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 Політика України, За кордоном
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 Цемах - "підозрювана особа" в справі катастрофи MH17 і повинен співпрацювати зі слідчими, - глава комітету ПАРЄ Аверсдоттір

Переданий Україною Москві Володимир Цемах - "підозрювана особа" у справі збиття літака рейсу MH17 і повинен залишатися доступним для нідерландських органів, які розслідують цю справу.

Відповідна заява голови Комітету з правових питань Парламентської асамблеї Ради Європи Сунни Аверсдоттір є в розпорядженні Європейської правди, інформує Цензор.НЕТ.

Аверсдоттір вітає обмін полоненими між Україною та РФ, але підкреслює: "Той факт, що Україна дозволила пану Цемаху поїхати до Росії не означає, що йому більше не потрібно співпрацювати у розслідуванні цієї жахливої ​​події. Росія є державою-членом Ради Європи і як така юридично зобов'язана боротися з безкарністю".

"Я хотіла би додати, що на початку жовтня комітет, який я очолюю, призначить доповідача, який мав би змогу оцінити прогрес, досягнутий у розслідуванні цієї трагедії, та притягненні до відповідальності винних", - додала вона.

Також читайте: Звільнення Цемаха не означає, що пошук справедливості буде припинено, - представник уряду ФРН Зайберт

Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.

Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.

5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.

Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.

За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.

Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха, який вилетів у "Внуково" разом з іншими обміняними особами, повідомив The Insider.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147385
 
 
 Топ коментарі
 
Короче говоря, выдав Цемаха россии Зеленский поступил как предусмотрительный и ответственный политик, да будет свято в веках имя его!
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засвидельствует, что своими глазами видел украинский бук стреляющий ракетами
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допрыгался...
Гражданин Чехии Павел Ботка, который воюет на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков, в августе лишился ноги, наступив на прыгающую мину.

Боевик, получивший позывной "Кавказ", попал на восток Украины весной 2015 года с территории России и участвовал в боях против украинской армии.
В середине августа наемник получил серьезные ранения на передовой и потерял часть ноги ниже колена. "Прогнозов пока нет. Сейчас мы пытаемся спасти колено", - описывает свое состояние "Кавказ".
Цемах - "подозреваемое лицо" в деле катастрофы MH17 и должен сотрудничать со следователями, - глава комитета ПАСЕ Аверсдоттир - Цензор.НЕТ 6811
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засвидельствует, что своими глазами видел украинский бук стреляющий ракетами
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100%
Недаром путин отдал за Цемаха, не раздумьівая, и не глядя на их 20-летние реальньіе сроки, и «террористические статьи» украинских заключенньіх, которьіх пять лет добивалась Украина.
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еще и пытался воспрепятствовать этому, но, увы, не успел(((...
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Нидерландьі пьітались воспрепятствовать.
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Он сопровождал перевозку БУКа в районе Снежного, то есть, способен, при желании (до сих пор ничего не рассказывает!), подтвердить часть маршрута доставки зенитного комплекса из России в Украину. Но в прокуратуре Нидерландов и так достаточно таких подтверждений. Есть масса документальных подтверждений, от ОБСЕ, в том числе, что РФ перебрасывает военную технику в Украину.
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Короче говоря, выдав Цемаха россии Зеленский поступил как предусмотрительный и ответственный политик, да будет свято в веках имя его!
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Если среди голландцев не найдется, какой - то Калоев....
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сегодня есть такое средство как химия , т е все что можно получит получено . фамилии экипажа и место выстрела. Химический анализ места старта и многое другое . Но Недерланы свиньи , вспомните референдум про безвиз и рфию в ПАСЕ . Так им и надо !
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допрыгался...
Гражданин Чехии Павел Ботка, который воюет на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков, в августе лишился ноги, наступив на прыгающую мину.

