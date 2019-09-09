EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство
  1016  4
Матеріали за темою:
Все про:моряки (723) полонені (488) Епіфаній (180) ПЦУ (435)

 Звільнені українські моряки зустрілися з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм. ФОТО

Звільнені з в'язниць Російської Федерації українські моряки зустрілися з предстоятелем УПЦ (ПЦУ) митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм.

Як передає Цензор.НЕТ, про це митрополит Епіфаній написав у Фейсбуці.

"Із надзвичайною силою духу та міцністю у своїх переконаннях – саме так пройшли звільнені українські моряки та політв’язні складні випробування у ворожому полоні. Уся країна захоплюється їхнім подвигом та радіє поверненню Героїв додому. Для мене за честь було зустрітися із вірними синами українського народу, подякувати за хоробрість та незламність, яку вони виявили далеко від рідної землі та близьких людей", - написав він.

Предстоятель ПЦУ переконаний, що за час незаконного ув'язнення кожен із них по-новому відчув цінність життя і свободи.

"Переконаний: за час незаконного ув'язнення кожен із них по новому відчув цінність життя та свободи. Своєю незламністю вони стали проповідниками головної заповіді Ісуса Христа – заповіді любові: до ближнього, до родини, до своєї Батьківщини… І навіть у російських тюрмах та колоніях незаконно ув'язнені залишалися людьми свободи, які не відмовились від своїх переконань та принципів", - зазначив глава ПЦУ.

"Попереду у нас ще чимало випробувань на шляху до справедливого миру, а в анексованому Криму, на окупованому Донбасі та у російських тюрмах продовжують перебувати у незаконному полоні ще багато громадян України, яких ми також маємо повернути додому якомога швидше. І у цій боротьбі нашими натхненниками є ті, хто вже пройшов цю нелегку дорогу додому", - підсумував митрополит Епіфаній.

Звільнені українські моряки зустрілися з предстоятелем ПЦУ Епіфанієм 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147405
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Молодцы ребята,не пошли к московскому козломордому попу.
 показати весь коментар
 
"Вся страна восхищается их подвигом и радуется возвращению героев домой. " Епифаний,да Вы "зебил"А если серьёзно,конечно радуется.Здесь только пару дней повоняло,но...к счастью,страна этого даже не заметила.
 показати весь коментар
 
Якраз пора постригтися в монахи після такого видатного героїзму.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору