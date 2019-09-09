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 Політика України
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Все про:Геращенко Ірина (928) законопроект (737) плагіат (27) Слуга народу (285)

 Фракція "Слуга народу" перереєструвала від свого імені 9 законопроєктів, які вже розглядалися в минулому скликанні. Це плагіат, - Ірина Геращенко

Співголова парламентської фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявила про те, що фракція "Слуги народу" займається плагіатом, перереєструвала на себе законопроекти, які вже пройшли перше читання в минулому скликанні ВР.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці "Європейської солідарності".

Геращенко зазначила: "На цей сесійний тиждень винесено не менше 9 законопроєктів, які в попередньому скликанні пройшли перше читання і перенесені як перехідні до ВР 9 скликання.

Але слуги перереєстрували їх, як свої і нові, переписавши слово в слово. Підкреслюю, йдеться про закони, які пройшли перше читання і вже завтра спокійно можуть бути ухвалені в цілому.

Але відбувається плагіат, інтелектуальна крадіжка і сегрегація депутатів на правильних і неправильних, щоб ці закони пройшли з правильними прізвищами авторів.

А над цими законами КМУ і депутати попереднього скликання працювали кілька років, вони пройшли експертне обговорення і мають оцінку наших європейських партнерів, перше читання в залі і підготовку комітетом до другого читання через правки".

Читайте також: До Конституційного суду надійшли звернення Ради щодо семи президентських законопроєктів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147396
 
