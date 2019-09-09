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Все про:картина (49) посольство України (155) США (5372)

 Зі США в Україну повертається картина художника Паніна, викрадена нацистами під час Другої світової війни. ФОТО

Посольство України в США разом зі Службою зовнішньої розвідки України у співпраці з ФБР, Державним департаментом США й Окружним судом округу Колумбія завершили багаторічні процедури, завдяки яким стало реальним повернення в Україну картини художника Михайла Паніна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною", яка під час другої світової війни зникла з Дніпропетровського художнього музею і згодом опинилася в США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в США.

Зі США в Україну повертається картина художника Паніна, викрадена нацистами під час Другої світової війни 01

Це перший результативний випадок співпраці на офіційному державному рівні України і США в поверненні пам'яток культурної спадщини, незаконно вивезених за кордон.

Зі США в Україну повертається картина художника Паніна, викрадена нацистами під час Другої світової війни 02

Особливе значення в процесі повернення твору мистецтва мало доброзичливе ставлення американської сім'ї Девіда і Габріели Трейсі, у яких картина була останні тридцять років, до передачі картини народу України.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147386
 
   
 Топ коментарі
 
когда-нибудь - так, але важливо куди повернеться. Зебіл може запросто подаріть "безделушкі" своєму патрону в кремле, в знак прімірения
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Мне вот интересно, скифское золото когда-нибудь вернётся теперь из Нидерландов?
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коли повернете похищенниє нацистами в 2014 в Феодосии картини?
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Мне вот интересно, скифское золото когда-нибудь вернётся теперь из Нидерландов?
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когда-нибудь - так, але важливо куди повернеться. Зебіл може запросто подаріть "безделушкі" своєму патрону в кремле, в знак прімірения
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Не "подаріть" 😠 А "обмєнять". На рублі. В крайньому, на долари.
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Не треба дарувати, просто напишуть якісь дурні аргументи, типу нечаянно
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Коллекцию нельзя разъединять, это варварство. Сейчас это скорее политика. Эти особи уйдут в небытие, а изделия останутся
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коли повернете похищенниє нацистами в 2014 в Феодосии картини?
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остання фотка) порошоватого посла в Штатах, він тридцять років над цим працював! Из США в Украину возвращается картина художника Панина, похищенная нацистами во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 1984 Из США в Украину возвращается картина художника Панина, похищенная нацистами во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 380 Из США в Украину возвращается картина художника Панина, похищенная нацистами во время Второй мировой войны - Цензор.НЕТ 8443
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Зебилы, ваше квартальное остроумие компенсируется смайликами...
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Об одном прошу, не зовите мистера Бина...
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Напишуть листа в музей щоб дали картину на тимчасове експонування десь там у високі кабінети, пройде років 5 , зміняться 3-4 рази господарі кабінетів, потім виявиться що там висить не картина, а високоякісна копія, на якому етапі виникла копія слідство не встановить,, зійдуться на тому що вже зі США привезли копію і це всіх задовольнить.
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***** хай подарують...
О т в Швеції багато артефактів доби Гетьманщини. От як би звідти їх видобути.
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какой ужас а шо не мертвечук привезет картину ? это ж надо !
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И каким боком Грозный к Украине и куда её вешать.
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Да примерно тем, что эту картину рисовал украинский художник.
Нацики во время Второй мировой п...данули её из Украины.
Амирикосы п...данули её у нациков по окончании войны.
Очевидно теперь её (картину) вернули туда, где ей место.
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Боюсь, что она снова уедет в частные коллекции США..а вместо нее повесят репродукцию)))
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Как можно жить с такой дырой в башке? Ну все у вас плохо. Картину вернули , и тут вы со своей желчью
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Как эту картину ещё до Второй Мировой коммунисты в Москву не вывезли? Удивительно.
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