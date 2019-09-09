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Все про:Байден (123) Конгрес США (269) Трамп (1952) Джуліані (27)

 У Конгресі США розслідуватимуть повідомлення про можливий тиск Трампа і Джуліані на Україну у справі Байдена

Три комітети Палати представників Конгресу США повідомили, що почали "масштабне розслідування" повідомлень про те, що президент Дональд Трамп, його адвокат Руді Джуліані і, можливо, деякі інші особи намагалися змусити український уряд підтримати кампанію з переобрання Трампа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Голови Комітетів з нагляду, розвідки і міжнародних відносин зажадали у Білого дому і Держдепартаменту США дані, пов'язані зі спробами "маніпулювання українською системою юстиції".

Тим часом Трамп і деякі республіканці ставлять питання про можливий конфлікт інтересів у зв'язку з тим, що син ведучого кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена, Хантер Байден, працював у раді директорів української газової компанії Burisma.

У Білому домі поки не відповіли на запит про коментарі з приводу розслідування, розпочатого комітетами Палати представників.

Читайте також: У Конгресі США готують ґрунт для імпічменту Трампу, - Politico

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147384
 
   
 Топ коментарі
 
Вот за это люблю Америку !
Настоящая демократия !
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Трамп требует от Зеро не помощь в президентской кампании, а уволить людей Каломойского.
Все остальное спекуляции - т.к. про Байдана расследовать НЕЧЕГО, все давно и так известно.
Пока Украиной будет управлять тот, чьи счета арестованы в Европе и США, и кто капитулирует перед Москвой, Украина не получит от США никакой помощи
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у зебілів вже память відшибло, хто саме вляпався в ту історію? Ну-ну...
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так отож), що дозволено Богу, то мона) перезу)) США, ну за деякими виключеннями)))! В Конгрессе США будут расследовать сообщения о возможном давлении Трампа и Джулиани на Украину по делу Байдена - Цензор.НЕТ 1352
порохоботи), ваше божество, ні на шо не згодне), воно 5(п"ять))років це демонструвало! В Конгрессе США будут расследовать сообщения о возможном давлении Трампа и Джулиани на Украину по делу Байдена - Цензор.НЕТ 6510 В Конгрессе США будут расследовать сообщения о возможном давлении Трампа и Джулиани на Украину по делу Байдена - Цензор.НЕТ 70 В Конгрессе США будут расследовать сообщения о возможном давлении Трампа и Джулиани на Украину по делу Байдена - Цензор.НЕТ 6595
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кацап), на тобі 11-80, на настоянку бояришнику))), вистачить!
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Чего это я кацап, зебил? Я - украинец. Я за судьбу Украины переживаю...меня, зебуин, тошнит от того, что вы сделали...меня, шимпанЗе, воротит от вашей еврейской власти - тупой, шутовской, сиюминутной, нахрапистой власти фаршмачных временщиков... так что, кварталист-приколист, насчет кацапа - это ты пальцем в жопу юзику попал...
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ты неправильно его понял, он за себя говорил, хотел отдать дневную пайку.
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Вот за это люблю Америку !
Настоящая демократия !
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во вляпались... Шокин, Луценко и Петя в историю
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у зебілів вже память відшибло, хто саме вляпався в ту історію? Ну-ну...
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освежи память лучше себе, хотя бы по ссылке что приводит ЦН, эта история началась ещё тогда, когда даже никто не предполагал тут, что Зе станет президентом
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Ну, а то что Байден, через своего сына Хантера, с экс-регионалами был связан, это расследовать не нужно? У Конгресі США розслідуватимуть повідомлення про можливий тиск Трампа і Джуліані на Україну у справі Байдена - Цензор.НЕТ 8434 хотя наше НАБУ шо то там по бурисме начинало типа расследовать, но всё так ничем и не закончилось, как можно демократов Сытнику валить, а от республиканцев совсем другое дело У Конгресі США розслідуватимуть повідомлення про можливий тиск Трампа і Джуліані на Україну у справі Байдена - Цензор.НЕТ 3531
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Трамп требует от Зеро не помощь в президентской кампании, а уволить людей Каломойского.
Все остальное спекуляции - т.к. про Байдана расследовать НЕЧЕГО, все давно и так известно.
Пока Украиной будет управлять тот, чьи счета арестованы в Европе и США, и кто капитулирует перед Москвой, Украина не получит от США никакой помощи
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Йованович вон тоже в сговор с антикоррупционерами вступила, что бы выборы в США сорвать, но за это еще и поплатилась должностью
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