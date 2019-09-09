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 Політика України
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 Позитивні емоції від обміну не повинні спонукати ЄС послабити санкції проти РФ, - Кулеба

Емоційна складова обміну ув’язненими між Україною і Росією не повинна призвести до хибних висновків та до послаблення санкцій ЄС проти Росії.

Про це у понеділок у Брюсселі під час виступу на круглому столі під егідою Фонду Маршалла сказав віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Хочу сказати кілька слів про санкції. Які б емоційні враження не надавав обмін, це не має бути підставою для європейських країн для послаблення санкцій. Важливо розуміти – Росія не змінилася, вона, як і раніше, є дуже важким партнером. Ми лише намагаємось розпочати процес розбудови довіри і робимо це практично з нуля. Це повільний процес, тут не може бути швидких рішень, і ставитися до останніх подій варто з дуже обережним оптимізмом", - наголосив український урядовець.

Він підкреслив, що Україна буде продовжувати працювати з метою досягнення миру, для того, щоб Росія поважала суверенітет та територіальну цілісність України.

"Це дуже важке завдання. Тому ми розраховуємо на підтримку з боку Європейського Союзу… Ми розуміємо, що Європа сама проходить через дуже важкі процеси, і у неї з’явиться спокуса приділяти менше уваги Україні. Але правда в тому, що з економічної, політичної, людської і стратегічної точок зору Україна є дуже важливою для Євросоюзу. Такою ж мірою Євросоюз є дуже важливим для України", - підкреслив Кулеба.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147380
 
