 Київ і Москва продовжують діалог про обмін утримуваними особами, - Денісова

Як передає Цензор.НЕТ, про це 9 вересня в ефірі "Громадського" повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Перемовини ведуться щодо наступних звільнень наших громадян, які перебувають у РФ та тимчасово окупованому Криму", - сказала вона.

За словами омбудсмена, "якщо хочеш щось зробити, то про це треба помовчати". У зв'язку з цим Денісова відмовилася називати прізвища людей, які можуть потрапити до так званого обмінного фонду.

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