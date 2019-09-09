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 Політика України
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Все про:Китай (240) Мотор_СІч (18)

 Україна зацікавлена в розвитку "Мотор Січ" китайцями - Лямець

У ситуації довкола "Мотор Січ" Україна зобов'язана переслідувати свій економічний інтерес і дати можливість китайському інвестору розвивати підприємство.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Газету.юа, таку думку висловив журналіст Сергій Лямець.

"Приїхав в Україну якийсь пан Болтон і сказав, що підприємство віддавати (Китаю) не варто. Чому? Тому що Китай посилює свій вплив в світі, Китай вже майже дав під дих Штатам... Я не знаю, навіщо Болтон все це розповідав, адже "Мотор Січ" вже давно продали. Сьогодні справа в іншому - ми завод вб'ємо або дамо китайцям розвивати підприємство. Щоб убити, потрібно дати команду СБУ і Антимонопольному блокувати будь-які дії з акціями. Далі голодна смерть - ще рік без грошей, і можна ховати. Занадто великі операційні витрати на утримуваня, тепло, електроенергію, зарплати. Такі гіганти живуть, тільки якщо завантажені замовленнями", - стверджує журналіст.

На думку Лямця, вимагаючи фактично знищити підприємство, США не пропонують Україні альтернативу.

"Американці готові інвестувати в будівництво вертольотів з двигунами "Мотор Січ?". Чи готові працевлаштувати 25 тисяч співробітників? Ні. Вони просто сказали: не віддавайте завод під контроль Китаю. З боку США як раз все в порядку - вони прибирають конкурента. Я тільки не бачу в тому, що пропонують американці, інтересу України. Якщо Китай обіцяє, що п'ять років поспіль "Мотор-Січ" буде працювати з прибутком в $ 500 млн - відмінно! Хочуть заплатити в бюджет 100 млн доларів відразу після дозволу АМКУ - відмінно! Україна отримає від китайців в подарунок 25% акцій. А секунду, сьогодні у держави немає жодної акції... Нагадаю, стартова ціна Одеського припортового під час приватизації 2018 року була $54 мільйони. А колись оцінювали в $1 мільярд. Хочемо довести "Мотор Січ" до такого ж стану?" - пише Сергій Лямець.

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За словами журналіста, доля підприємства залежить зараз від рішення АМКУ. Секретар РНБО Олександр Данилюк пообіцяв, що питання буде вирішене, "дотримуючись своїх національних інтересів" - слово за главою Антимонопольного комітету Юрієм Терентьєвим.

"Цікаво, чи захоче Терентьєв приймати на себе рішення про зупинку заводу? У Запоріжжі будуть робочі місця або діра від безробіття? Будуть мільярди податків або мільярди дотацій з бюджету? Ми вже колоніальна економіка? Ми вже готові вбити завод, аби він не дістався нікому? Україна вже мала такий сумний досвід. За наполяганням США ми відмовилися від участі в будівництві атомної електростанції в місті Бушер (Іран). Нам обіцяли за це компенсацію у вигляді інвестиційної програми на сотні мільйонів. За підсумком Україна отримала грант на 0,4 мільйона доларів, а будівництво Бушера перехопив російський "Росатом"", - стверджує Сергій Лямець.

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Нагадаємо, директор зі зв'язків з громадськістю ПАТ "Мотор Січ" Анатолій Малиш повідомив, що китайські Skyrizon і Xinwei Group вже подали на узгодження в Антимонопольний комітет України угоду з купівлі понад 50% акцій "Мотор Січі". При цьому близько 75% акцій фактично належить групі китайських власників і в разі позитивного рішення АМКУ кінцеві покупці Skyrizon і Xinwei Group подарують державі Україна 25% і візьмуть на себе питання 100% завантаження підприємства і соціальні гарантії. Проти передачі контролю над підприємством китайському інвестору виступають США. Секретар РНБО Олександр Данилюк заявив, що питання буде вирішене "з точки національних інтересів".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147390
 
