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Все про:моряки (723) Панов Євген (85) полонені (488) Балух Володимир (252) Бекіров (82)

 Будемо проводити слідчі дії також із кожним звільненим моряком, Балухом, Бекіровим і Пановим, - прокурор Поночовний

Прокуратура Автономної республіки Крим має намір допитати не тільки Олега Сенцова й Олександра Кольченка, а й іще деяких українців, що повернулися.

Об этом сообщил заместитель прокурора АРК Игорь Поночевный, передает Цензор.НЕТ.

Про це повідомив заступник прокурора АРК Ігор Поночовний, передає Цензор.НЕТ.

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"Крім Олега Сенцова і Олександра Кольченка ми плануємо проводити слідчі і процесуальні дії з кожним звільненим військовослужбовцем ВМС, з Володимиром Балухом, Едемом Бекіровим і Євгеном Пановим, оскільки кожен із них є потерпілим у наших кримінальних процесах і їхні свідчення є вагомим доказом вчинення представниками держави-окупанта в Криму злочинів, зокрема і військових", - уточнив Поночовний.

Нагадаємо, раніше речниця прокуратури Криму Катерина Діденко повідомила, що для надання свідчень будуть викликані звільнені з полону Олег Сенцов і Олександр Кольченко у справі про їхнє викрадення навесні 2014 року в окупованому Криму.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147387
 
 
 Топ коментарі
 
вот и стань с таким плакатом перед мавзолеем...
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и выяснится- что тупая барыга послала моряков на заклание, лишь бы объявить военное положение и отменить выборы и
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вот и стань с таким плакатом перед мавзолеем...
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И что же не обьявила раз выришала?
В методичке не написано?
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вы батенька дебил еще тот Азовское море море также Украины и спрашивать у Ху..ло можна нам тута плавать бредятина но вам видимо Ху...ло до снагы аж Dрочим на потолок... Будемо проводити слідчі дії також із кожним звільненим моряком, Балухом, Бекіровим і Пановим, - прокурор Поночовний - Цензор.НЕТ 1288
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пиписуюсь пот каждава слова мусельманенова...
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Мабуть цей коментар є підробкою, хоча суть його цікава.
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а зелесвин даже не поднимает вопрос прохода наших кораблей, он и флаг украины снимет чтобы куйло не раздражать
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Когда вам, кацапам, интернет отключат...
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Ви впевнені, що друге слово вашого ніку починаеться не з літери "Р"? Будемо проводити слідчі дії також із кожним звільненим моряком, Балухом, Бекіровим і Пановим, - прокурор Поночовний - Цензор.НЕТ 4285 Таку хрін несете
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Hawthorn Healing‏ @hawthornhealin1 8 сент.

Будемо проводити слідчі дії також із кожним звільненим моряком, Балухом, Бекіровим і Пановим, - прокурор Поночовний - Цензор.НЕТ 3576

Кацапы давно заявили что сделают Азов внутренним морем и начали давление.
Порох создал комбинацию, при которой за наш интерес впрягутся международные структуры. Всё уже было позади трибунал и основной срок моряков и вот завершенная комбинация была уничтожена в последний момент.
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Хоть один квартальщик-малорос был на Майдане? Если и был, то с другой стороны
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Оставьте Балуха в покое! Твари зеленые...
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Росія після обміну полоненими висунула Україні перші вимоги = Страшный зашквар для Зеро!
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3775772

"Рассматриваем согласованное взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территории России и Украины, как позитивный сигнал, за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации Минских соглашений. Это стало возможным благодаря выполнению договоренностей, достигнутых лично Президентами России и Украины. В отличие от своих предшественников, новая администрация В.Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам.

Надеемся, что этот шаг создаст позитивный фон для предметной работы в рамках Минской Контактной группы и «Нормандского формата». Исходим из того, что человеческая жизнь должна оставаться абсолютной ценностью, а не быть предметом политических игр. Недопустимо, чтобы простые люди, граждане Украины, оказавшиеся по воле судьбы в эпицентре внутриукраинского конфликта, оставались заложниками амбиций политических элит. Для успешного разрешения накопившихся комплексных проблем на Юго-Востоке Украины местным жителям нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе со стороны Киева, которое бы, в первую очередь, выражалось в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, восстановлении социальных выплат и пенсий. Очевидно, что привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом. Постоянная антироссийская риторика не приблизит страну к решению реальных внутриполитических и экономических проблем. Россия как один из гарантов Минских соглашений подтверждает готовность и далее содействовать любым конструктивным шагам, направленным на достижение согласия между сторонами внутриукраинского конфликта. При этом ключевую роль в нормализации ситуации на Украине должны сыграть новые украинские власти. А для этого необходима политическая воля.Надеемся, что согласованное взаимное освобождение лиц послужит консолидации всех здравых политических сил на Украине вокруг идеи скорейшего завершения кровопролитного конфликта и нормализации добрососедских отношений с Россией.
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Видно, видно, ты днями срю сайты шерстишь. кадзап!
Для украинца не авторитет, что там мордва строчит.
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трошки не так....Сорі,але я вже писав,що гадь сявченок у нас наразі досить,тому перевіряти треба підставово,всіма пунктами.
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В тему, в тему...об этом скотстве надо трубить во все бубны шобы волосы в жилах стыли и локти в коленях сводило!
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С моряками обязательно надо разобраться. Что герои, плен и все такое понятно. Чего не стреляли в ответ? Приказ был, или устав нарушили? Сделать выводы. Может, морякам надо выдавать деревянные автоматы и деревянные баржи, не так жалко будет отдавать РФии, снабжать наборами зеков для Лефортова и т.д., скидочную карту для московского адвоката и его телефон....
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Будемо проводити слідчі дії також із кожним звільненим моряком, Балухом, Бекіровим і Пановим, - прокурор Поночовний - Цензор.НЕТ 997Львовский метрополитен‏ @natohawks

Будемо проводити слідчі дії також із кожним звільненим моряком, Балухом, Бекіровим і Пановим, - прокурор Поночовний - Цензор.НЕТ 1190

Как перестать орать? МММщик Пушилин и Ходаковский запустили в небо Знамя Победы. Оно пролетело немного и запуталось в высоковольтных проводах.
Хотели как лучше, а получилась #декоммунизация Будемо проводити слідчі дії також із кожним звільненим моряком, Балухом, Бекіровим і Пановим, - прокурор Поночовний - Цензор.НЕТ 5132
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После следственных действий Пеце ещё добавят до уже 13 обвинений ,и сколько работы ещё у пороходряни для отбеливания циничного мародера
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Прокурор мм'яко кажучи говорить неправду. Моряки не звільнені, а відпущені бід особисті зобов'язання офіційного омбудсмена Денисової і зобов'язані з'являтися до кацапських слідчих на першу їхню вимогу. Хіба що прокурор Поночевний і буде їх допитувати у рамках співпраці з кацапами?
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