 
 Топ коментарі
 
Хорошо, что зЕ!лёного багна море, правда ж?
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Хроника одного президентаЭпопея с обменом "пленными" между Украиной и Россией завершилась торжеством эгоизма, предательства и преступного пацифизма.Если думать здесь и сейчас, то мы спасли 35 человек от заключения. Если думать стратегически, то сегодняшний день может стоить нам много жизней в дальнейшем. Пятый президент думал стратегически и умудрился вытащить из плена более 3500 украинцев, не поступившись интересами Украины. "Один президент" вообще не думает. Он пародирует процесс мышления.По порядку.Европа. Ее интерес в скорейшем забыть об агрессии России для отмены санкций и очередных обнимашек с Путинын. Естественно она приложила все усилия чтобы Цемах никогда не появился в Гааге и не мешал благостному восстановлению дружбы с Россией. Отчаянные вопли Нидерландов были просто проигнорированы. Главным модератором обмена Цемаха был министр внутренних дел Аваков. Не знаю , зачем это ему, но скорее всего через него действовали его французские друзья. Кроме того именно Франция уговорила Нидерланды не поднимать вопрос выдачи Цемаха в ЕС. "Следственные действия" о которых говорит "один президент" - это две странички текста со словами "не помню", "не видел" , "не знаю", "этого не было", с подписью неизвестно кого и без подписи Цемаха.США. Трамп просто шантажирует "одного президента" требуя его активного участия в дискредитации Байдена. И "один президент" явно к этому склоняется. Если Трамп проиграет, скальп Вовы будет украшать Овальный кабинет.Россия почувствовав слабину давит как может. Воспользовавшись глупостью и неинформированностью "одного президента", Путин впихнул на обмен моряков, которых через неделю все равно пришлось бы отдавать. Или получить запрет лоцманского обслуживания российских судов в портах всего мира. Спешка с проведением обмена вызвана тем, что арбитраж не принял к рассмотрению подачи России по действиям международного морского суда и уже с 11 сентября Россия прямо попадала под санкции этого суда за невыполнение своего решения. Но спасибо глупости "одного президента" - пронесло.05 сентября 2019 г. судьи Апелляционного суда города Киева озвучили свое решение относительно продления содержания под стражей Владимира Цемаху - отпустить его под личное обязательство. На каком основании человека обвиняемого в международном терроризме отпускают домой на не подконтрольную Украине территорию - это будет еще расследовать другая тройка судей, при том возможно не украинских. Но это решение процессуальное и оно есть.Почему генеральная прокуратура решение не обжаловала - это Рябошапка будет объяснять другому прокурору.Вопрос в другом. Решение принято, решение не обжаловано. Цемах свободен и должен вернуться в родное Снежное.Но его задерживают и оставляют под стражей органы МВД. Кто отдал приказ вновь переназначенному "одним президентом" министру Авакову - вопрос риторический. После этого Владимир Цемах решением президента Украины Зеленским официально включается в списки обмена с Россией.У "одного президента" даже не хватило ума, не включать его в списки, не показывать официально, договорившись с Россией. Но кто то очень хотел чтобы "один президент" попал именно в эту, аккуратно выкопанную яму. Умные люди его предупреждали, но глупые умных не слушают.Юридически - это похищение человека с целью личной выгоды. Каков был характер выгоды "одного президента" и Арсена Авакова - политическое влияние или коррупционная составляющая - это вопрос для будущего следствия. Возможно - международного.Судебная группа Нидерландов, расследующая обстоятельства рейса МН17 официально приняла к рассмотрению и дальнейшему расследованию вопрос о коррупционной составляющей в действиях пока не установленных должностных лиц, оказавших содействие в сокрытии фактов и свидетелей обвинения , выделив его в отдельную тему расследования.Нарушение "одним президентом" в своих действиях требования статьи 25 Конституции Украины гласящей: " Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадянин України не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі." прекрасно дополняет радужные криминальные перспективы "одного президента".Окруженный сообществом блестящих юристов (Богдан, Портнов, Рябошапка) "один президент" умудрился совершить тяжелейшую юридическую ошибку, которая в любом случае, рано или поздно приведет его на скамью подсудимых.У него большинство в парламенте, всенародная поддержка, он легитимный президент. В истории бывало всякое. Между всенародной любовью и расстрелом - всего неделя. Никогда не говорите никогда.Все будет Украина! Я узнавал.... Слава Украине!
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заканчивайте эту помойку постить, за ней сидят кремлядские ребята и кормят "инсайдами"
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Порохоботы как всегда все напутали , вас не 25% , вас 25 человек в раде и 8% в общем
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Хорошо, что зЕ!лёного багна море, правда ж?
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Вас менше 8%, які складаються з божевільних та злочинців.
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как это отменяет то, что скорее всего паблик ведут кацапы, скармливая псевдоправдивую инфу с кучей зашкваров?
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Для этого надо европейцев пугануть восстановлением ядерного статуса Украины Положительные эмоции от обмена не должны побуждать ЕС ослабить санкции против РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6397
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Дмитрий, ты ж дипломат? Ты ж должен интересоваться темой. Гуттераша не слышал?
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А що, Кулеба позитивні емоції всюди бачить? Він хоч пресу європейську читає, чи лише інформаційний пул Коломойського?
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Санкції можуть зняти, бо нова влада прогинається перед росією.
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Какие санкции? Это начало слива проекта "Украина" в унитаз.
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Да-да...все именно так и будет....ну почти так....а вернее совсем не так...а вот так...
Hellis

@13Hellis_13
·6 ч
Премьер Нидерландов Рютте заявил, что Украина нарушила свои же обязательства, которые, став президентом, так же подтверждал Зеленский. Нидерланды больше не будут поддерживать автоматическое продление санкций против Московии.
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Ну таки не иуды . а твари конченные .плюющие на всех кто сражался за независимую свободолюбивую Украину со времён Мазепы как минимум . та они на могилах своих родных будут дискотеки и парки устраивать как при любимом ими совке
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Ну а пока отдают хутор Вольный и Золотое 4. готовится отвод наших войск 72 брг. на 2 км назад поближе к середине
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Пороходрянь возбуждается от каждого сказанного и сделанного новой властью,за пять лет они полностью истощатся и Пеца уже им не поможет
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ты чё зебил в самом деле надеешься . что этот шут кокаиновый 5 лет будет сать тебе в глаза ? збоченці уже пошли в дело . дебилы выдохлись. олигофрены закончились ?
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Кто сказал? Ах да) это вечерняя доза дерьма для зебилья...
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