   
 Топ коментарі
 
Приобретение компании "Мотор Сич" может привести к технологическому скачку китайцев в области производства вертолетов, поскольку именно двигатели создают настоящую боевую платформу.
Завод после скачивания технологий, наверное, будет уничтожен. Китайцы скупают технологии, им не нужны рабочие места в Украине. Надо защитить предприятие, сохранить производство в Украине. Антимонопольный комитет должен отказать в оформлении сделки,
- пишет эксперт.
Он отметил, что "Мотор Сич" имеет огромные перспективы развития. Предприятие экспортирует свою продукцию в высокотехнологичный Израиль. Бутусов сказал, что компания планирует вскоре начать производство собственных вертолетов, но для этого нужен государственный заказ.
"Стратегию развития "Мотор Сич" должны определять на уровне руководства СНБО и Президента Украины", - подытожил журналист.
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почем нынче такие точки зрения?зелебоба все равно не заплатит...не в его традициях.
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Особенно, если учесть, какую "огромную" помощь на международной арене нам оказал Китай, поддерживая паРашку или тихо воздержавшись.... Украина заинтересована в развитии "Мотор Сич" китайцами - Лямец - Цензор.НЕТ 2420
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почем нынче такие точки зрения?зелебоба все равно не заплатит...не в его традициях.
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«Китай майже дав під дих Штатам...» - це вже навіть не ЗЄлєбоб, це - типовий ватан. Нехай він і правий щодо «під дих Штатам», а що китайці зроблять з Україною?
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так отож...посмотрите ,что они со средней азией делают.
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"Китай майже дав під дих Штатам...» - це вже навіть не ЗЄлєбоб, це - типовий ватан.". Журналіст лише вільно процитував Болтона, але недоумкуватим пороховатникам навіть це треба пояснювати.
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китайцам нужно Мотор Сич ТОЛЬКО ради технологии производства сплавов металлов для авиационных двигателей. В остальном китайцам на Мотор Сич наплевать.
США тоже требуют от Украины НЕ делиться с Китаем технологиями..

и вот ПОЧЕМУ некий журналюх Лямец, да еще и из "газеты.уа" заинтересован в передаче этих технологий.. вопрос к СБУ
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не вопрос что Лямцу узкоглазые забашляли,вопрос к Бутусову на.. зачем эта джинса на Цензоре?
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Але чому ЗЄлямці пересварились зі USлямцями? Понти для гоїв?
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а ты шо ,не в курсе?тайная война сефардов и ашкенази
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А потом и двигатели станут полностью китайскими, и технологии станут уже китайскими. Made In China. И МоторСич... к сожалению, будет порезан на металлом. Металлолом китайцы тоже вывезут.
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пока есть китайский ,к примеру автопром,автослесаря ,скучать не будут,не знаю как авиатехники
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Приобретение компании "Мотор Сич" может привести к технологическому скачку китайцев в области производства вертолетов, поскольку именно двигатели создают настоящую боевую платформу.
Завод после скачивания технологий, наверное, будет уничтожен. Китайцы скупают технологии, им не нужны рабочие места в Украине. Надо защитить предприятие, сохранить производство в Украине. Антимонопольный комитет должен отказать в оформлении сделки,
- пишет эксперт.
Он отметил, что "Мотор Сич" имеет огромные перспективы развития. Предприятие экспортирует свою продукцию в высокотехнологичный Израиль. Бутусов сказал, что компания планирует вскоре начать производство собственных вертолетов, но для этого нужен государственный заказ.
"Стратегию развития "Мотор Сич" должны определять на уровне руководства СНБО и Президента Украины", - подытожил журналист.
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в Украине нет сейчас президента,клоун енд компани да,президента нет
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Уже завтра китайские дешевые двигатели (условно украинские, будут стоять на рашистских вертолетах
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Особенно, если учесть, какую "огромную" помощь на международной арене нам оказал Китай, поддерживая паРашку или тихо воздержавшись.... Украина заинтересована в развитии "Мотор Сич" китайцами - Лямец - Цензор.НЕТ 2420
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50% двигателеей будет в раше которая сейсчас от скрепов в жопе технологического развития
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С чего это чучело решило, что китайцы будут развивать Мотор-Сич? О_о
Китайцы заинтересованы в технологиях, а на производство в Запорожье им плевать с Великой Китайской Стены.
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этот упырь работает в УкраинскойПравде, древнем проституточном СМИ?
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а це китайці нам військову допомогу надають, санкції проти ********* вводять? Украина заинтересована в развитии "Мотор Сич" китайцами - Лямец - Цензор.НЕТ 571 що за ідіотів шмаркля навколо себе зібрав? хоча, кажуть в народі "яке їхало - таке здибало"
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Мотор Сич - очередная красная линия для США.
Зебеня плюёт в руку дающего и не просто пюёт. а с особым цинизмом пюёт.
Но ботиночки не по размеру = обязательно споткнется!

