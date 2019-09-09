 Україна і Росія мають "скористатися моментом" обміну для врегулювання конфлікту на Донбасі, - генсек ООН Гутерреш

Про це заявив на щоденному брифінгу речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Генеральний секретар ООН підштовхуватиме сторони до використання, у найкращому можливому розумінні цього слова, моменту, який ми бачили (обмін полоненими - ред.)", - розповів Дюжаррік.
Він нагадав, що для прогресу у процесі врегулювання існує низка інструментів, включно з Нормандським форматом, Тристоронньою контактною групою у Мінську, ОБСЄ.
"Усі ці інструменти мають бути використані, аби підштовхнути у правильному напрямку і не дати моменту обміну полоненими, який ми бачили, бути змарнованим", - додав речник генсека ООН.
Нагадуємо, 8 вересня генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що обмін полоненими між Україною та Росією може слугувати позитивним кроком задля підвищення довіри між сторонами, розблокування конструктивного діалогу з метою врегулювання конфлікту.
- У нас с грабителем вышел конфликт. Вот такой, так сказать, конфуз...
Да, и за пороха я не голосовал)
Матеріал з Вікіпедії. По́рох - тверда система, яка містить органічні і неорганічні сполуки, здатні стійко (без переходу у детонацію) горіти у широкому інтервалі зовнішнього тиску (0,1-1000 МПа), виділяючи велику кількість газів з температурою 1200-3700 °С. »
Словник української мови
Академічний тлумачний словник (1970-1980)ПОРОХ 1, у, чол.
3. Останки, рештки померлої людини; прах. На марний порох мій не проливайте рік.. Тут не потрібний плач, даремний крик, Тут не до речі шана вся остання (Микола Зеров, Вибр., 1966, 277).
нє замєтіл?
«ПОРОХ 2, у, чол. Вибухова речовина, яку застосовують для стрільби з вогнепальної зброї та для виготовлення снарядів і патронів. Замфір.. зняв з цвяха рушницю, дістав із скрині порох та шріт (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 214); На колінах його лежала дрібнокаліберна.. рушниця, і три вистрілені [вистріляні] патрони ще пахли порохом (Іван Кириленко. Вибр., 1960, 329); Рушниця заряджалася з дула: засипав у неї дід добру пригорщу пороху, рубав старі іржаві цвяхи замість шроту і клав на ніч коло себе (Анатолій Дімаров, І будуть люди, 1964, 70); * Образно. Он під вербами, край виноградинка, лежать рядком залізні бочки з сірчаним вуглецем: то засоби боротьби, порох, указати б, філоксерний... (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 226); * У порівняннях. Палкий, як порох, сміливий, як голодний вовк, він усіх побивав, над усім верховодив... (Панас Мирний, I, 1949, 213); Суха солома, як порох, бралася враз огнем, скоро він до неї доторкався (Борис Грінченко, II, 1963, 301);
// перен., розм. Про запас сили, енергії. - Ось як косити треба. Ось як, ось як, - промовляв він за кожним помахом коси.. Та пороху в діда вистачило на якісь п'ять-шість хвилин. А потім почав він вдавати (Іван Цюпа, »
РЕЗУЛЬТАТ:
«Порох - Вікіпедія
https://uk.wikipedia.org › wiki › Порох
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По́рох - тверда система, яка містить органічні і неорганічні сполуки, здатні стійко (без переходу у детонацію) горіти у широкому інтервалі зовнішнього ...
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