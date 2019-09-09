 Зеленський призначив заступників глави Держприкордонслужби

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби глави держави.
Так. своїм указом №673 президент призначив Никифоренка Володимира Степановича першим заступником голови ДПСУ.
Також Ченчика Вадима Миколайовича призначено заступником Глави ДПСУ.
Так он шо, не еврей?
Поздоровляю весь малий бізнес, який голосував за Зекоманду
На сайті Верховної Ради України з'явилися тексти законопроектів №1053 і №1073 щодо використання РРО і там стільки чудового, що я в захваті: https://ibigdan.livejournal.com/24073303.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social
Это вполне вписывается в готовящуюся экспроприацию денег пенсов ОРДЛО, которые лежали на счетах до окончания войны и шмон карманов всех пенсов и получателей субсидий и льгот.
Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "UN - сливы и груши".
"Итак, по данным наших источников, где-то за неделю до своего назначения новоиспеченный премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с олигархом Игорем Коломойским в его же логове на Владимирской в БЦ "Миллениум"", - говорится в нем.
Сообщается, что встреча длилась около часа.
"Сути тет-а-тет мы не знаем, но очевидно, что это было, так сказать, собеседование будущего премьер-министра. И это на фоне того, насколько мы помним, что сам Гончарук заявлял об отсутствии каких-либо н "связей с олигархами", - отмечается в сообщении.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/326867-premjer_goncharuk_pered_naznacheniem_vstrechalsja_s_kolomojskim
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Заразом і ЦУ і завдання " папа" видав прем"єрчику - зокрема ЗЕМЛЮ нашу
продавати іноземцям ! а особливо тим , чий прем"єр нещодавно в Київ прилітав !!
На твоего "кандидата" уже 12 уголовных дел завели, а ты всё брешешь как Моська.
Представляю как сидит дебил и картинки выкладывает в Ворде , размеры регулирует...всё с одной целью - лизнуть шоколадную дупу... Гельминт ты поганый.