 Військову прокуратуру намагаються ліквідувати вдруге. Перша спроба була за часів Януковича

Про це написала в Фейсбуці журналіст Цензор.НЕТ Тетяна Бодня.

Вона зазначила: "За роки роботи в журналістиці вдруге пишу про ліквідацію військової прокуратури. Першим її знищив Віктор Янукович. За іронією долі саме військові прокурори через певний час зібрали матеріали, за якими він був засуджений.

Я не військовий експерт і знайдеться багато знаючих людей, які значно компетентніше напишуть, чому не потрібно перетворювати військову прокуратуру на один чи два цивільні департаменти, як зараз обговорюється. І про те, що це дорого обійдеться державі. Причому в буквальному сенсі, тому що потрібно буде виплатити належні за законом компенсації всім, кого звільнять з військової служби. І тому, що цивільний прокурор може відмовитися їхати на "передок", а військовий зобов'язаний, і несе відповідальність за невиконання наказу. І тому, що не скрізь цивільних можна пускати за законом. Все це теоретично можна відкоригувати, парламент вже продемонстрував в якому темпі готовий вносити різноманітні правки.

Хотіла написати про людей. Про потерпілих у резонансних справах. Особливо про тих, до кого застосовані заходи безпеки. Впевнена, що багато стежать за перипетіями довкола законопроекту не менш пильно, ніж самі прокурори.

Про самих прокурорів, проти яких Слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи. Що буде з ними після звільнення?

Реформа потрібна, безумовно. Але кожен крок має бути зваженим".

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