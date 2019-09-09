 Зі США в Україну повертається картина художника Паніна, викрадена нацистами під час Другої світової війни. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в США.
Це перший результативний випадок співпраці на офіційному державному рівні України і США в поверненні пам'яток культурної спадщини, незаконно вивезених за кордон.
Особливе значення в процесі повернення твору мистецтва мало доброзичливе ставлення американської сім'ї Девіда і Габріели Трейсі, у яких картина була останні тридцять років, до передачі картини народу України.
О т в Швеції багато артефактів доби Гетьманщини. От як би звідти їх видобути.
Нацики во время Второй мировой п...данули её из Украины.
Амирикосы п...данули её у нациков по окончании войны.
Очевидно теперь её (картину) вернули туда, где ей место.