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 Україна і Росія мають "скористатися моментом" обміну для врегулювання конфлікту на Донбасі, - генсек ООН Гутерреш

Після обміну полоненими між Україною та РФ, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш планує переконати сторони скористатися моментом позитивної динаміки для врегулювання конфлікту.

Про це заявив на щоденному брифінгу речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Генеральний секретар ООН підштовхуватиме сторони до використання, у найкращому можливому розумінні цього слова, моменту, який ми бачили (обмін полоненими - ред.)", - розповів Дюжаррік.

Він нагадав, що для прогресу у процесі врегулювання існує низка інструментів, включно з Нормандським форматом, Тристоронньою контактною групою у Мінську, ОБСЄ.

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"Усі ці інструменти мають бути використані, аби підштовхнути у правильному напрямку і не дати моменту обміну полоненими, який ми бачили, бути змарнованим", - додав речник генсека ООН.

Нагадуємо, 8 вересня генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що обмін полоненими між Україною та Росією може слугувати позитивним кроком задля підвищення довіри між сторонами, розблокування конструктивного діалогу з метою врегулювання конфлікту.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147395
 
 
 Топ коментарі
 
ЗЕкоманда Кремля запустила процесс капитуляции Украины.
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Імпотентам з оон не терпиться,щоб Україна відмовилась від своїх земель окупованих ПідаРашкою,а вони оонівські блазні присвоять собі звання миротворців.
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Видеофакт: Поляки показали «худший кошмар танкового батальона» для России : https://charter97.org/ru/news/2019/9/9/347827/
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....воспользоваться моментом положительной динамики для урегулирования конфликтИсточник: https://censor.net.ua/n3147395 - і жодного слова про "агресію" РФ - це і є результат 5-и років діяльності Клімкіна ?! Украина и Россия должны "воспользоваться моментом" обмена для урегулирования конфликта на Донбассе, - генсек ООН Гутерреш - Цензор.НЕТ 4575
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Сейчас порохоботы напишут что такие люди, как генсек ООН 5 лет боялись Климкина чтобы не сказать чего неправильного, а теперь курский потужный самоучка ликвидировался и можно говорить свободно.
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Alex Rozhenko. Х**ла кинуть на подвал в Гаагу и конфликт растворится.
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Ну да, они и когда кто-то их будет грабить в темном переулке под дулом пистолета, тоже поди назовут "конфликтом".
- У нас с грабителем вышел конфликт. Вот такой, так сказать, конфуз...
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Угу - і також , "с грабителем" й досі виходить безвіз і активна торгівля ...?
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Це є результат останніх виборів, коли самі українці у вигляді 73% готові товаришувати з рашою та "усталі от вайни".
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Хіба? При діяльності Клімкана була антипутінська коаліця. Санкції для россії. А це результат активної діяльністі презЕ та його команди. Їх завдання- відмазати мордор. На кого працює "наша" влада?
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Наша нова влада працює на Українців - соєва влада працювала на ***** !
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Фактами підтвердите, чи , лише плюнули? Україна і Росія мають "скористатися моментом" обміну для врегулювання конфлікту на Донбасі, - генсек ООН Гутерреш - Цензор.НЕТ 7336
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.....пошел в МОРЖОВУЮ пилотку !!!! это по ГРУЗИНСКИ ))))
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.....это как ????? отдать доньбасс росии ???? отдать ВСЕ почки украинцев ???? может расцеловать в ДЕСНА всех росиян ???? что вы хотите , чтоб сделала Украина еще ???? что вы к ней ПРИСТАЛИ ???? это у нас УБИЛИ 13тысяч !!!! это наши ДЕТИ погибают от руских пуль !!! это росия АГРЕССОР , ...ть ооновское!!!
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Так а он причём??? если 73% хохлов малороссов сами хотят мира с мышебратьями и ватных Сватов смотреть. Мира ессно полностью за счёт Украины, её територий и интересов. А то шо в Европе куча ватных подстилок это не новость, но вред от них ни в какое сравнение не идёт с вредом от месных манкуртов покацапленных. Они щас вон аж усераюца от смеха глядя ватных Сватов по Г+Г..
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ЗЕкоманда Кремля запустила процесс капитуляции Украины.
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Порохоботики, вы еще держитесь? За бакс дают 70 грн., массовое зубожиння, пленных моряков расстреляли, все что по Днепру - отдано Путину.. хоть какая то надежда на светлое будущее еще есть?
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Окончательная потеря территорий, снятие санкций с параши, не сци все вререди(
Да, и за пороха я не голосовал)
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Мы все умрем? Україна і Росія мають "скористатися моментом" обміну для врегулювання конфлікту на Донбасі, - генсек ООН Гутерреш - Цензор.НЕТ 7393
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Ти точно, я теж, різниця тільки в тому КИМ ти помреш. Але для НАС це буде неважливо
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Интересно, что симпатики Порохохрюка говорят на него любовно "порох" )))) Это почему-то считается позитивным словом, типа порох, заряженный на борьбу и т.д., хотя, по украински "порох" - это "прах", то есть мертвый человек.
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Порох[ред. | ред. код]

