 "Кримський диверсант" Дудка відчуває постійні болі і не отримує кваліфікованої медичної допомоги, - син

У розмові з Радіо Свобода син Володимира Дудки Ілля розповів про різке погіршення здоров'я свого батька за час ув'язнення, інформує Цензор.НЕТ. У СІЗО у нього розвинулася виразка шлунка, аденома простати, з'явився пісок у нирках, він відчуває постійні болі. При цьому, за словами сина й адвокатів засудженого, за три роки Дудка жодного разу не отримував кваліфікованої медичної допомоги.

Джерело Радіо Свобода повідомило, що в особистій неформальній розмові один зі слідчих у справі "кримських диверсантів" зізнався в тому, що обвинувачених довелося посадити за "наказом зверху".

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Нагадаємо, 4 квітня підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" засудив обвинувачених нібито в підготовці диверсій на території окупованого Криму Володимира Дудку та Олексія Бессарабова до 14 років ув'язнення кожного.

За версією слідства, Дудка і Бессарабов були учасниками диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Українська сторона заперечує приналежність засуджених до силових структур країни. Самі обвинувачені свою вину не визнають і вважають кримінальну справу сфабрикованою. Зокрема, захист так званих "диверсантів" стверджує, що сім-карти, які вилучили у них в під час обшуку, виходячи з білінгу, раніше використовувалися біля будівель, що належать ФСБ Росії.

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