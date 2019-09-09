 Росія потенційно може видати Цемаха Нідерландам, - Полозов

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив в ефірі Радіо НВ російський адвокат Микола Полозов.
Як стверджує адвокат, свідчення Цемаха, які він дав нідерландському слідству перед обміном, абсолютно придатні для трибуналу в Гаазі.
"Справа в тому, що бувають такі обставини, коли, наприклад, свідки вмирають до трибуналу, від'їжджають, губляться тощо. Водночас, ті свідчення, які вони дали відповідно до процедури, розглядаються як і інші докази", - пояснив Полозов.
За словами правозахисника, відмова від свідчень з боку Цемаха матиме досить безглуздий вигляд, тому що тоді буде два види доказів - отримані в Україні та отримані в Росії. Пізніші свідчення сприйматимуться критичніше, зазначив Полозов.
Як зазначив адвокат, у Голландії є шанс на екстрадицію Цемаха з Росії.
"У Голландії є можливість звернутися до російської сторони, у них є процедури, за якими це звернення здійснюється. Росія потенційно може видати Голландії Цемаха, тому що він не є громадянином Росії, він є громадянином іншої держави. Будуть вони видавати чи ні, це вже питання політичної волі", - додав Полозов.
Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.
Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.
5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.
Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.
За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.
Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха, який вилетів у "Внуково" разом з іншими обміняними особами, повідомив The Insider.
Уже известно что он отказался сотрудничать со следствием, а значит все что он сказал не знаю, не помню
"Где сейчас российские военные Ерофеев и Александров, которых обменяли на Надежду Савченко? Их адвокаты утверждают, что с ними все в порядке. Но, по моим данным, Ерофеева кто-то зарезал прямо у него дома. А Александров оказался в Сирии и почти сразу - среди боевых потерь", - отметил он.
Рашка - щедрая душа. Хоть полоний и дорогой, но чего не сделаешь для голландцев....
Нам что с того?