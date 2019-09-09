 Цемах - "підозрювана особа" в справі катастрофи MH17 і повинен співпрацювати зі слідчими, - глава комітету ПАРЄ Аверсдоттір

Відповідна заява голови Комітету з правових питань Парламентської асамблеї Ради Європи Сунни Аверсдоттір є в розпорядженні Європейської правди, інформує Цензор.НЕТ.
Аверсдоттір вітає обмін полоненими між Україною та РФ, але підкреслює: "Той факт, що Україна дозволила пану Цемаху поїхати до Росії не означає, що йому більше не потрібно співпрацювати у розслідуванні цієї жахливої події. Росія є державою-членом Ради Європи і як така юридично зобов'язана боротися з безкарністю".
"Я хотіла би додати, що на початку жовтня комітет, який я очолюю, призначить доповідача, який мав би змогу оцінити прогрес, досягнутий у розслідуванні цієї трагедії, та притягненні до відповідальності винних", - додала вона.
Нагадаємо, Служба безпеки затримала, а суд заарештував колишнього начальника протиповітряної оборони Слов'янської бригади терористичної організації "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха.
Пізніше в мережі з'явилося відео, як Цемах зізнавався, що був свідком падіння малайзійського "Боїнга" MH17.
5 вересня апеляційний суд відпустив Цемаха під особисте зобов'язання.
Про те, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідної для себе формули обміну, писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов. "Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха - командира роти найманців у 2014-му в Сніжному, який є одним із підозрюваних у розслідуванні загибелі "Боїнга" МН17. ...Саме бажання забрати Цемаха і зірвати розслідування змусило Путіна піти на переговори щодо звільнення полонених", - вважає він.
За даними телеканалу NOS, нідерландські слідчі допитали Цемаха перед тим, як його обміняли на українських полонених. Щоб зробити допит можливим, Україна відтермінувала передачу Цемаха в Росію на деякий час після тиску Нідерландів.
Нідерланди офіційно вимагають від Російської Федерації видачі обвинуваченого у справі про збитий "Боїнг" Володимира Цемаха, який вилетів у "Внуково" разом з іншими обміняними особами, повідомив The Insider.
Недаром путин отдал за Цемаха, не раздумьівая, и не глядя на их 20-летние реальньіе сроки, и «террористические статьи» украинских заключенньіх, которьіх пять лет добивалась Украина.
Гражданин Чехии Павел Ботка, который воюет на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков, в августе лишился ноги, наступив на прыгающую мину.
Боевик, получивший позывной "Кавказ", попал на восток Украины весной 2015 года с территории России и участвовал в боях против украинской армии.
В середине августа наемник получил серьезные ранения на передовой и потерял часть ноги ниже колена. "Прогнозов пока нет. Сейчас мы пытаемся спасти колено", - описывает свое состояние "Кавказ".
Очевидно новый рецепт
И не называйте меня циником, пусть эта иноземная колорадская тварь помучается.
Не?
невже тільки італійці?
твари беспринципные.
1. Разогнал кодло гнилого парламента
2. Снял неприкосновенность
3. Вернул моряков из плена
4. Укрепил гривну
5. Усилил кредитный рейтинг
6. Готовится посадка свыни
Столько сделано сколько не смогли сделать за все свои каденции папиредники.
россия что сама себя должна наказать? как они иначе представляют борьбу с безнаказанностью?
ну зато у них есть все возможности обосновать зачем они позвали россию в пасе
Как єго Зєлєнскій сдєлал, с Цемахом?
А ?
ну что ПАСЕ...заплатила тебе рашка уже...или только пообещала-наобещала? )))
Журналисты читают по губам: слово из трёх букв, посередине буква У. Скажите что же это за слово такое? Правильный ответ: Бук...
Бедный мужик давно уже в офигении от такой истории и зарёкся больше не выражаться.
Із двох партій урядової коаліції, CDA та D66, вже пролунали вимоги до уряду щось зробити. Усі медіа цитують заяву Кріса ван Дама із CDA із вимогою про негайну доповідь уряду та парламентські дебати, а також із запитанням "чи є Україна і надалі надійним партнером у Спільній групі з розслідування (катастрофи MH17)?"
Суспільний мовник NOS у великій публікації про обмін пише, що новини про Цемаха викликали у Нідерландах "обурену реакцію", а політики та родичі загиблих називають рішення Києва "диким" та "таким, що розчаровує".
А ще з публікацій впадає у вічі те, що у нідерландських медіа досі є у вжитку російські наративи про російську агресію. І це викликає питання про інформаційну політику України у цій державі.
Адже суспільний мовник називає ці події "громадянською війною"!!!
Хоча варто зауважити, що цей термін, на щастя, вживається не повсюди - у статтях про обмін у низці інших медіа ми його не знайшли. Але сам прецедент лякає, адже в архіві NOS повно таких згадок!
Написали медіа і про те, що перед вильотом Цемаха допитали нідерландські слідчі, і про те, що тепер Гаага вимагає у Росії видачі підозрюваного. Хоча всі розуміють, що отримати згоду РФ майже нереально, визнає Telegraaf.
Але є і добрі новини.
Переважна більшість медіа, критикуючи Київ, все ж визнає, що він був змушений погодитися на видачу Цемаха. Зокрема, практично всі процитували заяви Зеленського та Баканова про те, що без Цемаха обмін не відбувся би.
Та, можливо, найбільшу вагу має те, що до рішення України із розумінням поставився керівник спілки, що представляє інтереси родичів жертв катастрофи, Піт Плог. Його ЗМІ цитують найчастіше, його думка є політично вагомою. І він був змушений визнати, що хоч і не погоджується із позицією Києва, але може її зрозуміти, пише одне з ключових інтернет-видань Нідерландів, NU.nl.
"Україна опинилася у складній ситуації, адже чекала на тридцять своїх (включаючи) невинних моряків, які мали повернутися додому", - зауважив він нагадавши, що ініціатива обміну належить Росії, яка "прагне сховати підозрюваного від розслідування і покарання".У найближчий тиждень у Нідерландах триватимуть дебати з цього приводу, і від цього для нас багато залежить. Зокрема те, "наскільки масштабною буде шкода міжнародній підтримці України, завдана через звільнення Цемаха", - зазначає авторитетне нідерландське видання Trouw.
Но вы тока представьте, какой роскошный пиар на весь мир получило сие ничтожество цемах, уродливый плешивый выродок