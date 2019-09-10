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 Суспільство
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Все про:прес-конференція (77) Сенцов (767)

 Сенцов і Кольченко анонсували першу після звільнення пресконференцію

Звільнені з полону в'язні Кремля Олег Сенцов і Олександр Кольченко дадуть першу після звільнення пресконференцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Сенцова.

У повідомленні зазначається: "Олег Сенцов та Олександр Кольченко дають першу після звільнення пресконференцію. Захід відбудеться 10 вересня (вівторок) о 12 годині.

Для акредитації журналістів потрібно обов’язково заповнити електронну форму.

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Місце проведення буде повідомлене журналістам листом на вказану ними в акредитаційній формі електронну пошту".

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147408
 
   
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Треба запитати у Путіна, як так, диверсанти є - диверсій нема. Як так може бути? Шиза?
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про що запитувати в цього кривавого карлика, який вбиває людей по всьому світу??? вже до Африки дібрався...він без крові жити не може...
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до Африки он добрался, чтоб на Францию давить (бывшие колонии - больное место) и у него выходит. Макрон теперь ублажает его как может.
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Уверен щто они выразят безусловную поддержку нашему народному Президенту и его политике!
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Когда кино режиссёра уже по телику покажут?
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Азохн вей, всем приготовиться. В 12 часов будет производиться старт медийной раскрутки страдальца-еврейца на роль главного украинского патриота. )
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