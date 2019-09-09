 Україна зацікавлена в розвитку "Мотор Січі" китайцями - Лямець

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.юа, таку думку висловив журналіст Сергій Лямець.

"Приїхав в Україну якийсь пан Болтон і сказав, що підприємство віддавати (Китаю) не варто. Чому? Тому що Китай посилює свій вплив в світі, Китай вже майже дав під дих Штатам... Я не знаю, навіщо Болтон все це розповідав, адже "Мотор Січ" вже давно продали. Сьогодні справа в іншому - ми завод вб'ємо або дамо китайцям розвивати підприємство. Щоб убити, потрібно дати команду СБУ і Антимонопольному блокувати будь-які дії з акціями. Далі голодна смерть - ще рік без грошей, і можна ховати. Занадто великі операційні витрати на утримуваня, тепло, електроенергію, зарплати. Такі гіганти живуть, тільки якщо завантажені замовленнями", - стверджує журналіст.

На думку Лямця, вимагаючи фактично знищити підприємство, США не пропонують Україні альтернативу.

"Американці готові інвестувати в будівництво вертольотів з двигунами "Мотор Січ?". Чи готові працевлаштувати 25 тисяч співробітників? Ні. Вони просто сказали: не віддавайте завод під контроль Китаю. З боку США як раз все в порядку - вони прибирають конкурента. Я тільки не бачу в тому, що пропонують американці, інтересу України. Якщо Китай обіцяє, що п'ять років поспіль "Мотор-Січ" буде працювати з прибутком в $ 500 млн - відмінно! Хочуть заплатити в бюджет 100 млн доларів відразу після дозволу АМКУ - відмінно! Україна отримає від китайців в подарунок 25% акцій. А секунду, сьогодні у держави немає жодної акції... Нагадаю, стартова ціна Одеського припортового під час приватизації 2018 року була $54 мільйони. А колись оцінювали в $1 мільярд. Хочемо довести "Мотор Січ" до такого ж стану?" - пише Сергій Лямець.

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За словами журналіста, доля підприємства залежить зараз від рішення АМКУ. Секретар РНБО Олександр Данилюк пообіцяв, що питання буде вирішене, "дотримуючись своїх національних інтересів" - слово за главою Антимонопольного комітету Юрієм Терентьєвим.

"Цікаво, чи захоче Терентьєв приймати на себе рішення про зупинку заводу? У Запоріжжі будуть робочі місця або діра від безробіття? Будуть мільярди податків або мільярди дотацій з бюджету? Ми вже колоніальна економіка? Ми вже готові вбити завод, аби він не дістався нікому? Україна вже мала такий сумний досвід. За наполяганням США ми відмовилися від участі в будівництві атомної електростанції в місті Бушер (Іран). Нам обіцяли за це компенсацію у вигляді інвестиційної програми на сотні мільйонів. За підсумком Україна отримала грант на 0,4 мільйона доларів, а будівництво Бушера перехопив російський "Росатом"", - стверджує Сергій Лямець.

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Нагадаємо, директор зі зв'язків з громадськістю ПАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш повідомив, що китайські Skyrizon і Xinwei Group вже подали на узгодження в Антимонопольний комітет України угоду з купівлі понад 50% акцій "Мотор Січі". При цьому близько 75% акцій фактично належить групі китайських власників і в разі позитивного рішення АМКУ кінцеві покупці Skyrizon і Xinwei Group подарують державі Україна 25% і візьмуть на себе питання 100% завантаження підприємства і соціальні гарантії. Проти передачі контролю над підприємством китайському інвестору виступають США. Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що питання буде вирішене "з точки національних інтересів".