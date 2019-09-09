 Позитивні емоції від обміну не повинні спонукати ЄС послабити санкції проти РФ, - Кулеба

Про це у понеділок у Брюсселі під час виступу на круглому столі під егідою Фонду Маршалла сказав віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Хочу сказати кілька слів про санкції. Які б емоційні враження не надавав обмін, це не має бути підставою для європейських країн для послаблення санкцій. Важливо розуміти – Росія не змінилася, вона, як і раніше, є дуже важким партнером. Ми лише намагаємось розпочати процес розбудови довіри і робимо це практично з нуля. Це повільний процес, тут не може бути швидких рішень, і ставитися до останніх подій варто з дуже обережним оптимізмом", - наголосив український урядовець.

Він підкреслив, що Україна буде продовжувати працювати з метою досягнення миру, для того, щоб Росія поважала суверенітет та територіальну цілісність України.

"Це дуже важке завдання. Тому ми розраховуємо на підтримку з боку Європейського Союзу… Ми розуміємо, що Європа сама проходить через дуже важкі процеси, і у неї з’явиться спокуса приділяти менше уваги Україні. Але правда в тому, що з економічної, політичної, людської і стратегічної точок зору Україна є дуже важливою для Євросоюзу. Такою ж мірою Євросоюз є дуже важливим для України", - підкреслив Кулеба.

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