Украина заинтересована в развитии "Мотор Сич" китайцами - Лямец - Цензор.НЕТ 9073
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Це теж саме, як короладські жуки зацікавлені у врожаї картоплі.
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Национальные интересы с точки зрения порохоботов во всём угождать США, толку от дружбы с которыми 0 целых хрен десятых плюс несколько "джавелинов".
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вау, да ты не просто зебил, а реальный кацапский ватник Україна зацікавлена в розвитку "Мотор Січ" китайцями - Лямець - Цензор.НЕТ 6249
китайцам нужно Мотор Сич ТОЛЬКО ради технологии производства сплавов металлов для авиационных двигателей. В остальном китайцам на Мотор Сич наплевать.
США тоже требуют от Украины НЕ делиться с Китаем технологиями..

и вот ПОЧЕМУ некий журналюх Лямец, да еще и из "газеты.уа" заинтересован в передаче этих технологий.. вопрос к СБУ
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Интерес китайцев ясен, США тоже. Об интересе своей страны - ни слова! Да Вы порохобот, батенька.
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Национальные интересы Зеленых ублюдков, насрать на страну и быть тупым быдлом.
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По словам журналиста, судьба предприятия зависит сейчас от решения АМКУ. Секретарь СНБО Александр Данилюк пообещал, что вопрос будет решен, "придерживаясь своих национальных интересов" - слово за главой Антимонопольного комитета Юрием Терентьевым. Источник: https://censor.net.ua/n3147390

Нормально. Якщо так буде справді.
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Китай не дружит с США
Китай дружит с ******
Выводы делайте сами
Но то что США не будут оказывать Украине военную помощь - это 100%
Зеленский - марионетка
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Китай не дружит с США
Китай дружит с ******

