 Сенцов і Кольченко анонсували першу після звільнення пресконференцію

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Сенцова.
У повідомленні зазначається: "Олег Сенцов та Олександр Кольченко дають першу після звільнення пресконференцію. Захід відбудеться 10 вересня (вівторок) о 12 годині.
Для акредитації журналістів потрібно обов’язково заповнити електронну форму.
Місце проведення буде повідомлене журналістам листом на вказану ними в акредитаційній формі електронну пошту".
Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки та 11 політв'язнів.