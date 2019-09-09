 Сенцову, Кольченкові, Балуху та Панову Артуру держава купить квартири в Києві, - Денісова

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Ми зараз працюємо з Офісом президента щодо придбання квартир Сенцову, Кольченку, Балуху та Панову Артуру", - сказала Денісова. За її словами, йдеться про житло в Києві. Всі четверо згодні залишитися в місті, зокрема тому, що в Крим повернутися вони не можуть.

"Ми спочатку запитали, що вони хотіли б, з ким жити, з'ясували склад сімей і все це передали в Офіс президента", - уточнила омбудсмен. Конкретних термінів надання житла вона поки назвати не може.

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"Ми всю інформацію передали в Офіс президента, я думаю це буде найближчим часом зроблено", - резюмувала Денісова.

Нагадаємо, 7 вересня 2019 року в рамках обміну утримуваними особами з РФ в Україну повернулися 24 українські військовополонені моряки і 11 політв'язнів.