 
 Топ коментарі
 
Ну так голосуй за них, в чем проблема? Тебе важен смысл законопроектов или их авторство?
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Ну так вы их приняли? Может хорошие законопроекты, проголосуете вместе, ради Украины?
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Предвыборный сценарий?.. Вы о чем?.. Из того что я помню: сериал про депутатов "Депутатики" + 3 сериала "Слуга Народа" + 1 полнометражный фильм о слуге народа. Что конкрето является "передвыборчим сцэнарием"?
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Автор цього коментаря мав на увазі, що СН - це плагіат на твір Рудика, а повторне внесення законопроектів, які вже проголосовані в 1 читанні - це теж своєрідний плагіат. Треба голосувати вже в 2 читанні, але ж тоді законодавча ініціатива буде належати попередникам, яких ви люто ненавидите.
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А еще раз спрашиваю, плагиат на что? Про слугу народа есть 4 фильма (1 полнометражный и 3 сериала). Какой конкретно фильм - плагиат?
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САМ ЗЕЛЯ ПЛАГИАТ ХУ..ЛА И БЕНИ КОЛОШМАТОГО ОТ И ДО... успокойся зеленый... Фракція "Слуга народу" перереєструвала від свого імені 9 законопроєктів, які вже розглядалися в минулому скликанні. Це плагіат, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 8335
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просто уже терпения не хватает каждый день вам прописные истины объяснять. и если б это был один какой-то вопрос, но нет! у вас все такое. "мы будем принимать по нанадцать законов в день", кнопкодавы чертовы... а потом то суд, то западные партнеры, то еще какая хрень. все у вас не слава Богу...
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Вы действительно не понимаете или валяете дурака? Фракція "Слуга народу" перереєструвала від свого імені 9 законопроєктів, які вже розглядалися в минулому скликанні. Це плагіат, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2012
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Це дуже складно для тебе.
Не заморочуйся.
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Ну так голосуй за них, в чем проблема? Тебе важен смысл законопроектов или их авторство?
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зеботара! Читати не вмієш? Вже проголосовані в першому читанні!
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Ааауторство, этой шлендре важнее, она намикает что они умные когда то были,и несколько лет трудились над этой рукописью,а другие себе тупо присвоили
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Она намекает, что не надо наойбывать, так понятно? Или это уже считается нормой?
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Это норма въелась в кровь с *** знает какого года, наверное с того когда охолопили народ.
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Если слуги не могут писать, пусть хоть воруют. А то они понаписывают.
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Я украду у тебя рукопись, выдам за свою, она всем понравится, напечатают, я получу гешефт. Радуйся.
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счас просто доморощенные рошенки приступили Фракція "Слуга народу" перереєструвала від свого імені 9 законопроєктів, які вже розглядалися в минулому скликанні. Це плагіат, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 1517
ну и из говорящие собачки боты со свинофермы Фракція "Слуга народу" перереєструвала від свого імені 9 законопроєктів, які вже розглядалися в минулому скликанні. Це плагіат, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 1322
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очень смешно... один вопрос - почему выросла цена на овощи, если курс доллара понизился?
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Ааа, так для ПЕСиков главное - гешефт, ну так бы раньше и сказал.
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Верно ПЕСики и собираются поиметь свой гешефт.
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А, так для зелебобиков мораль пустой звук? Понятненько.
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Алекс- для Вас КОЗЕЛіків , як і для вашого клована головне ШОУ ! А те , що раніше робилось КОЗЕЛики хвацько приписують собі , аби їх зебіли - виборці хвалили !!
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черт с ними. пусть приписывают. сколько веревочке не виться, а конец будет.
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Это - законопроекты, а не рукописи. Ты, я, он, она - их законные собственники, так как пять лет содержали эту п@здоту, пока она типа в муках их рожала, но так и не разродилась. Смотрю до псов никак не дойдет, что они уже не на белом коне, а на помойке истоии.
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Паша, запомни этот свой пост. а когда тебя выворачивать начнет от бешенного принтера СН в Раде, потому что они и не собираются ничего в муках рожать, а будут только косо-криво лишь бы живо законы клепать, вот тогда вспомни. сейчас уже мноооогие эксперты начали вчитываться с творчество СН. ну очень интересно. напр. про ренту по добыче полезных ископаемых в несколько раз выше чем в куче стран. или отмену госфинансирования украинского кинопроизводства. прелесть! вы еще пенсии отмените и таки переведите ОП с Банковой! тогда все будет пучком. Фракція "Слуга народу" перереєструвала від свого імені 9 законопроєктів, які вже розглядалися в минулому скликанні. Це плагіат, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 4527
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В ваш маленький неандертальский мозг никак не влезет, что если они даже законопроекты готовы списывать чтобы потом приписать их себе, то они готовы на любые преступления ради популизма. И если они так начинают, то что будет потом когда почувствуют вкус власти...
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Ну так вы их приняли? Может хорошие законопроекты, проголосуете вместе, ради Украины?
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зебіл, так потрібно голосувати в другому читанні!
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а шо ж так, чего за 5 лет не успели проголосовать во 2 чтении ваши депутатики?
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депутати були від усього спектру виборців, які голосували в 2014-му, з усіма розкладами того спектру. Не в 19-му, а в 14-му!
Тільки ви, зеботара, цієї істини не розумієте. Ви досі вважаєте, що парламент - то структура, підлегла диктатору в країні.
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У вашего ***** была целая коалиция для голосования во втором чтении! И парламент был, ну очень подвластен вашему пете-мародеру! А про это поговорить защитничкам не хочется???
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Ждали ваших, высокоморальных плагиаторов.☺
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Боже! вот этот вопрос убивает наповал. неужели можно вот так? и ладно бы ты один, но тебе же лайки ставят!!! ребята, не обижайтесь, но прежде чем вопросы писать, лучше пару минут подумать над ответом самим. глядишь, потом не так стыдно будет...
P.S. не в обиду. если закон готовили 2 года и за неделю до роспуска Зеленским Рады проголосовали в первом чтении, то "чего за 5 лет не успели проголосовать во 2 чтении ваши депутатики?" выглядит глуповато.
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Як скопіпастили законопректи папірєдніків? А я думав що то Юзік працює над їх створенням.🤣
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так зебіли нічого, окрім красти і брехати - НЕ ВМІЮТЬ! Не пристосовані...
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Шавка шАкаладная
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Сколько её помню, вечно скандалила --1; и вечно *пленных визволяла* - 2.
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так то ж для українців
ті закони... щось не розумію
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Твою шмару ірка звуть? Так впхай їй води з перепою! Нафєг нам ваші алкогольні проблєми?!
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ирок*** кукуку - в Украине 2. Одна - шмандра, другая - 3 000-ая.
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Ну что, если законопроект хороший и несет добро украинцам, измучавшимся за годы правления кровавого барыги?- Наши горячо любимые депутаты и Закон Яровой взяли на вооружение. Главное- что это для людей!
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Шо ты мелешь, дурепа? Прошлый созыв принимал антинародные законы, а народные лежали месяцами и годами на полке! И поркосвыня их подмахивала, в частности запрет нариду зарабатывать на ВИЭ! Все ваши законы можно и нужно перерегистрировать как свои, потому что они принимаются на порядок быстрее, смотри когда вносят проект в Раду и когда он выходит с подписью президента, ПРАКТИЧЕСКИ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ!
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во какие шустрые . проверять законы на соответствие другим законам я так понимаю трускавецким академикам пустая трата времени . потом кручу как хочу по одному так нужно по другому вот так - выбирай чё надо . зебил законы проходят длительное . иногда очень .время на согласование . что бы не возникало противоречий и разночтений это не фотографии штамповать конвейером
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Да, обязательно надо проверить на соотвествие законам СССР, ГОСТам 60-х годов, а ещё лучше Царской Империи, просто блин делать нехер как анализировать постапокалиптический бред, сочинённый по мотивам Гайдаровских реформ.
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Кацап, свали отсюда. Гайдаровские реформы оно тут увидело...
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Сопля, они были в правительстве Масола, ты ещё под стол ходил.
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Є рейтинг економічної свободи у світі ,ось і подивимося незабаром там реальні досягнення влади.
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Но происходит плагиат, интеллектуальная кража и сегрегация депутатов на правильных и неправильных, чтобы эти законы прошли с правильными фамилиями авторов. Источник: https://censor.net.ua/n3147396

