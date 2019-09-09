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Все про:обстріл (5498) Донбас (12944) СЦКК (466)

 Терористи випустили 6 мін калібром 82 і 120 мм по житлових кварталах Верхньоторецького і Лебединського, - СЦКК

Українська сторона спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін повідомляє, що збройні формування РФ обстріляли житлові квартали двох населених пунктів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У повідомленні наголошується, що терористи, "порушуючи Мінські домовленості і режим припинення вогню 8 вересня обстріляли населені пункти Верхньоторецьке і Лебединське, застосувавши заборонені мінськими домовленостями міномети 82-го і 120-го калібру. Всього ворог випустив 6 мін.

Крім того, сьогодні, російсько-окупаційні війська вели обстріл в районі населеного пункту Зайцеве, застосувавши міномет калібру 82 мм (8 мін).

Українська сторона СЦКК звертає увагу, що збройні формування Російської Федерації і її найманці продовжують грубо порушувати встановлений режим "Тиша".

Читайте також: Найманці РФ майже годину били по позиціях ОС у районі Зайцевого із 82-мм мінометів. У відповідь ЗСУ застосували гранатомети, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147391
 
 
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Про "простых одесских активистов".Денис Казанский
Интересно получилось с обменом."В конце августа из СИЗО выпустили двух организаторов кровавых беспорядков 02.05.2014 в Одессе - Евгения Мефедова и Сергея Долженкова по кличке Капитан Какао. Суд изменил им меру пресечения, и оба вышли под залог. Было понятно, что забирают на обмен, поэтому никто особенно не возмущался.В итоге Мефедова обменяли, а Долженкова нет. Из СИЗО вышел и так и потерялся где-то по дороге.Причем, Россия выменяла сразу 5 участников одесских событий. Помимо россиянина Мефедова, забрали также граждан Украины Елену Бобову, Валерия Пикалова, Денис Хитрова и молдованина Петра Мельничука. А Долженкова в списках в конце концов не оказалось.С участниками 2 мая вообще вышла интересная история. Всех, кого в итоге передали России, ранее официально обвиняли в работе на ГРУ. И 5 лет российская пропаганда всячески это высмеивала. Мол, какое ГРУ, вы чё, наговаривают на простых активистов и т.д. Но как только договорились по обмену, россияне сразу потребовали выдать им якобы "простых одесских активистов". Из сотен всевозможных боевиков и предателей, которые сейчас сидят в украинских тюрьмах, выбрали именно этих.Сразу как одесское дело 2 мая заиграло новыми красками, да? Похоже, что и в этом случае россияне просто замели следы, как и в деле с Цемахом.Остается вопрос, почему вместе с остальными россияне не забрали Долженкова? Можно предположить, что в отличие от остальных, он просто не является российской агентурой, был просто полезным идиотом из местных. Следовательно, россиянам не нужен.Но тогда почему его отпустили из СИЗО, если не собирались менять?
Террористы выпустили 6 мин калибром 82 и 120 мм по жилым кварталам Верхнего Торецкого и Лебединского, - СЦКК - Цензор.НЕТ 1316
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"Донбас - це ракова пухлина, киньте в пельку імперії, хай подавиться!": Український класик "напророчив" війну на Донбасі за 20 років до її початку
понеділок, 9 вересень 2019, 9:10
Український письменник Олесь Гончар у своєму нотатнику у червні 1993 року зробив запис, який цензор, коли виходив друком тритомник щоденника, без відома автора вилучив. Як передають Патріоти України з посиланням на UaMedia, Гончар тоді писав:

"Донбас - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу - й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім`ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж".
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Это повод для зебилов отойти подальше . что бы не доставали
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ПеремогаЗе

Хутор Вольный и Золотой стали серой зоной, сегодня, а завтра серой зоной будет вся Украина - зона, где за украинский флаг будут вновь вспарывать животы.

Террористы выпустили 6 мин калибром 82 и 120 мм по жилым кварталам Верхнего Торецкого и Лебединского, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2579
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Пеца специально сузил серую зону для больших жертв ,ему это нравилось
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За достовірною інформацією, злочинний наказ про зняття українських прапорів на вимогу окупантів дав головний консультант головного департаменту регіональної політики Офісу ... резидента капітулянта - продажний українофоб І.В. Горбенко. А у відповідь криваві - терористи -бойовики відразу ж підняли окупаційні прапори "ЛНР" і Росії на мосту у Станиці Луганській і щосили "господарюють" на покинутій їм українській стороні - фото.
Але українські патріоти Луганщини за підтримки ЗСУ і не дивлячись на несхвалення продажних капітулянтів ЗЕбілів підняли назад наші величні українські прапори які були злочинно зняті слугами не українського народу а слугами окупантів і терористів продажними Юдами -ЗЕбілами в злочинно зданій ворогу загарбнику Українській Станиці ". -
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