часть его дохода, которую у него теперь никто не отнимет, никакая прихоть начальника.

в последние месяцы мы наблюдаем возврат на предприятие наших работников из трудовой миграции. И это далеко не единичные случаи. А после предстоящего в мае роста заработной платы ее средний размер по предприятию приблизится к отметке в 19 000 грн.

вальцовщик стана горячей прокатки 7 розряд-22 621грн

сталевар УВОС 7разр. 21 432 грн.

машинист крана металлургического производства 6разр. 17 247 грн.

машинист экскаватора (в карьере) 6разр. 17 100 грн.

машинист буровой установки (в карьере) раз. -24 164грн
Це за станом на грудень 2018 р.
А тепер "сосанто море" буде...До речі, всі виплати (це тільки по зарплатні) йшли в бюджет міста, на пенсії батькам...
Ви зробили це разом!!!
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Все ети кровососы живут за счет налогов простых граждан. Поетому нужно снижать налоги кардинально чтобы глистам ничего не оставалось
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А теперь Пинчук кому платит через своего тестя Кучму - ради российских заказов?
Праильно! квартальщикам.
!
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роздупляться, може, і деякі земляки, що голосували за це криворізьке бидло, коли і бюджет міста позбавиться відрахувать з "акселора" і люди без роботи залишаться...А ще знову в проектах закону з'явилися кассові апарати для середнього та малого бізнесу а ще такий собі пунктік, що в разі помилково навіть невірного оформленого кассового документа, покупець може поскаржитися в податкову і там оштрафують навіть за помилку "кругленькими" штрафами і ще багато "подарунків" для середнього та малого бізнесу, від яких зєлєбобіки потихеньку починають "прозрівати"...Головне, коли ці трускавецькі тушки для голосування будуть дружньо голосувати за знищення середняків,- згадайте, що ви зробили це разом!!!
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Якщо не подобається касовий апарат то можна піти будувати дороги або дояркою ,тпм касовий апарат не потрібен. Пинчук заплатил $5,7 млн лоббистам Януковича, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 3035
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дурненьке.. якщо ти думаєш що касові апарати є скрізь, то йди за окулярами до патологоанатома Пинчук заплатил $5,7 млн лоббистам Януковича, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 2661
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Якщо точно, то Пінчук платив не за покращення іміджу Януковіча, а за дескредитацію Тімошенко, мов би вона ще малий строк отримала.
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Надо прежде всего начать с кучмы , крестного отца ,откуда в зятя самая дорогая недвижимость на западе ,на украденную у народа собственность, и подаренная в виде приданого , зятю? А теперь достали его и ,воно таке биле и пухнасте,продолжает что-то решать в качестве " морального авторитета" Нашли самого морального,а теперь пинчук,чтобы зализать себя и своего тестя , сохранить выведенные капиталы,проталкивал план Штармаера ещё около 2х лет тому назад,были его предложения в СМИ один в один.
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Йющенка ще треба дескредитувати?

У ЗМІ викинули пакт Ющенка-Януковича
http://www.pravda.com.ua/news/2009/12/25/4566310/..............

Москаль розповів, за яку суму Ющенко та Балога домовлялись з "регіоналами" http://ua1.com.ua/politics/moskal-rozpoviv-za-yaku-sumu-yushchenko-ta-baloga-domovlyalis-z-regionalami-20954.html
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Та... Копейки. Подсчитать надо: сколько было вложено в свержение Пороха. И кто эти спонсоры (чтобы ДРГ не ошиблась).
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Его умножили на ноль из-за имитации создания европейских приоритетов в отношении к гражданам Украины .
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Ничего, "кацапчег"(С), сейчас "заживете, как раньше, по-прежнему, только еще лучше"(С).
Сейчас отменять вам медреформу, и научитесь вы взятки врачам давать. В РФ, как мне сказали, население это навострилось делать художественно.
Так вам и нужно, ЗЕбобикам, всегда жили в г*вне - не покидайте привычную среду обитания.
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Твій потрох сам наказував (гражланскіх отсєчь),от громадяни його і відсікли. Пинчук заплатил $5,7 млн лоббистам Януковича, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 5243
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Вы такие наивные, аж поплакать хочется. Вы в самом деле думаете что 21-го апреля, типа, "всё закончилось" ?
В войне побеждают не те у кого больше армия или у кого больше денег. Побеждают те которые неостановимы и не прекращают борьбу до победы. Да и после победы тоже.
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Наступна побєда свинарника -нари. Борітеся й поборете.
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Эти успешные еврейские бизнесмены , опустившие Украину на "о" -
пинчуки с кучмами

заготовили в Лондоне , Великобритания -запасной аэродром ценой
$ 1,58 миллиарда
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/1010467-dom-pinchukov-v-londone-stal-samyim-dorogim-v-mire-***********-korolevskoe-pomeste.html

Пинчук заплатил $5,7 млн лоббистам Януковича, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 3876
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И кучма,конечно,об этом не знал.Ну и что делает этот рыжий цап в минсуом процессе?Тепрь понятна скорость,с которой ВАЗона загоняют на "минное поле" и Украина отступает по всем фронтам.Под дружное визжание и идиотов ржание,страну ведут к бесславному концу.
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Пинчук медведчук янукович порошенко, это одна шайка могилевича-путина.
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Що Пінчук що його тб канали лайно якесь, одні колдуни і битви екстрасенсів Пинчук заплатил $5,7 млн лоббистам Януковича, - "Голос Америки" - Цензор.НЕТ 5432
Кучма ще той комуняка, хитра і в воді не тоне. Краще вже анулювати мінський процес ніж здавати Україну сєпарам.
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Это стадо никогда не прозреет, чтоб проголосовать за националистов. Слишком сильно действуют дебилизаторы через олигархические СМИ.
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