шпанке можно...
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Та всьо номально, подивіться на ПТЕ електричних станцій, та порівняйте з попереднім! Ви будете здивовані - різниці майже немає, а зато скільки співавторів!
І так усюди.
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)))))) ха-ха , неучи !!! я и то в школе СЛОВА хоть менял местами , прилагательные ))))
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Ну в законі слова так просто не поміняєш місцями. Там треба мізки мати, а звідки вони у зелепух?
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Ви маєте помирати від щастя, якщо Зелений хоч слово ваше використає.
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Ми маємо помирати від щастя, якщо зєля зв'яже самостійно більше ніж 3 слова!
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Нічого поганого не бачу в тому щоб були прийняті в цілому ті закони над якими працювали депутати попереднього скликання для інтересів держави в цілому ,тим паче що вони пройшли експертизу та мають схвальні оцінки наших європейських партнерів.Звичайно є і моральний аспект про який говорить І.Геращенко,але треба виходити з реалій де склалася узурпація влади однією групою осіб і меншість(опозиція) нічого з цим не вдіє поки не зміняться електоральні вподобання виборця.Але головна проблема в іншому, це всього кілька законів ,де надалі "слуги народу" будуть брати якісні законопроєкти?
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Какой вы интеллигент однако, наверно в трускавце обучались?☺
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Нафантазують, потім хрін хто розбере маячню, або 2й варіант закрити дірки в прийнятому займе років 10, дірки залишать для себе
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Можливо саме так і буде,пам'ятаєте як кучма заявляв про промахи свого першого президентства,що він тільки вчився а у друге вже покаже "майстер клас",але не склалося.Ось тільки країна вже немає часу на експерименти.
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Він уже все що тільки міг використав. І що ЖКГ то не справа прєзєдєнта, і війну закінчити ще невідомо як..
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А шо ж, Ви, Ірино, хотіли?! Тепер в нас якийсь мєлкій нэосвічений хрипач з крывого рогу дєлаєт від, шо воно є тіпо перзидент! Ну й нехай ото потішецця в дупі в *уйла, це чмо кривляве!) Лялька жидівська,яка нічого не ви рішує ).
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О ХОСПАДЕ..... ЕСЛИ ЗАКОН ВАЖЕН ДЛЯ СТРАНЫ И ГРАЖДАН, ТО БРАЛИ БЫ ХОТЬ ЯНУКОВИЧА ПРОЕКТ И РЕГИСТРИРОВАЛИ. ШО ВАМ МЕШАЛО?
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Ноги мешают и тем и этим. Жлобство в последней стадии не лечится.
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Действительно😕, снять прошедший первое чтение законопроект, и запустить его-же по второму кругу? Шо им мешало?😂
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Банда дебілов сама не може даже закон придумати. Фракція "Слуга народу" перереєструвала від свого імені 9 законопроєктів, які вже розглядалися в минулому скликанні. Це плагіат, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 2241
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А можно не просто трёп от Ырки Шалавы а о чем идет речь? Понятно что соевое отребье не собиралось за эти законы принимать окончательно, шоб Путен не напал...но любопытно чего она так перепугалась!
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Олена Монова: И вот наблюдаю я некое смутное беспокойство и томление, сродни анальному зуду, у поклонников нашего нанобуонапарте. Казалось бы, они все собрались в победоносную кудлатую стаю и сделали нас всех вместе, а потом еще раз. И нет бы сполна наслаждаться ослепительной и разгромной викторией, отряхнуть порохоботский прах со своих сандаликов и смотреть на этот грешный мир с победительным прищуром, снисходительно-свысока. Нихуя, они бегают по страницам тех, кто, по их мнению, сначала заткнется, а потом вымрет, и безостановочно ******. Про Петю, про то, какие сволочи эти порохоботы, ну и про то, что скоро вымрут, конечно же, куда же без этого. Так вот чего спросить хотела: это они так себя уговаривают, что ли? Что завтра они проснутся, почухают пузо, вздрочнут, выпьют кофию, выйдут на улицу - а там ни одного порохобота? Слушай сюда, *******: вымри ты сегодня, а я завтра. Холмс курить так и не бросил, а Ватсон без трубки в жопе уже не может
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первая задача шариковых уничтожить средний класс и предпринимателей...
С оставшейся боссотой управляться легче..



