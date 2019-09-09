 Будемо проводити слідчі дії також із кожним звільненим моряком, Балухом, Бекіровим і Пановим, - прокурор Поночовний

Об этом сообщил заместитель прокурора АРК Игорь Поночевный, передает Цензор.НЕТ.
Про це повідомив заступник прокурора АРК Ігор Поночовний, передає Цензор.НЕТ.
"Крім Олега Сенцова і Олександра Кольченка ми плануємо проводити слідчі і процесуальні дії з кожним звільненим військовослужбовцем ВМС, з Володимиром Балухом, Едемом Бекіровим і Євгеном Пановим, оскільки кожен із них є потерпілим у наших кримінальних процесах і їхні свідчення є вагомим доказом вчинення представниками держави-окупанта в Криму злочинів, зокрема і військових", - уточнив Поночовний.
Нагадаємо, раніше речниця прокуратури Криму Катерина Діденко повідомила, що для надання свідчень будуть викликані звільнені з полону Олег Сенцов і Олександр Кольченко у справі про їхнє викрадення навесні 2014 року в окупованому Криму.
В методичке не написано?
Кацапы давно заявили что сделают Азов внутренним морем и начали давление.
Порох создал комбинацию, при которой за наш интерес впрягутся международные структуры. Всё уже было позади трибунал и основной срок моряков и вот завершенная комбинация была уничтожена в последний момент.
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3775772
"Рассматриваем согласованное взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территории России и Украины, как позитивный сигнал, за которым должны последовать другие важные шаги по выводу из тупика нынешней ситуации в российско-украинских отношениях и реализации Минских соглашений. Это стало возможным благодаря выполнению договоренностей, достигнутых лично Президентами России и Украины. В отличие от своих предшественников, новая администрация В.Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам.
Надеемся, что этот шаг создаст позитивный фон для предметной работы в рамках Минской Контактной группы и «Нормандского формата». Исходим из того, что человеческая жизнь должна оставаться абсолютной ценностью, а не быть предметом политических игр. Недопустимо, чтобы простые люди, граждане Украины, оказавшиеся по воле судьбы в эпицентре внутриукраинского конфликта, оставались заложниками амбиций политических элит. Для успешного разрешения накопившихся комплексных проблем на Юго-Востоке Украины местным жителям нужно, прежде всего, почувствовать изменение отношения к себе со стороны Киева, которое бы, в первую очередь, выражалось в прекращении обстрелов, отмене торгово-экономической и транспортной блокады, восстановлении социальных выплат и пенсий. Очевидно, что привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом. Постоянная антироссийская риторика не приблизит страну к решению реальных внутриполитических и экономических проблем. Россия как один из гарантов Минских соглашений подтверждает готовность и далее содействовать любым конструктивным шагам, направленным на достижение согласия между сторонами внутриукраинского конфликта. При этом ключевую роль в нормализации ситуации на Украине должны сыграть новые украинские власти. А для этого необходима политическая воля.Надеемся, что согласованное взаимное освобождение лиц послужит консолидации всех здравых политических сил на Украине вокруг идеи скорейшего завершения кровопролитного конфликта и нормализации добрососедских отношений с Россией.
Для украинца не авторитет, что там мордва строчит.
Как перестать орать? МММщик Пушилин и Ходаковский запустили в небо Знамя Победы. Оно пролетело немного и запуталось в высоковольтных проводах.
Хотели как лучше, а получилась #декоммунизация