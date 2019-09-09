 Зі США в Україну повертається картина художника Паніна, викрадена нацистами під час Другої світової війни. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в США.

Це перший результативний випадок співпраці на офіційному державному рівні України і США в поверненні пам'яток культурної спадщини, незаконно вивезених за кордон.

Особливе значення в процесі повернення твору мистецтва мало доброзичливе ставлення американської сім'ї Девіда і Габріели Трейсі, у яких картина була останні тридцять років, до передачі картини народу України.

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