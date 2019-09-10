 Пінчук заплатив $5,7 млн лобістам Януковича для боротьби проти Тимошенко, - "Голос Америки"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в розслідуванні "Голосу Америки".
Журналіст упродовж двох тижнів вивчав документи судового процесу над колишнім юристом президента США Барака Обами і партнером вашингтонської юридичної фірми Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP Грейгом Крейгом.
Крейга звинувачували в тому, що він не зареєстрував свою роботу на Януковича (проєкт Veritas) у базі іноземних агентів і приховав цю інформацію від американського уряду.
Про зустрічі з Пінчуком і його участь у фінансуванні проєкту Veritas йдеться усвідченнях Крейга, політконсультанта Януковича Пола Манафорта і координатора проєкту Ріка Гейтса, а також представника Пінчука в суді Дага Шоена. Крім того, прізвище українського мільярдера зафіксовано в документах і чеках про оплату послуг лобістів.
"Пінчук переказував гроші Полу Манафорту через компанію на Кіпрі, а вже він передав їх фірмі Skadden. Бізнесмен платив не лише за послуги написання звіту. Він оплачував поїздки юристів до України та Європи, включно з перельотами у бізнес-класі, проживанням у найдорожчих готелях Києва і добовими", - йдеться в розслідуванні.
Згідно з документами, Пінчук заплатив фірмі Skadden 4,6 мільйона доларів. На додаток, олігарх оплатив послуги піар-фірми FTI із Лондона за 9 місяців 2012 року - понад 720 тис. фунтів стерлінгів (більш ніж 1,1 мільйона доларів за тодішнім курсом).
Загальна сума, яку Пінчук витратив на проєкт Veritas, становить щонайменше 5,7 мільйона доларів. Усе фінансування з боку Пінчука відбувалося неофіційно, публічно сума контракту між Міністерством юстиції України та американськими юристами обмежувалася 12 тисячами доларів.
Оскільки головною умовою Пінчука була повна анонімність, фірма Skadden не зареєструвала свою угоду з Мін'юстом у базі іноземних агентів США. Обсяг послуг, які юристи надавали уряду України, був замалий для офіційної вартості контракту, а це викликало б підозри з боку американських контрольних органів.
У згаданому звіті 2012 року компанія Skadden критикувала діяльність Юлії Тимошенко, яка в той час була головним політичним конкурентом Віктора Януковича. Звіт був підготовлений за замовленням політконсультанта Януковича Пола Манафорта і використаний, щоб виправдати досудове тримання під вартою Тимошенко перед Європейським судом з прав людини.
На звернення "Голосу Америки" прокоментувати розслідування ні у Фонді Віктора Пінчука, ні в інвестиційній групі EastOne, якою володіє олігарх, не відповіли.
22.03.2019
У криворожских металлургов ожидается очередное майское повышение заработной платы. С учетом выплаты 13-й зарплаты средний месячный доход работника АМКР может превысить 800-долларовую отметку.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
На прошлой неделе администрация «АрселорМиттал Кривой Рог» объявила об очередном росте заработной платы на предприятии с 1 мая этого года в среднем на 15%, а по отдельным категориям работников рост составит до 20%. Ранее пресс-служба АМКР распространила информацию о выплате металлургам 13-й зарплаты (на эти цели уже выделено свыше 300 млн. грн.) и указала на то, что с ноября 2017 года по декабрь 2018-го рост средней заработной платы на предприятии составил 43,4%, и в январе 2019 г. она находилась на уровне 16 172 грн.
в последние месяцы мы наблюдаем возврат на предприятие наших работников из трудовой миграции. И это далеко не единичные случаи. А после предстоящего в мае роста заработной платы ее средний размер по предприятию приблизится к отметке в 19 000 грн.
вальцовщик стана горячей прокатки 7 розряд-22 621грн
сталевар УВОС 7разр. 21 432 грн.
машинист крана металлургического производства 6разр. 17 247 грн.
машинист экскаватора (в карьере) 6разр. 17 100 грн.
машинист буровой установки (в карьере) раз. -24 164грн
Це за станом на грудень 2018 р.
А тепер "сосанто море" буде...До речі, всі виплати (це тільки по зарплатні) йшли в бюджет міста, на пенсії батькам...
Ви зробили це разом!!!
Праильно! квартальщикам.
!
У ЗМІ викинули пакт Ющенка-Януковича
http://www.pravda.com.ua/news/2009/12/25/4566310/..............
Москаль розповів, за яку суму Ющенко та Балога домовлялись з "регіоналами" http://ua1.com.ua/politics/moskal-rozpoviv-za-yaku-sumu-yushchenko-ta-baloga-domovlyalis-z-regionalami-20954.html
Сейчас отменять вам медреформу, и научитесь вы взятки врачам давать. В РФ, как мне сказали, население это навострилось делать художественно.
Так вам и нужно, ЗЕбобикам, всегда жили в г*вне - не покидайте привычную среду обитания.
В войне побеждают не те у кого больше армия или у кого больше денег. Побеждают те которые неостановимы и не прекращают борьбу до победы. Да и после победы тоже.
пинчуки с кучмами
заготовили в Лондоне , Великобритания -запасной аэродром ценой
$ 1,58 миллиарда
Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/1010467-dom-pinchukov-v-londone-stal-samyim-dorogim-v-mire-***********-korolevskoe-pomeste.html
Бывший депутат Верховной рады Инна Богословская заявляет, что после выхода из тюрьмы Юлия Тимошенко требовала убрать бизнесмена Дмитрия Фирташа с украинской политической арены. http://podrobnosti.ua/2032093-timoshenko-trebovala-ubrat-firtasha-s-politicheskoj-areny-bogoslovskaja.html
Кучма ще той комуняка, хитра і в воді не тоне. Краще вже анулювати мінський процес ніж здавати Україну сєпарам.
І тількі в пограбованній Україні нікому до цього немає діла.Бо треба буде визнати,що вся як політична,так і журналіздська верхівка разом з зсученних національно патріотичним середовищем і з примкнувшим 95кварталом були всі ці рокі в підтаньовці у олігархів проти одної жінкі Ю.Тимошенко.
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У згаданому звіті 2012 року компанія Skadden критикувала діяльність Юлії Тимошенко, яка в той час була головним політичним конкурентом Віктора Януковича. Звіт був підготовлений за замовленням політконсультанта Януковича Пола Манафорта і використаний, щоб виправдати досудове тримання під вартою Тимошенко перед Європейським судом з прав людини.
На звернення "Голосу Америки" прокоментувати розслідування ні у Фонді Віктора Пінчука, ні в інвестиційній групі EastOne, якою володіє олігарх, не відповіли.Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3147410
"Олігарх Віктор Пінчук вирішив продати власну бізнес-імперію та емігрувати на постійне місце проживання до Великої Британії". https://www.vatra.net.ua/ne-domovivsya-z-zelenskim-zyat-kuchmi-pinchuk-emigruye-z-********-prodaye-navit-telekanali-tsikavo-komu/