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 За кордоном
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Все про:Єлизавета ІІ (12) парламент (330) Brexit (160)

 Закон про відстрочку Brexit без угоди затвердила королева Великої Британії Єлизавета II

Королева Великої Британії Єлизавета II затвердила закон, який відкладає вихід країни з ЄС, якщо до 31 жовтня 2019 року парламент не підпише угоду з Брюсселем.

Про це повідомили в Палаті лордів - верхній палаті британського парламенту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Відповідно до закону, прем'єр-міністр має продовжити строк Brexit до 31 січня 2020 року, якщо до 19 жовтня парламент не ухвалить угоду з ЄС.

Також повідомляється, що робота парламенту буде тимчасово зупинена увечері 9 вересня після проведення пленарного засідання. Впродовж п'яти тижнів, до 14 жовтня, депутати не зможуть проводити засідання і голосувати.

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Нагадаємо, згідно з домовленістю між Лондоном і Брюсселем, вихід Британії з ЄС має відбутися до 31 жовтня.

Саміт Євросоюзу, на якому передбачається обговорити Brexit, відбудеться 17-18 жовтня.

Прем'єр Британії Джонсон одним зі своїх пріоритетних завдань вважає здійснення Brexit до встановленого терміну "за будь-яку ціну" - або з угодою з Брюсселем, або без неї.

Проте більшість депутатів парламенту - проти такого "жорсткого Brexit". Депутати британської Палати громад у ніч на 4 вересня підтримали законопроект, який блокує можливість провести Brexit без угоди 31 жовтня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147393
 
 
 Топ коментарі
 
Оце і є реальна демократія. Це і є владні противаги, які не дають не лише узурпувати владу однією з владних гілок, але й наробити дурниць. В України такого немає. Тому проти того правового нігілізму і антиконституційної вакханалії зеленого цунамі запобіжників просто немає.
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Начало конца ЕС. Нам надо создавать свой союз с Польшей и Прибалтикой, иначе кремлевское чмо не успокоится.
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Оце і є реальна демократія. Це і є владні противаги, які не дають не лише узурпувати владу однією з владних гілок, але й наробити дурниць. В України такого немає. Тому проти того правового нігілізму і антиконституційної вакханалії зеленого цунамі запобіжників просто немає.
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и кому сейчас предохранитель поставили по-твоему в Великобритании?
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ну я же спросил, т.е. поинтересовался. логично?
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Ну от моя думка така, що Борі Джонсону не варто піддавати британців ризику катаклізмів жорсткого Брексіту лише тому, що йому от так хочеться. Було багато аналітики, багато протестів, досить масових проти цього. Знову ж таки, буде штормити Ірландію Північну і Шотландії, що може загрожувати розпадом Великої Британії. Замість того, щоб домовлятися і відповідно враховувати інтереси всіх британців, а не лише своїх однодумців, Джонсон пішов на хитрість з тимчасовим припиненням роботи парламенту. А королева врівноважила цю ситуацію, пішовши на зустріч і Джонсону, і парламенту. В результаті страсті не вихлюпнуться на вулиці міст, а стихнуть у владних кабінетах. Домовившись, жодна зі сторін не прагнутиме реваншу через образу. І це правильно
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Так заявляет опозиция, что Джонсон пошёл на хитрость, но в тоже время королева Елизавета II поддержала Джонсона в том, чтобы приостановить работу парламента, и именно парламент не принимает решения по соглашению... сомневаюсь, что они этим законом уравновесили эту ситуацию, скорее связали себя по рукам и ногам, и парламент (новый или старый, т.е. будут выборы или нет) и премьера.
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вообще-то я уже забыл сколько лет назад англичане демократично проголосовал за брекзит. И уже какой год жуют сопли, потому что не знают, как типа выйти, но так, чтобы и я*ца в тепле сохранить.

Я иногда думаю, а нет ли у них чуток еврейской крови? Проголосовали - так выходите!
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"Тому проти того правового нігілізму і антиконституційної вакханалії зеленого цунамі запобіжників просто немає."

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Є. На гіляку. Закон про відстрочку Brexit без угоди затвердила королева Великої Британії Єлизавета II - Цензор.НЕТ 160
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Історія повторюється завжди. Це все вже було. І мало назву у свій час - Феодальна роздрібленість
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По всьому світові є тенденція зносу старих еліт. І вона набирає обертів. І я маю думку, що так званий заколот 19....17 року у ********* вигляді у деяких країнах може бути схожим на лагідні квіточки....
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Сумнівно, швидще старі еліти беруть реванш.
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Начало конца ЕС. Нам надо создавать свой союз с Польшей и Прибалтикой, иначе кремлевское чмо не успокоится.
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нда
как-то в Кракове я видел на стене замка надпись
"Нэ виддамо Левив та Вильно"
Этим всё и закончится.
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А про кацапов в Кракове видел надписи? Что с ними поляки обещают делать? Закон про відстрочку Brexit без угоди затвердила королева Великої Британії Єлизавета II - Цензор.НЕТ 5865
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Поляки на украинские земли не претендуют.
Бухтят, обижаются, но понимают, что если дать волю эмоциям - всем дороже выйдет.
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