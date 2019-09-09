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Все про:ЗНО (117) Центр оцінювання якості освіти (49)

 Основна сесія ЗНО в 2020 році відбудеться з 21 травня по 15 червня, - УЦОЯО

Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання у 2020 році пройде з 3 лютого по 24 березня, основна сесія - з 21 травня по 15 червня.

Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Запрошення-перепустки в кабінетах учасників ЗНО з'являться до 30 квітня.

Основна сесія ЗНО з 11 предметів відбудеться з 21 травня по 15 червня.

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При цьому тестування з математики заплановано на 21 травня, з української мови та літератури - 26 травня, з фізики - 28 травня, з іспанської, німецької, французької мов - 1 червня, з англійської мови - 2 червня, з історії України - 4 червня, з біології - 9 червня, з географії - 11 червня, з хімії - 15 червня.

Основна сесія ЗНО в 2020 році відбудеться з 21 травня по 15 червня, - УЦОЯО 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147381
 
 
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Государство тратит только деньги впустую. Уже чуть ли не в каждом видео от зарубежных блогеров встречаются молодые люди из Украины. Кто из Донецка в США уехал, кто из Харькова, кто из Львова в Польшу перебрался. И там заново учатся и остаются навсегда.
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