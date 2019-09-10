 Сенцов і Кольченко анонсували першу після звільнення пресконференцію

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Сенцова.

У повідомленні зазначається: "Олег Сенцов та Олександр Кольченко дають першу після звільнення пресконференцію. Захід відбудеться 10 вересня (вівторок) о 12 годині.

Для акредитації журналістів потрібно обов’язково заповнити електронну форму.

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Місце проведення буде повідомлене журналістам листом на вказану ними в акредитаційній формі електронну пошту".

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів.