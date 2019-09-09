 Президент Фінляндії Нііністе 12 вересня відвідає Україну для переговорів із Зеленським

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента

"Президент України Володимир Зеленський проведе переговори з президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністе в рамках його офіційного візиту в Україну", - йдеться в повідомленні.

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