далі можна не читати ... Україна зацікавлена в розвитку "Мотор Січ" китайцями - Лямець - Цензор.НЕТ 6101
просто порівняти торгівельний оборот США з Китаєм і з Україно ...
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Ну во первых государство может выкупить обратно 51% акций, во вторых на конкурсной основе ,с хорошими зарплатами, создать отдел торговых представителей для поиска заказов. Украина заинтересована в развитии "Мотор Сич" китайцами - Лямец - Цензор.НЕТ 1135 Ну если в Киеве понимают ,что такое стратегическое, военное предприятие.И вообще Лямец это кто Украина заинтересована в развитии "Мотор Сич" китайцами - Лямец - Цензор.НЕТ 4656
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Завдання клоуна до січня розвалити все, що можна в Україні та повернути курс до макшанських болот.
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Привыкли к госзаказу совдеповскому, почему кто-то должен вам что-то предлагать, конкурировать не пробовали? Что-то не слышно от Илона Маска шантажа: "Если мне США ничего не предложат, я продам SpaceX китайцам".
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китайці поставлять свого керівника, керівник призначить на всі керівні посади, посади накажуть принести їм креслення та технології. Через 3-4, максимум, 5 років все буде кінчено.
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так це ж і не погано - наші "умельци" можуть і за рік-два запросто підприємство збанкрутувати і порізати на металобрухт !
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В Украине рабочая сила дешевле чем в Китае, так почему бы им не делать моторы в Украине.
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какое отношение имеет рашистский слуга ,к Украине,окромя интересов рашиста...???
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Скоро Китай все технологичные заводы Украины скупит, а когда разрешат продажу земли и весь чернозем и прочую землю
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Китайцам нужны чертежи. Больше им ничего не нужно.
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Лямец,это шо 2 в одном?Тобишь,за цену можно уже не спрашивать.
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Если бы было государство, то оно бы национализировало преступно отнятое стратегическое предприятие, а раз его нет, то сделка с Китаем это лучшее, что может быть, так как хоть 25% акций вернутся Украине.
США, ЕС серьезно воспринимать не стоит, так как они хотят сделать Украину африканской страной, что у них хорошо получается.
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Параша заинтересована, это да...А лямец - ********** агент, от и весь сказ...
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ещё 1 архиглупость, если не преступление - ляпнуть такое. НЕЛЬЗЯ продаваться жёлтой гангрене прежде всего по бизнес соображениям, а не только по политическо - союзническим с USA. Высосут последние know-how задаром, как паук муху и бросят . Развернут производство у себя в Жёлтомордоре, а на том место будут не цеха , а- бетонные хмарочоси -человейники и ТРК. Примеров - сотни по всему миру. Надо лезть в любые жопы к Pratt&Whitney (очень давно они сами такое предлагали - но замшелые совкодрочеры тогда, когда ценность активов МС была на порядок выше, им отказали). Но для этого нужно мати хiст, державнicть, думать, РАБОТАТЬ, на ушах прыгать , а не пиариться в фейсбуках-твттерах и прочих шмиттерах
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а что нам не нужна авциация ? для агарриев, для полиции, для мчс, медицинские самолеты вретолеты ?
военные ?
чет я не пойму... мы катера выпускаем но вертолеты нет ? они вроде универсальнее и ходовее
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Когда государство будет иметь свою оборонную и государственную политику а не всякие Лямцы тут будут за денежку расуждать с умным видом
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Бывший украинский авианосец «Варяг» стал китайским боевым кораблем «Ляонин»

