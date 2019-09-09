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Все про:Полозов (297) Цемах (47)

 Росія потенційно може видати Цемаха Нідерландам, - Полозов

РФ може видати ключового свідка у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі Володимира Цемаха Голландії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив в ефірі Радіо НВ російський адвокат Микола Полозов.

Як стверджує адвокат, свідчення Цемаха, які він дав нідерландському слідству перед обміном, абсолютно придатні для трибуналу в Гаазі.

"Справа в тому, що бувають такі обставини, коли, наприклад, свідки вмирають до трибуналу, від'їжджають, губляться тощо. Водночас, ті свідчення, які вони дали відповідно до процедури, розглядаються як і інші докази", - пояснив Полозов.

За словами правозахисника, відмова від свідчень з боку Цемаха матиме досить безглуздий вигляд, тому що тоді буде два види доказів - отримані в Україні та отримані в Росії. Пізніші свідчення сприйматимуться критичніше, зазначив Полозов.

Також читайте: Цемах - "підозрювана особа" в справі катастрофи MH17 і повинен співпрацювати зі слідчими, - глава комітету ПАРЄ Аверсдоттір

Як зазначив адвокат, у Голландії є шанс на екстрадицію Цемаха з Росії.

"У Голландії є можливість звернутися до російської сторони, у них є процедури, за якими це звернення здійснюється. Росія потенційно може видати Голландії Цемаха, тому що він не є громадянином Росії, він є громадянином іншої держави. Будуть вони видавати чи ні, це вже питання політичної волі", - додав Полозов.

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха, який вилетів у "Внуково" разом з іншими обміняними особами, повідомив The Insider.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147392
 
 
 Топ коментарі
 
пецназовцы ГРУ России Евгений Ерофеев и Александр Александров, которых в 2016 году обменяли на экс-депутата Верховной Рады Надежду Савченко, мертвы. Об этом, ссылаясь на данные собственных источников, 8 сентября сообщил журналист ТСН Андрей Цаплиенко.

"Где сейчас российские военные Ерофеев и Александров, которых обменяли на Надежду Савченко? Их адвокаты утверждают, что с ними все в порядке. Но, по моим данным, Ерофеева кто-то зарезал прямо у него дома. А Александров оказался в Сирии и почти сразу - среди боевых потерь", - отметил он.
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Досить цю брехню цілий день скрізь ганяти.Всі порохоскоти тиражують,але жоден не дає посилання і зразу в кущі коли питають
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Цемах может уже завтра получить Российское гражданство, и никто его не выдаст. Письков скажет что по конституции не имеем права, пусть приезжают и допрашивают..... если он не покончит жизнь самоубийством двумя выстрелами в затылок.
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Только вместе с путиным.
Уже известно что он отказался сотрудничать со следствием, а значит все что он сказал не знаю, не помню
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пецназовцы ГРУ России Евгений Ерофеев и Александр Александров, которых в 2016 году обменяли на экс-депутата Верховной Рады Надежду Савченко, мертвы. Об этом, ссылаясь на данные собственных источников, 8 сентября сообщил журналист ТСН Андрей Цаплиенко.

"Где сейчас российские военные Ерофеев и Александров, которых обменяли на Надежду Савченко? Их адвокаты утверждают, что с ними все в порядке. Но, по моим данным, Ерофеева кто-то зарезал прямо у него дома. А Александров оказался в Сирии и почти сразу - среди боевых потерь", - отметил он.
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Кто это Андрей Цаплиенко??? То что он работает на ТСН, заставляет сильно сомневаться в его "собственных источниках".
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я понимаю, что г+г почерпнули много от киселевТВ, но не уверен, что это правда.
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Цемах может уже завтра получить Российское гражданство, и никто его не выдаст. Письков скажет что по конституции не имеем права, пусть приезжают и допрашивают..... если он не покончит жизнь самоубийством двумя выстрелами в затылок.
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ну, выехать-то он может живым.
Рашка - щедрая душа. Хоть полоний и дорогой, но чего не сделаешь для голландцев....
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"потому что он не является гражданином России" -- Уже является
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Премьер Нидерландов Рютте заявил, что Украина нарушила свои же обязательства, которые, став президентом, так же подтверждал Зеленский. Нидерланды больше не будут поддерживать автоматическое продление санкций против Московии.
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Досить цю брехню цілий день скрізь ганяти.Всі порохоскоти тиражують,але жоден не дає посилання і зразу в кущі коли питають
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По перше,де там Рютте і його мова,ну а по друге ольгінцю,царь-град кацапська помийка,спалився ти
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Вот это Пуйло себе стрельнуло в жопу- не спрятаться даже за "своих не сдаем" , уж не говоря , что на обмен пошел ради Цемаха.
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Видеофакт: Поляки показали «худший кошмар танкового батальона» для России : https://charter97.org/ru/news/2019/9/9/347827/
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Якщо кацапи і видадуть Нідерландам Цемаха, то він буде паралізованим овочем без пам'яті.
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Никто его не выдаст. Возможно, утонет в Миусе, когда домой будет ехать из Москвы))) https://site.ua/audi.tor/22566-operatsiya-kompozitor/
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посмотрела, как Сукибеевы изворачивались по обмену... Разыграли тему обмен пленными - доказательство ,что война в Украине не гражданская а с Россией , перевернув с ног на голову, а именно - Ведь путин освободил украинцев , а значит конфликт между украинцами своими и нелюбимыми властью Украины. А не шпионов своих , типа братских малороссов , гоимых укрофашистами они спасали? Как смешно они выглядели , как примитивно!
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Не смотрел скабеевых с осени 2016-го. А той осенью смотрел, бо более ***** смотреть было. Говорите- смешно они выглядели? А как наши щас выглядят, которые болтали что Крымский мост- не существует? Не смешно, да? Я его тогда именно, осенью 2016-го и строил. Под эгидой Европы, кстати. Той самой, которая "с нами".
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А кто утверждает что она с нами ? Она с нами могла казаться, если ее такие бульдозеры "пристыжают" как Петро. А моста не будет - почЭкайтЭ - ось ЖД пустять , если осмелятся
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Шо-шо??? Снова не будет? Росія потенційно може видати Цемаха Нідерландам, - Полозов - Цензор.НЕТ 3219 Та шо ви говорыте(с). А впрочем... продолжайте. Мне нравится ваш оптимизьмус. Везёт же некоторым! Скабеевых смотрят, прогнозы дают... ОптимисЬты, настоящие оптимисЬты.
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я училась на мостах ( не Медовар рассказал) - проверять пролеты надо ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКОЙ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО АВТОТРАНСПОРТА , а не пятью машинами с Пуйлом в довесок . А вот ЖД нагрузка сделает свое дело- ЕСЛИ ПУСТЯТ
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полная- это один к одному чтобы плюнуть негде было - понимаешь,БОТ?
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Тобто всі втікачі з московії говорять правду про московських гнид, їм же вже не загрожують тортури?
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Да, так и есть, вообще все, кто от чего то или кого то сбежали, говорят правду о тех, от кого бежали. Однако, от голландцев Цемах не бегал пока что.
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Дуже однобоко, завжди лишається упереджене ставлення до тих, від кого втік.
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А Уйло _потенциально_ может проиграть выборы на Рашке...

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А если сейчас Цемах заявит, что все показания против РФ он дал в Украине под давлением СБУ? То все что он говорил Нидерландам перед обменом можно порвать и выбросить.
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А чого ви впевнені що він дав покази проти РФ, може навпаки, тоді теж треба викинути?
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