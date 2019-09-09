 Все, до чого торкається Коломойський, перетворюється на пил, - Філатов. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу NewsOne.

Зокрема Філатов зазначив: "Ігор Валерійович (Коломойський) і його команда зосереджена на захопленні місцевої влади в Дніпрі. Для цього зараз готується громадська думка".

Він продовжив: "У мене була ілюзія, що в 2014 році у Ігоря Валерійовича щось напевно змінилося ментально в голові. Але на жаль цього не сталося. Тобто, перший розкол, конфлікт стався в той момент, як я вважаю, тоді, коли він кинув мого найближчого друга і партнера в тюрмі - Геннадія Корбана..."

"А друга історія - коли мене намагаються дискредитувати свої ж телевізійні канали... Але коли починають про метро розповідати страшні речі в цих геббельсівських фільмах, вони забувають, що дискредитують міжнародну компанію. Ця компанія подаватиме в суд на "1+1". При цьому вони подаватимуть в суд не в Україні, а на Кіпрі, - продовжив Філатов.

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Філатов заявив: "Я не хотів би зараз вистрілювати всі набої. От я тоді говорив, що проти мене одна серія. Буде ще багато серій з мого боку. Мені є що розповісти. А якщо ми зараз звернемося до дніпрян. Дивіться. На наступних виборах вибір простий - Філатов або Коломойський. Філатов може бути поганий, може лаятися в Фейсбуці. Може щось неправильно робити, може помилятися. Але ви пройдіть тільки містом і зверніть увагу, що зробив Коломойський. Згадайте про футбольний клуб "Дніпро" - знищений, зі столітньою історією, про напівзруйнований аеропорт, про авіакомпанії, які нас возять за 15 тисяч гривень до Києва, про баскетбольну арену. І ще таких я можу розповісти про володіннях Карабаса Барабаса - проїхатися містом із журналістами показати".

"Все, до чого ця людина доторкається, перетворюється на пил", - резюмував Філатов.