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 Політика України
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Все про:ліквідація (281) Янукович (6781) Військова прокуратура (568) Бодня Тетяна (163)

 Військову прокуратуру намагаються ліквідувати вдруге. Перша спроба була за часів Януковича

Спроба ліквідації військової прокуратури, яку намагається провести діюча влада вже друга за час існування цієї правоохоронної структури. Вперше це намагалися зробити за часів Януковича.

Про це написала в Фейсбуці журналіст Цензор.НЕТ Тетяна Бодня.

Вона зазначила: "За роки роботи в журналістиці вдруге пишу про ліквідацію військової прокуратури. Першим її знищив Віктор Янукович. За іронією долі саме військові прокурори через певний час зібрали матеріали, за якими він був засуджений.

Я не військовий експерт і знайдеться багато знаючих людей, які значно компетентніше напишуть, чому не потрібно перетворювати військову прокуратуру на один чи два цивільні департаменти, як зараз обговорюється. І про те, що це дорого обійдеться державі. Причому в буквальному сенсі, тому що потрібно буде виплатити належні за законом компенсації всім, кого звільнять з військової служби. І тому, що цивільний прокурор може відмовитися їхати на "передок", а військовий зобов'язаний, і несе відповідальність за невиконання наказу. І тому, що не скрізь цивільних можна пускати за законом. Все це теоретично можна відкоригувати, парламент вже продемонстрував в якому темпі готовий вносити різноманітні правки.

Хотіла написати про людей. Про потерпілих у резонансних справах. Особливо про тих, до кого застосовані заходи безпеки. Впевнена, що багато стежать за перипетіями довкола законопроекту не менш пильно, ніж самі прокурори.

Про самих прокурорів, проти яких Слідчий комітет РФ порушив кримінальні справи. Що буде з ними після звільнення?

Реформа потрібна, безумовно. Але кожен крок має бути зваженим".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147398
 
 
 Топ коментарі
 
Клоуни будуть сраки рвати не довго, не більше 5 місяців, потім люди їх на палі насадять.
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Наступного разу точно хтось із нових ліц буде тиліпатися на ялинці замість прикрас і до Ростова не встигне.
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В пятницю військова прокуратура схопила рекетирів ніби від Вазеліна, а в понеділок прокуратуру вже ліквідували. З такою швидкістю зелені ще нічого не реформували...
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Клоуни будуть сраки рвати не довго, не більше 5 місяців, потім люди їх на палі насадять.
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А зачем ждать ? Можете уже выходить с плакатами Пороха и надписями порох - сила кокс - могила
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Вы прям как кремлеботы - если против клоуна, то за пороха. Я вот за пороха не голосовал, но клоуна твоего на дух не переношу, дальше что ?
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Ну из двух зол нужно вибирать .. А не вовсе не идеализирую Порошенко , но лучшего
пока НЕТ !!!
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Наступного разу точно хтось із нових ліц буде тиліпатися на ялинці замість прикрас і до Ростова не встигне.
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у воєний час, навіть в умовах гібридної війни - військова прокуратура (ще точніше: слідчі у військових справах та прокурори нагляду за ними), як і військові трибунали потрібні. Не можуть, і не мають права цивільні розслідувати та судити правопорушення, скоєні з-за воєного стану.
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"Батя" ,який переймається долею засуджених добровольців на днях говорив
8200 засуджених і 20 100 вручено підозри нашим військовим та добровольцям,отака робота кантори матіоса,а сепаратистам на пальцях можна рахувати.Матеріали передані в ОП для Зеленського,подивимось реакцію
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Дивно, 24го на марші ветеранів ніхто про це не говорив...
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Чому в цій ситуації мовчать ЗСУ? Може вже пора стати на захист конституційного ладу?
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порохне очень хочется протащить ручнуюю собачку матиоса
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А чего бы и нет, Авакова же протащили..И Петиного министра финансов тоже протащили...Да и думаю Баканов на юбилее Суркиса с Медведчуком уже всё перетёр...
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Ты ещё скажи что Оваков от Порошенко,все понят ,что от от Яценюка...Немного пофантазируй...Військову прокуратуру намагаються ліквідувати вдруге. Перша спроба була за часів Януковича - Цензор.НЕТ 6166...Какие все гибкие Військову прокуратуру намагаються ліквідувати вдруге. Перша спроба була за часів Януковича - Цензор.НЕТ 5388
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В пятницю військова прокуратура схопила рекетирів ніби від Вазеліна, а в понеділок прокуратуру вже ліквідували. З такою швидкістю зелені ще нічого не реформували...
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Військова прокуратура з законами 1992-го року?Це НКВД на службі мародерів!Сватове, Новоянисоль, Балаклія, Калинівка,Ічня-жодного з вищих керівників не покарано-і це може зватися військова прокуратура?Тимчук спробував розібратись-його просто вбили!Не ліквідовувати,а вигнати,як непотріб їх усіх за те,що засудили тисячі добровольців тільки за те ,що самостійно пішли захищати країну,минуючи військові штаби.Абсолютно зрадницька антинародна банда в законі.
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