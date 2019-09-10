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 Суспільство
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Все про:Денісова (351) полонені (488)

 Київ і Москва продовжують діалог про обмін утримуваними особами, - Денісова

Між Москвою і Києвом ведуться переговори про наступний обміні утримуваними громадянами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 9 вересня в ефірі "Громадського" повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Перемовини ведуться щодо наступних звільнень наших громадян, які перебувають у РФ та тимчасово окупованому Криму", - сказала вона.

За словами омбудсмена, "якщо хочеш щось зробити, то про це треба помовчати". У зв'язку з цим Денісова відмовилася називати прізвища людей, які можуть потрапити до так званого обмінного фонду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенцову, Кольченкові, Балуху та Панову Артуру держава купить квартири в Києві, - Денісова

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147409
 
 
 Топ коментарі
 
Только недавно какую-то Денисову на россосии мариновали на КПП лагерей и СИЗО, отказывали ей во встречах, не обращали внимания и откровенно насмехались. А теперь некоей Денисовой всё удаётся. А это точно та самая Денисова? И точно она раньше в россосию ездила от прохуйловского барИги и ей ничего не позволялось, а теперь когда она представляет настоящего проукраинского преЗЕ!дента - то ей кругом открыты двери?
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Еще есть вода в Крым, русский государственный, автономные республики, федерализация и куча других козырей. Уверен, Владимир Александрович, наш Народный Президент, обо всем договорится.
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срет зе,а Порох кучи разлаживает,ничего нового,зе прослал что мог,дальше украинская земля,зе таки в шоколаде,остальные ,как ,как ждали халявы так и будут ждать,а разребать потом....,точно не зебилам,окажется за зе никто не голосовал,и как там Порох,уже в сизо? зебилы они такие зебилы,почему ваши родители незнали о противозачаточных?
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срет зе,а Порох кучи разлаживает,ничего нового,зе прослал что мог,дальше украинская земля,зе таки в шоколаде,остальные ,как ,как ждали халявы так и будут ждать,а разребать потом....,точно не зебилам,окажется за зе никто не голосовал,и как там Порох,уже в сизо? зебилы они такие зебилы,почему ваши родители незнали о противозачаточных?
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не обижай 8% и не называй их зебилами.
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вот, ты УЖЕ пытаешься откреститься от твоего поганяла...))))))))))))))
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это не я, а ты уже пытаешься откреститься от твоего поганяла. ты восьмипроцентный пе-бильный зебил.
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судя по форуму. тыф сильно завысил свои возможности..)))
ты наверное не зебил а зебильчик.. ничО вырастешь и до зебила )))
бувай
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у них денег не было на противозачаточные, все пропили
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Только недавно какую-то Денисову на россосии мариновали на КПП лагерей и СИЗО, отказывали ей во встречах, не обращали внимания и откровенно насмехались. А теперь некоей Денисовой всё удаётся. А это точно та самая Денисова? И точно она раньше в россосию ездила от ************** барИги и ей ничего не позволялось, а теперь когда она представляет настоящего проукраинского преЗЕ!дента - то ей кругом открыты двери?
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Просто Кремль уважает нашего Народного Президента и боится его до дрожи в коленках. Мудрый украинский народ как всегда не оплошал и выбрал Президентом личного врага Путина, человека, который очень скоро уничтожит мордор и выведет Украину в тройку мировых лидеров!
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не мелочись.. только на первое место, как севкорея...
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Пока наши воины нового "Цемаха" не выкрадут - ХРЕН Уйло на еще один обмен пойдет!

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один погиб,другому ступню оторвало,как ты думаешь,пойдут ребята или пошлют все это?
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Еще есть вода в Крым, русский государственный, автономные республики, федерализация и куча других козырей. Уверен, Владимир Александрович, наш Народный Президент, обо всем договорится.
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Проблема в том,что зеленский загоняет себя в глухой кут.Когда на всех углах горлопанишь о том,что своих не бросаешь,а при этом "свои" пачками,добровольно идут в плен,а ценных, для путина, с дуру уже всех отдали,то прийдется идти на более серьезные уступки и сдавать конституцию,предавать погибших и калек,опускать глаза перед вдовами и сиротами.Хотя,после диалога богдана и кличка,стало понятно,что глава офиса - циничная,наглая личность с душком пропавшей рыбы.Он точно глаза не опустит.
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СЕБЯ??? у него все классно. состояние растет... он же не хохол...)))))))))))
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