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 Політика України
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Все про:Зеленський (2676) Фінляндія (136) Нііністе (8)

 Президент Фінляндії Нііністе 12 вересня відвідає Україну для переговорів із Зеленським

12 вересня президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з главою Фінляндії Саулі Нііністе.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента

"Президент України Володимир Зеленський проведе переговори з президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністе в рамках його офіційного візиту в Україну", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко обговорив з президентом Фінляндії Нііністе питання звільнення українських заручників у РФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147397
 
 
 Топ коментарі
 
Да лажанули они как всегда. Владимира Александровича уже и в Москву на 9 мая пригласили, и в Крым Аксенов приглашение дал.
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Мабуть звісточку від Х....ла хоче передати.
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зебилы, Ниинисте - всегда отправляли к фуйлу чтобы тот не вертел задом и делал то, что нужно США и Европе. Теперь Ниинисте отправляют к шмаркле, по тому же вопросу.
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Так порохоботы ж говорили что никто к нашему малоросу приезжать не будет
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Да лажанули они как всегда. Владимира Александровича уже и в Москву на 9 мая пригласили, и в Крым Аксенов приглашение дал.
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зебилы, Ниинисте - всегда отправляли к фуйлу чтобы тот не вертел задом и делал то, что нужно США и Европе. Теперь Ниинисте отправляют к шмаркле, по тому же вопросу.
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"Осталось сдаться": Портников рассказал о давлении на Зеленского и капитуляции ( о чем договорились Макарон и Пуйло) - а этот финский малоросс им в помощь едет к ЗЕ
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Мабуть звісточку від Х....ла хоче передати.
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Посол доброй воли Путина - учить будет ЗЕ как превратить свои отношения с Кремлем в финоподобные , забыв об истории с белофиннской но помня как прекрасно была жизнь в российской империи ..
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Надеюсь западная мордва сможет чем-то помочь в войне с восточной.
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Ну приедет Зе убалтывать сдать и сдаться Вобще Пан БЕНя уже все озвучил раша не враг давайте торговать все забудем я еще не все состриг с Вас бараны а какая война деньги не пахнут
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Президент України Володимир Зеленський відвідає США 23 вересня.
Про це сказав міністр закордонних справ Вадим Пристайко у понеділок.
"Ви знаєте, що 23 вересня ми їдемо у США", - розповів керівник МЗС.
Зеленський відвідає Генеральну Асамблею ООН.
Найближчим часом оголосять дату візиту президента України до Вашингтона, де відбудеться його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
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Скорее всего будет просить Зелю дать отмашку на снятие санкций с РФ
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Будет уговаривать отдать часть территории России, как фины в свое время. Правда за это Россия заплатила 300000 трупов советских солдат.
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Не Россия, а СССР. Тяжелейшие потери были среди украинцев.
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Украине с Финляндией надо прочно дружить: финны - эксперты по соседству
с БРАТСКОЙ козляндией.
Финны нахлебались и навоевались по самые не хочу, но при этом живут хорошо.

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Что очередной подзатыльник зелёной шмаркле будут давать?
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Что очередной подзатыльник зелёной шмаркле будут давать?
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