 Президент Фінляндії Нііністе 12 вересня відвідає Україну для переговорів із Зеленським

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента
"Президент України Володимир Зеленський проведе переговори з президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністе в рамках його офіційного візиту в Україну", - йдеться в повідомленні.
Про це сказав міністр закордонних справ Вадим Пристайко у понеділок.
"Ви знаєте, що 23 вересня ми їдемо у США", - розповів керівник МЗС.
Зеленський відвідає Генеральну Асамблею ООН.
Найближчим часом оголосять дату візиту президента України до Вашингтона, де відбудеться його зустріч із президентом США Дональдом Трампом.
с БРАТСКОЙ козляндией.
Финны нахлебались и навоевались по самые не хочу, но при этом живут хорошо.