 Готовий приєднатися до переговорів про мир в Україні, якщо це буде потрібно їх учасникам, - Трамп

Про це Трамп заявив у Вашингтоні у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи повинні США приєднатися до переговорів про мир в Україні в нормандському форматі, Трамп сказав:
"Я вважаю, що той факт, що вчора відбувся обмін полоненими між Росією і Україною є дуже великим кроком, і дуже позитивним кроком. Якби їм було потрібно, щоб я приєднався, я б приєднався, але справді вчора відбулася дуже і дуже позитивна подія".
А ССЫКЛИВОЕ РУКОВОДСТВО ЕС загрузило ЕС мигрантами . И теперь европейцы пашут на этих лоботрясов( арабов, негров)
Вы Россию в болото затянули, теперь хотите тихой сапой туда же и Украину??
Может для начала подсобить вернуть Крым, Донбасс, а потом можно и присоединиться!
Скот все растоптал. И дальше мы один на один с упырем. Дальше слив, и никто даже не вздрогнет
https://youtu.be/sGJk1uJdnx8
Ну и славненько: пусть поучаствует в Нормадском формате - укрепит своё реноме..
Ну а шо від них чекати,коли ЗЄлупенське бидло вже саме забігло в стійло,стало раком і розсунуло булки.