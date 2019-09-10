 Готовий приєднатися до переговорів про мир в Україні, якщо це буде потрібно їх учасникам, - Трамп

Про це Трамп заявив у Вашингтоні у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи повинні США приєднатися до переговорів про мир в Україні в нормандському форматі, Трамп сказав:

"Я вважаю, що той факт, що вчора відбувся обмін полоненими між Росією і Україною є дуже великим кроком, і дуже позитивним кроком. Якби їм було потрібно, щоб я приєднався, я б приєднався, але справді вчора відбулася дуже і дуже позитивна подія".

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