Mikhail Golub

@golub

·1 ч

Удивительное прозрение совладельца «Новой почты». Думали, что Зеленский будет бороться с олигархами, а оказалось, что основной враг - малый предприниматель.
Фракція "Слуга народу" перереєструвала від свого імені 9 законопроєктів, які вже розглядалися в минулому скликанні. Це плагіат, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 9900

Фракція "Слуга народу" перереєструвала від свого імені 9 законопроєктів, які вже розглядалися в минулому скликанні. Це плагіат, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 9844
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У них и кабмин состоит из министров, их заместителей, и секретуток прошлой власти.
И плагиат это ещё не так и плохо.
Страшно представить, какие законы насочиняли бы юзики и прочая полуграмотная зелёная биомасса...
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Все кружится стрекоза ...
Никак зацепится не может
За стебли гибкой травы .
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Объелась мошка-шалава,
Бред испускает,
Осень хоронит её.
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Рассматривались но не были приняты? Ведь один и тот же закон нельзя два раза принять. Короче тётя шизанутая... Они там динозавры что только письками мерялись? Какая разница кто автор и кто принял? Это же всё делается в интересах страны, какое тут вообще может быть авторское право?
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читаю комменты, это - трэш. сторонники Зеленского - в восторге от скорости принятия законов, качество никого не интересует! поxер что согласования нет, поxер что эксперты предупреждают о проблемах в будущем, главное - быстро! впечатление такое, что они себе по три жизни намерили. сперва - "быстро", потом - переделать, и наконец - ныть как их обманули.
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Порох компютери позабирав, треба було закони теж з собою потягнути... що таке.
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