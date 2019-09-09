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Все про:Іран (119) МАГАТЕ (10) уран (10) ядерна зброя (250)

 Іран встановлює нові центрифуги для збагачення урану, - МАГАТЕ

Інспектори МАГАТЕ - установи ООН, яка займається питаннями атомної енергетики - підтвердили, що Іран встановлює більш просунуті центрифуги, здатні збагачувати уран.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У заяві МАГАТЕ сказано, що до обладнання належить кілька видів центрифуг, заборонених угодою 2015 року щодо Ірану, яка обмежувала ядерну програму в обмін на полегшення режиму санкцій.

Нагадаємо, в перший день саміту G7, що проходив у французькому Біарріце, його учасники на переговорах щодо Ірану погодилися, що не можна допустити розробки Тегераном ядерної зброї.

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Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що не брав участі в обговоренні загального послання країн G7 Тегерану. Коментуючи повідомлення про це, Трамп зазначив, що якщо лідери інших країн хочуть вести переговори з Іраном, то "не можна їм це заборонити".

Проте, лідери країн "Великої сімки" узгодили план спільних дій щодо Ірану. Як пояснив президент Франції Емманюель Макрон, країни G7 прагнуть до того, щоб утримати Іран від недотримання угоди щодо його ядерної програми, а також зберегти можливість діалогу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147383
 
   
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А вы его будапештским меморандумом убедите.
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так центрифуги в Чорнобыле присутствуют..
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Есть способ - на должность президента какого то иранского клоуна и все . Как в Украине . Технология работает !
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А в Иране разве тоже 73% покацапленных манкуртов малороссов? Я думаю шо нет. Иран монолитный, там врятле будет такой дегенеративный цирк как в Украине.
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будапештский меморандум нарушила росия (как обычно впрочем). приличные страны договора заключают не чтобы их нарушить.

так что мимо тазика
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так и дружба-жвачка с раиськой не стоит бумаги.не забывай,шо у ирана есть граница с мацквой,хоть и через море. Іран встановлює нові центрифуги для збагачення урану, - МАГАТЕ - Цензор.НЕТ 5042так шо береги тазик-может пригодиться.
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Обамка им 150 миллиардов $ подарил, можно не только центрифуги поставить.
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В Украине 15 ядерных блоков из

них на РБМК - 1000 можно получать оружейный плутоний в качестве отходов -
для создания Украинского щита ЯО .
Иран устанавливает новые центрифуги для обогащения урана, - МАГАТЭ - Цензор.НЕТ 2524
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можно сидеть с ЯО и голой жопой как СК.
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РБМК в Украине уже дано нет, закрыты по требованию ЕС, там сложная история.
И на РБМК получают просто изотопы плутония, оружейный - это очищенный от изотопов 239 плутоний.
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Пора и Украине заняться обогащением урана, ну типа для своих АЭС.
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не пора. сначала нужно жирка накопить, чтоб не зависеть от мвф
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Я предложил для АЭС, ну типа с обогащением не более 5%, для начала)
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Один (бджоляр) уже пытался такое провернуть, приехали важные дяденьки из США и вежливо попросили остановиться.
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ЯО только Ким Чен Ыну можно. И Китайцам. И Индии. И Пакистану.
Дикарям, вроде Украины, никак нельзя.
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Китай планує підтримувати Іран, тому Світ стрімко змінюється.
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вот к чему приводит политика замирения. отправили бы к саддаму - весь мир спокойнее бы спал. и корейского пупса туда же.
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