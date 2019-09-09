 Іран встановлює нові центрифуги для збагачення урану, - МАГАТЕ

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

У заяві МАГАТЕ сказано, що до обладнання належить кілька видів центрифуг, заборонених угодою 2015 року щодо Ірану, яка обмежувала ядерну програму в обмін на полегшення режиму санкцій.

Нагадаємо, в перший день саміту G7, що проходив у французькому Біарріце, його учасники на переговорах щодо Ірану погодилися, що не можна допустити розробки Тегераном ядерної зброї.

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Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що не брав участі в обговоренні загального послання країн G7 Тегерану. Коментуючи повідомлення про це, Трамп зазначив, що якщо лідери інших країн хочуть вести переговори з Іраном, то "не можна їм це заборонити".

Проте, лідери країн "Великої сімки" узгодили план спільних дій щодо Ірану. Як пояснив президент Франції Емманюель Макрон, країни G7 прагнуть до того, щоб утримати Іран від недотримання угоди щодо його ядерної програми, а також зберегти можливість діалогу.