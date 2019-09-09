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 Політика України, Події
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Все про:Коломойський (539) Філатов (196)

 Все, до чого торкається Коломойський, перетворюється на пил, - Філатов. ВIДЕО

Мер Дніпра Борис Філатов висловив свою точку зору про олігарха Ігоря Коломойського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу NewsOne.

Зокрема Філатов зазначив: "Ігор Валерійович (Коломойський) і його команда зосереджена на захопленні місцевої влади в Дніпрі. Для цього зараз готується громадська думка".

Він продовжив: "У мене була ілюзія, що в 2014 році у Ігоря Валерійовича щось напевно змінилося ментально в голові. Але на жаль цього не сталося. Тобто, перший розкол, конфлікт стався в той момент, як я вважаю, тоді, коли він кинув мого найближчого друга і партнера в тюрмі - Геннадія Корбана..."

"А друга історія - коли мене намагаються дискредитувати свої ж телевізійні канали... Але коли починають про метро розповідати страшні речі в цих геббельсівських фільмах, вони забувають, що дискредитують міжнародну компанію. Ця компанія подаватиме в суд на "1+1". При цьому вони подаватимуть в суд не в Україні, а на Кіпрі, - продовжив Філатов.

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Філатов заявив: "Я не хотів би зараз вистрілювати всі набої. От я тоді говорив, що проти мене одна серія. Буде ще багато серій з мого боку. Мені є що розповісти. А якщо ми зараз звернемося до дніпрян. Дивіться. На наступних виборах вибір простий - Філатов або Коломойський. Філатов може бути поганий, може лаятися в Фейсбуці. Може щось неправильно робити, може помилятися. Але ви пройдіть тільки містом і зверніть увагу, що зробив Коломойський. Згадайте про футбольний клуб "Дніпро" - знищений, зі столітньою історією, про напівзруйнований аеропорт, про авіакомпанії, які нас возять за 15 тисяч гривень до Києва, про баскетбольну арену. І ще таких я можу розповісти про володіннях Карабаса Барабаса - проїхатися містом із журналістами показати".

"Все, до чого ця людина доторкається, перетворюється на пил", - резюмував Філатов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147388
 
   
 Топ коментарі
 
Папа Беня - настоящий хозяин теперешнего недонаполеона Зели:

Все, к чему прикасается Коломойский превращается в тлен, - Филатов - Цензор.НЕТ 6008
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это хорошо,что именно филатов мочит каломойшу.так доходчивее для зелебенцев.
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Корбана бросил в тюрьму Коломойский???? не Порошенко?серьезно?
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А причем тут пеця и коломойский , который, кстати, в последнем своем интервью подтвердил, что Порошенко спас Украину в самое тяжелое время. Или вы как *********- наградил ЗЕ моряков - он как пеця...
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Да ты шо SNDAY , а кто построил систему приват 24, кто создал Монобанк ,которыми все пользуются, как цивилизованные люди
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Не привлечешь клиентов хорошим сервисом, некого будет грабить.
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Нам достаточно посмотреть на "отремонтированный" за бабки в 2 раза большие, чем по смете, мост. Не "при Коломойском", а при тебе, обезжиренный кусок дерьма. Это ЖЕСТЬ. И если "всё, к чему прикасается Коломойский, превращается в тлен", то ты, чучело, уже давно ходячий мертвец. Все, до чого торкається Коломойський перетворюється на тлін, - Філатов - Цензор.НЕТ 7990 Зомби. Забыл, кто тебя в люди вывел и дал тебе возможность заработать свои миллионы зеленых? Расставил булки перед перед барыгой, как только Коломойский стал в немилости у sцаря? А сейчас, когда пришли другие времена, бесишься, что не на ту лошадку поставил?
Предателей не любят и не уважают нигде и во все времена. Мог быть "независимым мэром" (хотя независимым ты быть не можешь. иначе не лёг бы под барыгу), но вести себя достойно и не обливать помоями того, с кем долгие годы был в одной команде и кто тебя в люди вывел. Глядишь, и не пришлось бы сейчас истерить, как продажная дефка, которую лишают места у фонаря. Все, до чого торкається Коломойський перетворюється на тлін, - Філатов - Цензор.НЕТ 7990 Поделом.
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ти диви, як зеботара бухтить, як на дріжжях!
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зебилоид, и мгного платят за то гавно, что ты тут высрал?
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Зелених гуманоїдів видно здаля! Цеж хто сказав, що міст вдвічі дорожче - Дубінський? Філатов зрадник!? Сраку і далі лизати олігарху це патріотично? Ну тоді в нас найпатріотичніший презЕдент та його "слуги"! Тільки но став на посаду - поїхав до Філатова з інспекцією... Тепер Кличко не на те гроші витрачає... І головне мери витрачають кошти своєї громади, виконуючи програму з якою були обрані. І нехер з печерських пагорбів лізти до місцевих громад.
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Жырный прибежал лизать зад Медведчуку.
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Борис прав на 100%
но зеБилы это не поняли..пока..еще
но дойдет..через жопу Все, до чого торкається Коломойський перетворюється на тлін, - Філатов - Цензор.НЕТ 3182
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кто до конца досмотрел интервью с Филей, согласится наверное с тем, что он испуган, жалок и очень, очень надеется на милость Зе... - готов на колени, да уже почти встал...
Но в то же время шантажирует папу сопли Беню....
Вообщем хана ему - не удержится в кресле.... - Слабак...
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Филатов, помогай Зеленскому стать самостоятельным гражданином Украины , а может получится даже президентом патриотом ... Герои наши в Борисполь вчера его учили тоже ... своим существованием и своим возвращением ...
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Рожденный ползать, летать не может. А с другой стороны, что бы быть хорошим Президентом Украины необходимо быть украинцем, а не иудеем.
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Не знаю что, и во что там превращается, то к чему прикасается Коломойский, но Боря тут намедни жалился, что за последние 15 лет у него с членом что-то произошло... Все, до чого торкається Коломойський перетворюється на тлін, - Філатов - Цензор.НЕТ 1740

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То то я смотрю,у всех зебобиков что то со ртом...
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Все, до чого торкається Коломойський перетворюється на тлін, - Філатов - Цензор.НЕТ 5848А давно ли под Беней бегал... Все, до чого торкається Коломойський перетворюється на тлін, - Філатов - Цензор.НЕТ 1660 "Коломойский сделал Филатова народным депутатом, а затем городским головой Днепра, и помог Корбану стать публичным политиком - СМИ стали именовать его «лидером партии УКРОП» вместо традиционного «рейдер №1». Но едва лидер группы «Приват» попал у Президента в опалу, как Боря и Гена, позабыв все хорошее, стали вновь дистанцироваться от своего благодетеля. А вскоре и просто откровенно работать против него".
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Коломойский много сделал для Днепра. Нынешний Днепр круто выглядит именно благодаря Коломойскому. А что сделал для города Филатов? Все разворовал. Если на каждом строительстве отпиливать, то ни метро построить нельзя, ни мосты отремонтировать. Точь в точь как в Киеве. Кличко тоже ни метро не построил, ни мосты не отремонтировал. Все разворовал со своими дружками Столаром и Микитасем.
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Интересно,приходят ли сейчас в твою продажную голову мысли,что вот сейчас,ты ,конкретно,своей откровенной ложью наносиш реальный вред ,так тобой любимой власти? Люди не настолько дебилы,что поверитт когда белое называют черным.
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Пчёлы против мёда?) Филатов же ставлиник Коломойского что он несёт?)
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