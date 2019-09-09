 Україна зацікавлена в розвитку "Мотор Січі" китайцями - Лямець

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.юа, таку думку висловив журналіст Сергій Лямець.
"Приїхав в Україну якийсь пан Болтон і сказав, що підприємство віддавати (Китаю) не варто. Чому? Тому що Китай посилює свій вплив в світі, Китай вже майже дав під дих Штатам... Я не знаю, навіщо Болтон все це розповідав, адже "Мотор Січ" вже давно продали. Сьогодні справа в іншому - ми завод вб'ємо або дамо китайцям розвивати підприємство. Щоб убити, потрібно дати команду СБУ і Антимонопольному блокувати будь-які дії з акціями. Далі голодна смерть - ще рік без грошей, і можна ховати. Занадто великі операційні витрати на утримуваня, тепло, електроенергію, зарплати. Такі гіганти живуть, тільки якщо завантажені замовленнями", - стверджує журналіст.
На думку Лямця, вимагаючи фактично знищити підприємство, США не пропонують Україні альтернативу.
"Американці готові інвестувати в будівництво вертольотів з двигунами "Мотор Січ?". Чи готові працевлаштувати 25 тисяч співробітників? Ні. Вони просто сказали: не віддавайте завод під контроль Китаю. З боку США як раз все в порядку - вони прибирають конкурента. Я тільки не бачу в тому, що пропонують американці, інтересу України. Якщо Китай обіцяє, що п'ять років поспіль "Мотор-Січ" буде працювати з прибутком в $ 500 млн - відмінно! Хочуть заплатити в бюджет 100 млн доларів відразу після дозволу АМКУ - відмінно! Україна отримає від китайців в подарунок 25% акцій. А секунду, сьогодні у держави немає жодної акції... Нагадаю, стартова ціна Одеського припортового під час приватизації 2018 року була $54 мільйони. А колись оцінювали в $1 мільярд. Хочемо довести "Мотор Січ" до такого ж стану?" - пише Сергій Лямець.
За словами журналіста, доля підприємства залежить зараз від рішення АМКУ. Секретар РНБО Олександр Данилюк пообіцяв, що питання буде вирішене, "дотримуючись своїх національних інтересів" - слово за главою Антимонопольного комітету Юрієм Терентьєвим.
"Цікаво, чи захоче Терентьєв приймати на себе рішення про зупинку заводу? У Запоріжжі будуть робочі місця або діра від безробіття? Будуть мільярди податків або мільярди дотацій з бюджету? Ми вже колоніальна економіка? Ми вже готові вбити завод, аби він не дістався нікому? Україна вже мала такий сумний досвід. За наполяганням США ми відмовилися від участі в будівництві атомної електростанції в місті Бушер (Іран). Нам обіцяли за це компенсацію у вигляді інвестиційної програми на сотні мільйонів. За підсумком Україна отримала грант на 0,4 мільйона доларів, а будівництво Бушера перехопив російський "Росатом"", - стверджує Сергій Лямець.
Нагадаємо, директор зі зв'язків з громадськістю ПАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш повідомив, що китайські Skyrizon і Xinwei Group вже подали на узгодження в Антимонопольний комітет України угоду з купівлі понад 50% акцій "Мотор Січі". При цьому близько 75% акцій фактично належить групі китайських власників і в разі позитивного рішення АМКУ кінцеві покупці Skyrizon і Xinwei Group подарують державі Україна 25% і візьмуть на себе питання 100% завантаження підприємства і соціальні гарантії. Проти передачі контролю над підприємством китайському інвестору виступають США. Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що питання буде вирішене "з точки національних інтересів".
США тоже требуют от Украины НЕ делиться с Китаем технологиями..
и вот ПОЧЕМУ некий журналюх Лямец, да еще и из "газеты.уа" заинтересован в передаче этих технологий.. вопрос к СБУ
Завод после скачивания технологий, наверное, будет уничтожен. Китайцы скупают технологии, им не нужны рабочие места в Украине. Надо защитить предприятие, сохранить производство в Украине. Антимонопольный комитет должен отказать в оформлении сделки,
- пишет эксперт.
Он отметил, что "Мотор Сич" имеет огромные перспективы развития. Предприятие экспортирует свою продукцию в высокотехнологичный Израиль. Бутусов сказал, что компания планирует вскоре начать производство собственных вертолетов, но для этого нужен государственный заказ.
"Стратегию развития "Мотор Сич" должны определять на уровне руководства СНБО и Президента Украины", - подытожил журналист.
Китайцы заинтересованы в технологиях, а на производство в Запорожье им плевать с Великой Китайской Стены.
Зебеня плюёт в руку дающего и не просто пюёт. а с особым цинизмом пюёт.
Но ботиночки не по размеру = обязательно споткнется!
Модернизированный в Одессе хорватский истребитель перехватил над Сплитом украинский транспортный самолет
Особо странные учения (Часть 2)
Особо странные учения (Часть 3)
китайцам нужно Мотор Сич ТОЛЬКО ради технологии производства сплавов металлов для авиационных двигателей. В остальном китайцам на Мотор Сич наплевать.
США тоже требуют от Украины НЕ делиться с Китаем технологиями..
и вот ПОЧЕМУ некий журналюх Лямец, да еще и из "газеты.уа" заинтересован в передаче этих технологий.. вопрос к СБУ
Нормально. Якщо так буде справді.
Китай дружит с ******
Выводы делайте сами
Но то что США не будут оказывать Украине военную помощь - это 100%
Зеленский - марионетка
Китай дружит с ******
далі можна не читати ...
просто порівняти торгівельний оборот США з Китаєм і з Україно ...
США, ЕС серьезно воспринимать не стоит, так как они хотят сделать Украину африканской страной, что у них хорошо получается.
военные ?
чет я не пойму... мы катера выпускаем но вертолеты нет ? они вроде универсальнее и ходовее
Но главное, китайцы получили кроме самого авианосца всю документацию и чертежи авианесущего крейсера..."
много чего саранча развила?
Интересно сколько Лямцу отвалили? Пишут, что китайцы не скупятся и готовы купить любого, кто поможет.