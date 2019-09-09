 Україна і Росія мають "скористатися моментом" обміну для врегулювання конфлікту на Донбасі, - генсек ООН Гутерреш

Про це заявив на щоденному брифінгу речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Генеральний секретар ООН підштовхуватиме сторони до використання, у найкращому можливому розумінні цього слова, моменту, який ми бачили (обмін полоненими - ред.)", - розповів Дюжаррік.

Він нагадав, що для прогресу у процесі врегулювання існує низка інструментів, включно з Нормандським форматом, Тристоронньою контактною групою у Мінську, ОБСЄ.

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"Усі ці інструменти мають бути використані, аби підштовхнути у правильному напрямку і не дати моменту обміну полоненими, який ми бачили, бути змарнованим", - додав речник генсека ООН.

Нагадуємо, 8 вересня генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що обмін полоненими між Україною та Росією може слугувати позитивним кроком задля підвищення довіри між сторонами, розблокування конструктивного діалогу з метою врегулювання конфлікту.