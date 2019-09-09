 У Конгресі США розслідуватимуть повідомлення про можливий тиск Трампа і Джуліані на Україну у справі Байдена

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Голови Комітетів з нагляду, розвідки і міжнародних відносин зажадали у Білого дому і Держдепартаменту США дані, пов'язані зі спробами "маніпулювання українською системою юстиції".

Тим часом Трамп і деякі республіканці ставлять питання про можливий конфлікт інтересів у зв'язку з тим, що син ведучого кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена, Хантер Байден, працював у раді директорів української газової компанії Burisma.

У Білому домі поки не відповіли на запит про коментарі з приводу розслідування, розпочатого комітетами Палати представників.

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