Боевик, получивший позывной "Кавказ", попал на восток Украины весной 2015 года с территории России и участвовал в боях против украинской армии.
В середине августа наемник получил серьезные ранения на передовой и потерял часть ноги ниже колена. "Прогнозов пока нет. Сейчас мы пытаемся спасти колено", - описывает свое состояние "Кавказ".
Цемах - "подозреваемое лицо" в деле катастрофы MH17 и должен сотрудничать со следователями, - глава комитета ПАСЕ Аверсдоттир - Цензор.НЕТ 6811
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Коліно акуратно відрізати і заспиртувати. Можливо, вдасться зберегти.
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зажарить. Национальное чешское блюдо - печоно вепрове колено и с пивком однополчане навернут.
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Тоже надеюсь, что с коленом все будет хорошо, а вот все остальное можно выкинуть - оно уже доказало свою нежизнеспособность.
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Есть такое классное чешское блюдо: "печено вепрево колено".
Очевидно новый рецепт Цемах - "підозрювана особа" в справі катастрофи MH17 і повинен співпрацювати зі слідчими, - глава комітету ПАРЄ Аверсдоттір - Цензор.НЕТ 8557
И не называйте меня циником, пусть эта иноземная колорадская тварь помучается.
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Никому ничего он не должен. Он тупорылый. Такиесвидетели как он нужны только дохлыми. Меня лично удивляет, почему его не замочили еще в Украине.
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Поїзд пішов. Тільль звідкись здалеку все ще долинах перестук коліс на стиках безкінечних рельс.
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Зря Нидерланды не предложили обменять Цемаха на скифское золото....
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а вы обеспокоенность проявите, подстилки продажные
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всі питання до *****! шо за проблеми?! треба з кацапів санкції зняти, хто в Європі за це,
невже тільки італійці? Цемах - "подозреваемое лицо" в деле катастрофы MH17 и должен сотрудничать со следователями, - глава комитета ПАСЕ Аверсдоттир - Цензор.НЕТ 9057
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В Європі - італійці, в Україні - зебенята. Зебенята ж європейці? Нє?
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зебенята - не європейці, а геї-членограї.
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дивись мінські угоди підписала Україна і параша. А тепер уяви уяву ЄС звернеться до України і скаже ви як одна із сторін Мінської угоди і буде вимагати виконання політичної частини Мінської угоди - амністія боєвікам, автономний статус Донбасу і т.д. то що це буде ЗРАДА зі сторони ЄС?
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А пУйло комусь треба, він теж повинен співробітничати зі слідством чи ні?
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уйлу они предъявлять опасаются, а то без денег оставит.
твари беспринципные.
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Итог ЗЕ за 110 дней:
1. Разогнал кодло гнилого парламента
2. Снял неприкосновенность
3. Вернул моряков из плена
4. Укрепил гривну
5. Усилил кредитный рейтинг
6. Готовится посадка свыни

Столько сделано сколько не смогли сделать за все свои каденции папиредники.
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А ще у тебе закінчилася епоха бідності. Ти це відчуваєш?
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Треба, щоб Рада прийняла кримінальну статтю про платні коментарі в мережах. Мародерських тролів прожогом здує з мереж
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хтож за бабуюлю волать будет? или у тебя работодатель сменился?
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какойто когнитивны диссонанц.
россия что сама себя должна наказать? как они иначе представляют борьбу с безнаказанностью?
ну зато у них есть все возможности обосновать зачем они позвали россию в пасе
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Рфія дарма забрала цього Цемаха до себе - тепер це їх проблєма !
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Ой, як раша вміє вирішувати проблеми? Крякнуть цього Цемаха, і по всьому. Може і вже. Принаймні гуляти козлик вже не буде на волі.
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Справа в тому . що у РФії були всі можливості "крякнути" його і в Україні - аби потім , на цьому , підняти чергову хвилю істерії ... Натомість вони зробили дурість - офіційно визнали його своїм - тепер і нагороджувати його не можна (бо він терорист) і ліквідувати не можна ... ну , принаймні одразу
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да, да, да да.... імєнно так....какой глупий путін, ахахахахаха!
Как єго Зєлєнскій сдєлал, с Цемахом?
А ?
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СМЕШНО! ПРОДОЛЖАЙТЕ ДАЛЬШЕ ПРЕСТУПНИКА ПРОСИТЬ ПРИЗНАТСЯ В ПРЕСТУПЛЕНИИ!
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Это да, первейший долг всех культурных убийц, педофилов, воров и насильников сотрудничать со следствием и прокурорами, а адвокатов посылать нах и с ними не сотрудничать. Порядочный европейский жулик вообще всегда сразу бежит делать явку с повинной, потому в ЕС низкая преступность, а вот следователи от безделья отупели и это мы сразу увидим на суде по МН17, как только начнут говорить адвокаты.
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От наградил Бог бабу фамилией-Аверсдоттир,а мозгов не дал
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Так езжайте в Москву, там и допросите. Только его там уже подготовят.
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Так Цемах вже казав, що "вторая сушка украінцев сбіла Боінг". Треба, щоб він ще раз повторив? Або взагалі відмовиться свідчити. Скаже, що про все забув. Він ватний наскрізь, цей Цемах. Нехай його їхнє МГБ в підвалі допитує. Ціна його свідченням - нуль.
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Є знімки американських супутників. Що вам ще треба? Судіть Рашу заочно і нехай платить. Заплатить. Якщо вже не заплатила.
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З супутників видно, хто був всередині Бука?
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а не то ли это ПАСЕ... которое рашку обратно позвало, ибо денег захотело??? )))
ну что ПАСЕ...заплатила тебе рашка уже...или только пообещала-наобещала? )))
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Дійсно, що Нідерланди так і не зрозуміли суть росії. Правда також в тому, що це не дає право нам дурити Європу.
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"Россия является государством-членом Совета Европы и как таковая юридически обязана бороться с безнаказанностью" - клала вона з прибором на свої обов'язки. До толерастів досі не доходить ця істина...
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шота мне кажется раиська в лице того цемаха купила себе очередную головную боль Цемах - "підозрювана особа" в справі катастрофи MH17 і повинен співпрацювати зі слідчими, - глава комітету ПАРЄ Аверсдоттір - Цензор.НЕТ 7830.в надежде дестабилизировать ситуацию в Украине.
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Звичайно, росія отримала проблему. Думаю, що Цемаху не довго жити.
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Этот Цемах не был ликвидирован в ОРДЛО и даже не был заперт в каком-нибудь закрытом городе РФ... Почему? Потому что скорее всего он ничего не знает. На видио с ним было запикано "пииииии" одно слово.

