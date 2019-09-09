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Все про:Крим (7427) СІЗО (424) Дудка Володимир (10)

 "Кримський диверсант" Дудка відчуває постійні болі і не отримує кваліфікованої медичної допомоги, - син

Верховний суд Росії 15 жовтня розгляне скаргу на вирок у справі так званих "кримських українських диверсантів", для чого їх етапують до Москви з сімферопольського СІЗО, де вони перебувають три роки.

У розмові з Радіо Свобода син Володимира Дудки Ілля розповів про різке погіршення здоров'я свого батька за час ув'язнення, інформує Цензор.НЕТ. У СІЗО у нього розвинулася виразка шлунка, аденома простати, з'явився пісок у нирках, він відчуває постійні болі. При цьому, за словами сина й адвокатів засудженого, за три роки Дудка жодного разу не отримував кваліфікованої медичної допомоги.

Джерело Радіо Свобода повідомило, що в особистій неформальній розмові один зі слідчих у справі "кримських диверсантів" зізнався в тому, що обвинувачених довелося посадити за "наказом зверху".

Читайте також: Політв'язню Дудці в окупованому Криму не надають належну медичну допомогу, - адвокат

Нагадаємо, 4 квітня підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" засудив обвинувачених нібито в підготовці диверсій на території окупованого Криму Володимира Дудку та Олексія Бессарабова до 14 років ув'язнення кожного.

За версією слідства, Дудка і Бессарабов були учасниками диверсійно-терористичної групи головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Українська сторона заперечує приналежність засуджених до силових структур країни. Самі обвинувачені свою вину не визнають і вважають кримінальну справу сфабрикованою. Зокрема, захист так званих "диверсантів" стверджує, що сім-карти, які вилучили у них в під час обшуку, виходячи з білінгу, раніше використовувалися біля будівель, що належать ФСБ Росії.

Також читайте: У політв'язня Дудки погіршилося самопочуття, - син

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147399
 
 
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Хм... Придется таки давать воду в Крым...
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Лучше отдать зеленского и всю его гопкомпанию
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Отдых в крыму они надолго запомнят. Жалко что другим никак не дойдет что в окупированный крым ехать нельзя
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жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов Источник: https://censor.net.ua/n3147399
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