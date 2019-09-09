 На Чернігівщині на звалищі в Прилуках горить сміття на площі 1 га, - ДСНС. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

9 вересня о 16:20 в ДСНС надійшло повідомлення про пожежу в м.Прилуки на території полігону твердих побутових відходів.

До гасіння залучено 26 пожежників та 7 одиниць спеціальної техніки.

Вогнем знищено сміття на площі близько 1 га. Причина займання - необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

Станом на 18:50 пожежу локалізовано, гасіння триває.

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