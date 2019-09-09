 Фракція "Слуга народу" перереєструвала від свого імені 9 законопроєктів, які вже розглядалися в минулому скликанні. Це плагіат, - Ірина Геращенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці "Європейської солідарності".
Геращенко зазначила: "На цей сесійний тиждень винесено не менше 9 законопроєктів, які в попередньому скликанні пройшли перше читання і перенесені як перехідні до ВР 9 скликання.
Але слуги перереєстрували їх, як свої і нові, переписавши слово в слово. Підкреслюю, йдеться про закони, які пройшли перше читання і вже завтра спокійно можуть бути ухвалені в цілому.
Але відбувається плагіат, інтелектуальна крадіжка і сегрегація депутатів на правильних і неправильних, щоб ці закони пройшли з правильними прізвищами авторів.
А над цими законами КМУ і депутати попереднього скликання працювали кілька років, вони пройшли експертне обговорення і мають оцінку наших європейських партнерів, перше читання в залі і підготовку комітетом до другого читання через правки".
Не заморочуйся.
ну и из говорящие собачки боты со свинофермы
Тільки ви, зеботара, цієї істини не розумієте. Ви досі вважаєте, що парламент - то структура, підлегла диктатору в країні.
P.S. не в обиду. если закон готовили 2 года и за неделю до роспуска Зеленским Рады проголосовали в первом чтении, то "чего за 5 лет не успели проголосовать во 2 чтении ваши депутатики?" выглядит глуповато.
ті закони... щось не розумію
шпанке можно...
І так усюди.
С оставшейся боссотой управляться легче..
Mikhail Golub
@golub
·1 ч
Удивительное прозрение совладельца «Новой почты». Думали, что Зеленский будет бороться с олигархами, а оказалось, что основной враг - малый предприниматель.
И плагиат это ещё не так и плохо.
Страшно представить, какие законы насочиняли бы юзики и прочая полуграмотная зелёная биомасса...
Никак зацепится не может
За стебли гибкой травы .
Бред испускает,
Осень хоронит её.