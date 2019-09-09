EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  268  10
Все про:пожежа (1779) Прилуки (16) звалище (131) ДСНС (2060)

 На Чернігівщині на звалищі в Прилуках горить сміття на площі 1 га, - ДСНС. ФОТО

У Чернігівській області горить звалище міста Прилуки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

На Чернігівщині на звалищі в Прилуках горить сміття на площі 1 га, - ДСНС 01

9 вересня о 16:20 в ДСНС надійшло повідомлення про пожежу в м.Прилуки на території полігону твердих побутових відходів.

До гасіння залучено 26 пожежників та 7 одиниць спеціальної техніки.

Вогнем знищено сміття на площі близько 1 га. Причина займання - необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

На Чернігівщині на звалищі в Прилуках горить сміття на площі 1 га, - ДСНС 02

Станом на 18:50 пожежу локалізовано, гасіння триває.

На Чернігівщині на звалищі в Прилуках горить сміття на площі 1 га, - ДСНС 03

Читайте також: На території заводу із сортування сміття під Києвом виникла пожежа, - ДСНС. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147402
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Заметили что после выборов уже и львовский мусор никто не возит по Украине? И петеботы наконец то успокоились
 показати весь коментар
 
 
Заметили, что тема львовского мусора рассосалась из информпространства ещё ДО выборов. Но тут в сентябре 2019-го это дошло и зЕ!лебобику.
У тебя жирафов или там диплодоков в роду не было?
 показати весь коментар
 
 
Дело не в мусоре ,а каким то образом присобачить к любой проблеме имя Пороха, упомянуть так сказать ,в суе,чтобы любая неприятность при Зе имела вывеску Пороха.
Лохторат схавает , натравливают на этого Пороха неадекватов ,как собак..
 показати весь коментар
 
 
Да. Как только Садовый сказал что не будет баллотироваться, порохосвин ты тупой На Чернігівщині на звалищі в Прилуках горить сміття на площі 1 га, - ДСНС - Цензор.НЕТ 8084
 показати весь коментар
 
Не лепи горбатого к стене ,зелюк,Андрей Садовый решил снять кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко.
 показати весь коментар
 
 
Шо "Да"? Жирафы или диплодоки?

Слушай?! А мож ты из этих... полупроводниковых? Тормозисторов?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору