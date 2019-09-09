 Терористи випустили 6 мін калібром 82 і 120 мм по житлових кварталах Верхньоторецького і Лебединського, - СЦКК

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У повідомленні наголошується, що терористи, "порушуючи Мінські домовленості і режим припинення вогню 8 вересня обстріляли населені пункти Верхньоторецьке і Лебединське, застосувавши заборонені мінськими домовленостями міномети 82-го і 120-го калібру. Всього ворог випустив 6 мін.
Крім того, сьогодні, російсько-окупаційні війська вели обстріл в районі населеного пункту Зайцеве, застосувавши міномет калібру 82 мм (8 мін).
Українська сторона СЦКК звертає увагу, що збройні формування Російської Федерації і її найманці продовжують грубо порушувати встановлений режим "Тиша".
Интересно получилось с обменом."В конце августа из СИЗО выпустили двух организаторов кровавых беспорядков 02.05.2014 в Одессе - Евгения Мефедова и Сергея Долженкова по кличке Капитан Какао. Суд изменил им меру пресечения, и оба вышли под залог. Было понятно, что забирают на обмен, поэтому никто особенно не возмущался.В итоге Мефедова обменяли, а Долженкова нет. Из СИЗО вышел и так и потерялся где-то по дороге.Причем, Россия выменяла сразу 5 участников одесских событий. Помимо россиянина Мефедова, забрали также граждан Украины Елену Бобову, Валерия Пикалова, Денис Хитрова и молдованина Петра Мельничука. А Долженкова в списках в конце концов не оказалось.С участниками 2 мая вообще вышла интересная история. Всех, кого в итоге передали России, ранее официально обвиняли в работе на ГРУ. И 5 лет российская пропаганда всячески это высмеивала. Мол, какое ГРУ, вы чё, наговаривают на простых активистов и т.д. Но как только договорились по обмену, россияне сразу потребовали выдать им якобы "простых одесских активистов". Из сотен всевозможных боевиков и предателей, которые сейчас сидят в украинских тюрьмах, выбрали именно этих.Сразу как одесское дело 2 мая заиграло новыми красками, да? Похоже, что и в этом случае россияне просто замели следы, как и в деле с Цемахом.Остается вопрос, почему вместе с остальными россияне не забрали Долженкова? Можно предположить, что в отличие от остальных, он просто не является российской агентурой, был просто полезным идиотом из местных. Следовательно, россиянам не нужен.Но тогда почему его отпустили из СИЗО, если не собирались менять?
понеділок, 9 вересень 2019, 9:10
Український письменник Олесь Гончар у своєму нотатнику у червні 1993 року зробив запис, який цензор, коли виходив друком тритомник щоденника, без відома автора вилучив. Як передають Патріоти України з посиланням на UaMedia, Гончар тоді писав:
"Донбас - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу - й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім`ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж".
Хутор Вольный и Золотой стали серой зоной, сегодня, а завтра серой зоной будет вся Украина - зона, где за украинский флаг будут вновь вспарывать животы.
Але українські патріоти Луганщини за підтримки ЗСУ і не дивлячись на несхвалення продажних капітулянтів ЗЕбілів підняли назад наші величні українські прапори які були злочинно зняті слугами не українського народу а слугами окупантів і терористів продажними Юдами -ЗЕбілами в злочинно зданій ворогу загарбнику Українській Станиці ". -