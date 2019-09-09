 Сенцову, Кольченкові, Балуху та Панову Артуру держава купить квартири в Києві, - Денісова

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"Ми зараз працюємо з Офісом президента щодо придбання квартир Сенцову, Кольченку, Балуху та Панову Артуру", - сказала Денісова. За її словами, йдеться про житло в Києві. Всі четверо згодні залишитися в місті, зокрема тому, що в Крим повернутися вони не можуть.
"Ми спочатку запитали, що вони хотіли б, з ким жити, з'ясували склад сімей і все це передали в Офіс президента", - уточнила омбудсмен. Конкретних термінів надання житла вона поки назвати не може.
"Ми всю інформацію передали в Офіс президента, я думаю це буде найближчим часом зроблено", - резюмувала Денісова.
Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки і 11 політв'язнів.
Помните, как при Сталине ловили тысячами "английских шпионов", а потом звёздочки на погонах получали.
Теперь точно по такой же схеме ловят в рашке "экстремистов" и "террористов".
Всех жопов вежливенько так, не коверкая, как родных написал. И только ненавистного шоколадного бОрыгу перековеркал.
А потом обижаются, когда их телЯвизороголовыми называешь.
Никакой взрывчатки не было.
НКВДисты били Геннадия Афанасьева и заставили под пытками оговорить Сенцова.
За то, что тот обзывал Путина в интернете.
Хватит бредни повторять.
НО, многим нужны квартиры. Вот в Словакии кредит на авто и жильё 3-6 процентов годовых.
ВОПРОС - какая цука грузит украинцев дорогими кредитами?
банк дает кредиты с депозитов (на которых уже процент) плюс навар...
вкладчик может сам инвестировать в чье-то предприятие, но это думать надо плюс риски на себя брать
государство может давать целевые кредиты, но бизнес должен суметь что-то создать, чтобы отдать кредит плюс процент, и обогнать инфляцию при этом
БАНКИ ВО ВСЕХ СТРАНАХ ОДИНАКОВЫ
ПОСМОТРИМ КАК ЗЕ РАСКОЛУПАЕТ ЭТОТ БАНКОВСКИЙ ГАДЮШНИК В УКРАИНЕ
Я в курсе КАК БАНКИРЫ НА ЗАПАДЕ БЕРУТ ДЕШЕВЫЕ, а потом накручивают свои 10 процентов И ДОЮТ 40 млн украинцев
А зате кто был никем тот станет всем
Теперь давайте врите про невозможность дешёвых кредитов
Платите вы , благотворительностью прославиться Зе, Ура!
За кой болт им квартиры?
Я против покупки за государственный счет дорогого жилья бывшим пленным, многие из которых сами виноваты в своем пленении, а некоторые типа Панова просто неадекватные пациенты психлечебниц.