Україна зацікавлена в розвитку "Мотор Січ" китайцями - Лямець - Цензор.НЕТ 1289
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" Кстати, авианесущий крейсер был продан для организации плавучего центра развлечений и казино, но потом был перепродан китайскому правительству.
Но главное, китайцы получили кроме самого авианосца всю документацию и чертежи авианесущего крейсера..."
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журнашлондра лямець вирішив прикрити злодіїв, котрі вкрали і довели до ручки завод, а тепер вирішили +продати технології китайцям.
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Як казали у відомому фільмі: "И что, все эти годы он пил, дебоширил, и морально разлагался?" Саме так, всі ці роки при Порошенкові відбувалось знищення підприємства, і мину злочинну владу це зовсім не хвилювало. Тепер постав вибір: знищити підприємство, чи спробувати щось зробити?
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китаезы - саранча.
много чего саранча развила?
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Китайцям потрібні технології, а не підприємство. Вони знищать підприємство та перенесуть виробництво до Китаю. Україна повинна не допустити купівлю підприємства китайцями та націоналізувати його.
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Не знаю, що відбудеться, як певно і ви не знаєте, але, наскільки я зрозумів, якщо виробництво не передати, воно точно буде знищене. Ну націоналізують (цікаво, на яких підставах?) і далі що? На МоторСіч відразу мішки з інвестиціями посиплються? Хто його фінансувати буде, держава?
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Нагадаю як раніше під тиском тих же США ми відмовились від вигідного контракту в Ірані по будівництву АЕС. Після цього контракт було передано Росії, яка цю станцію побудувала, а ми тепер маємо те, що маємо.
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Турбины применяются везде , в том числе и на кораблях
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Китайці,це не бізнес партнери і інвестори,а злодії і брехуни.
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Давайте продамо заводи і землю,а потім будемо думати хто виний?Влада,котра розпродує майно України-злодій.Таку владу за ноги та головой об землю,щоб другим не повадно було.Годі набивати собі кармани за рахунок українців.
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Була така історія, коли Фольксваген пропонував ЗАЗу інвестиції, але вимагав повного контролю над заводом. Тоді такі, як ви теж волали, що цього ніяк не можна робити. (Точніше, волало керівництво ЗАЗу, яке таким чином втрачала свій вплив та фінансові потоки. Тоді погодились на пропозицію Деу, яка не ставила таких жорстких умов. Результат такої політики ми бачимо зараз.
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Китайцы на примере Антонова все показали.
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И что предложили американцы взамен продажи китайцам ? Ответ -нихрена . Им тут африканская страна нужна .А мордору -лапотный *********** округ.А тут ещё вопрос с ТОПЛИВОМ для АЭС назревает.Своего производства НЕТ! Покупаем в паРаше .Амеры предлагают своё-дорого и неформат для АЭС построенных у нас при совке. Помочь построить завод по производству топлива для АЭС собирались китайцы .Если начать с ними конфликтовать интересно будут они помогать строить завод по производству ТВЭЛ ? Или его тут построят американцы ? Даю подсказку -если такой завод вскорости не построят у нас то будем покупать ТВЭЛы по формуле Вестингхауз++ .Американские канешна Україна зацікавлена в розвитку "Мотор Січ" китайцями - Лямець - Цензор.НЕТ 146 .....по тройной цене и отлично подходящие к нашим АЭС . А порохоботы назовут это прорывом в американско-украинских кооперационных связях
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"Им тут африканская страна нужна" - Не думаю, что нынешним пророссийским властям США хочется делать из Украины африканскую страну. Им Украина реально по...р. Хоть Африка здесь будет, хоть Европа, хоть Антарктида. А Мордор да, у него конкретные намерения в отношении Украины.
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"Мотор Січ" має бути повернуто державі. СБУ необхідно перевірити законність переходу у власність приватних осіб цього стратегічного заводу. В пакеті на приватизацію "Мотор Січ" йшло безліч допоміжних об"єктів, в тому числі і дочірніх підприємств, взлітних смуг і т.д., які могли також "приватизувати", забувши при цьому заплатити за них кошти державі.
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В благодарность Китай завезет в Украину пару миллионов китайцев, чтобы оказать зе помощь на следующих выборах. Пусть у Антоновцев спросят о сотрудничестве с китайцам, прежде чем говорить о развитии с ними.
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Процесс заселения Украины китайцами неизбежен. И это довольно неплохо, если украинцы не имеет способности или желания создавать украинский ВВП. Гораздо хуже будет, когда население Украины исчезнет, что поможет нашим агрессивным соседям.
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Что мешает Мотор Сич продавать китайцам готовые двигатели?
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Да ясно что это для рашки, до кацапы сами двигатели делать не могут. Этой темой пора занятся КОНТРРАЗВЕДКЕ
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Наверное, отсутствие у китайцев интереса к украинским двигателям. Скорее всего, цель китайских инвесторов как раз не "уникальные" двигатели, (которые в Китае, думаю, имеются) а именно инвестиционная привлекательность самого предприятия. Если бы им нужна была документация, и производство в Китае, они бы давно уже это получили.
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Вами тоже пора занятся СБУ-слишком кацапскую пропаганду по веткам гоняете
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Да, ничего не имею против. А в чем же моя пропаганда "кацапская"?
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Вообще-то, в том месте, где я живу, все говорят, что я гоняю украинскую пропаганду... Регулярно получаю угрозы от ваших братьев и коллег рашеватников...
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Тебе троль кацапский пора на Гиляку. Твои комменты тянут на статью по вражескую пропаганду. А враг у нас- козломордия.
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Ваши комменты тянут на историю болезни в психдиспансере.
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Не знаю, кто такой Лямец. Но им пора занятая СБУ. Т к МОТОР СИЧ- это достояние народа Украины: а Буслаева под суд, как предателя
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Кто такой этот Лямец? Первый раз слышу о нем. Журналист? Так какого хрена он несет отсебятину за всю страну? Это "мнение" с целью создать международный скандал и подгадить Зеленскому? Я даже знаю, кто ему заказывает это его личное "мнение"... Україна зацікавлена в розвитку "Мотор Січ" китайцями - Лямець - Цензор.НЕТ 6986 И что самое обидное, что это не пуйло.
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Вот только китайцы заинтересованы в технической документации, а не в развитии Мотор Сичи.

Интересно сколько Лямцу отвалили? Пишут, что китайцы не скупятся и готовы купить любого, кто поможет.
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