Матеріал з Вікіпедії. По́рох - тверда система, яка містить органічні і неорганічні сполуки, здатні стійко (без переходу у детонацію) горіти у широкому інтервалі зовнішнього тиску (0,1-1000 МПа), виділяючи велику кількість газів з температурою 1200-3700 °С. »
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Порох на рідній мові в першу чергу - пыль. Тому і кажуть порох, де ти позитив побачив?
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Ну вот и учи язык. Вернее, мову.
Словник української мови
Академічний тлумачний словник (1970-1980)ПОРОХ 1, у, чол.

3. Останки, рештки померлої людини; прах. На марний порох мій не проливайте рік.. Тут не потрібний плач, даремний крик, Тут не до речі шана вся остання (Микола Зеров, Вибр., 1966, 277).
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А це чому ПРОПУСТИВ?
нє замєтіл?
«ПОРОХ 2, у, чол. Вибухова речовина, яку застосовують для стрільби з вогнепальної зброї та для виготовлення снарядів і патронів. Замфір.. зняв з цвяха рушницю, дістав із скрині порох та шріт (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 214); На колінах його лежала дрібнокаліберна.. рушниця, і три вистрілені [вистріляні] патрони ще пахли порохом (Іван Кириленко. Вибр., 1960, 329); Рушниця заряджалася з дула: засипав у неї дід добру пригорщу пороху, рубав старі іржаві цвяхи замість шроту і клав на ніч коло себе (Анатолій Дімаров, І будуть люди, 1964, 70); * Образно. Он під вербами, край виноградинка, лежать рядком залізні бочки з сірчаним вуглецем: то засоби боротьби, порох, указати б, філоксерний... (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 226); * У порівняннях. Палкий, як порох, сміливий, як голодний вовк, він усіх побивав, над усім верховодив... (Панас Мирний, I, 1949, 213); Суха солома, як порох, бралася враз огнем, скоро він до неї доторкався (Борис Грінченко, II, 1963, 301);
// перен., розм. Про запас сили, енергії. - Ось як косити треба. Ось як, ось як, - промовляв він за кожним помахом коси.. Та пороху в діда вистачило на якісь п'ять-шість хвилин. А потім почав він вдавати (Іван Цюпа, »
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Набери в пошуковій стрічці GOOGLE слово порох, і натисни ENTER .
РЕЗУЛЬТАТ:
«Порох - Вікіпедія


https://uk.wikipedia.org › wiki › Порох

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По́рох - тверда система, яка містить органічні і неорганічні сполуки, здатні стійко (без переходу у детонацію) горіти у широкому інтервалі зовнішнього ...
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самое для нас УЖАСТНОЕ , что ООНОВЦЫ ни....я для МИРА не делают !!! даже в ЛИГЕ НАЦИЙ сссссср - ВЫГНАЛИ !!! ну хоть что то (((((а эти всё ВЫЛИЗЫВАЮТ и ВЫЛИЗЫВАЮТ (((((
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Імпотентам з оон не терпиться,щоб Україна відмовилась від своїх земель окупованих ПідаРашкою,а вони оонівські блазні присвоять собі звання миротворців.
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А чого вимагати від якогось Гутерреша, коли самі українці обрали собі малороса у президенти і вже готові капітулювати перед кацапами?
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О!Зараз принаймні здивувався богомобраний народ.
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Вот так забавно совпали интересы Антонио и Владимира.
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Че им так хочется пихануть нам Донбасс? Уже не в моготу ждать снятия санкций?
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