Журналисты читают по губам: слово из трёх букв, посередине буква У. Скажите что же это за слово такое? Правильный ответ: Бук...

Бедный мужик давно уже в офигении от такой истории и зарёкся больше не выражаться.
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Одно не пойму, у сепаров же самолётов не было, что там делал бук Украины.
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рашпиль натянули на новьіе санкции
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Вернули рф в пасе, теперь ибите им мозги.Или один хрен ничего не выходит?
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Цього разу - тепер вже з об'єктивних причин - тональність нідерландських статей щодо обміну полоненими суттєво відрізняється від загальноєвропейської.

Із двох партій урядової коаліції, CDA та D66, вже пролунали вимоги до уряду щось зробити. Усі медіа цитують заяву Кріса ван Дама із CDA із вимогою про негайну доповідь уряду та парламентські дебати, а також із запитанням "чи є Україна і надалі надійним партнером у Спільній групі з розслідування (катастрофи MH17)?"
Суспільний мовник NOS у великій публікації про обмін пише, що новини про Цемаха викликали у Нідерландах "обурену реакцію", а політики та родичі загиблих називають рішення Києва "диким" та "таким, що розчаровує".
А ще з публікацій впадає у вічі те, що у нідерландських медіа досі є у вжитку російські наративи про російську агресію. І це викликає питання про інформаційну політику України у цій державі.
Адже суспільний мовник називає ці події "громадянською війною"!!!
Хоча варто зауважити, що цей термін, на щастя, вживається не повсюди - у статтях про обмін у низці інших медіа ми його не знайшли. Але сам прецедент лякає, адже в архіві NOS повно таких згадок!
Написали медіа і про те, що перед вильотом Цемаха допитали нідерландські слідчі, і про те, що тепер Гаага вимагає у Росії видачі підозрюваного. Хоча всі розуміють, що отримати згоду РФ майже нереально, визнає Telegraaf.
Але є і добрі новини.
Переважна більшість медіа, критикуючи Київ, все ж визнає, що він був змушений погодитися на видачу Цемаха. Зокрема, практично всі процитували заяви Зеленського та Баканова про те, що без Цемаха обмін не відбувся би.
Та, можливо, найбільшу вагу має те, що до рішення України із розумінням поставився керівник спілки, що представляє інтереси родичів жертв катастрофи, Піт Плог. Його ЗМІ цитують найчастіше, його думка є політично вагомою. І він був змушений визнати, що хоч і не погоджується із позицією Києва, але може її зрозуміти, пише одне з ключових інтернет-видань Нідерландів, NU.nl.
"Україна опинилася у складній ситуації, адже чекала на тридцять своїх (включаючи) невинних моряків, які мали повернутися додому", - зауважив він нагадавши, що ініціатива обміну належить Росії, яка "прагне сховати підозрюваного від розслідування і покарання".У найближчий тиждень у Нідерландах триватимуть дебати з цього приводу, і від цього для нас багато залежить. Зокрема те, "наскільки масштабною буде шкода міжнародній підтримці України, завдана через звільнення Цемаха", - зазначає авторитетне нідерландське видання Trouw.
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ну дык голландцы голосили за возвращение рашки в ПАСЕ, значит они в хороших отношениях, вот пусть теперь у рашки цемаха и одалживают
Но вы тока представьте, какой роскошный пиар на весь мир получило сие ничтожество цемах, уродливый плешивый выродок
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Дуже добре, що Україна здихалася цього Цемаха РФ. По-перше, завдяки цьому терористу нам вдалося витягнути наших хлопців з полону. По-друге, нехай тепер ці "мойдодири" довбають уряд Росії щодо видачі Цемаха.
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Ну так они вернули росию в ПАРЕ, пусть решают вопрос напрямую
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