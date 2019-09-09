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 Політика України, Економіка
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Матеріали за темою:
Все про:газові переговори (93) ГТС (81) Нафтогаз (580) Олексій Оржель (4)

 Україна підтвердила участь у тристоронніх газових переговорах 19 вересня, - Оржель

Сьогодні, 9 вересня, українська делегація на чолі з міністром енергетики і захисту довкілля Олексієм Оржелем провела зустріч з віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем та заступником керівника директорату "Енергетика" Єврокомісії Клаусом-Дітером Борхардтом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Українська сторона презентувала нову узгоджену модель відокремлення оператора ГТС і обговорила з представниками Єврокомісії кроки, які Україна планує здійснити для вчасного завершення анбандлінгу.

"Ми маємо надолужити час, згаяний у попередні два роки. Уряд і Нафтогаз готові докласти усіх необхідних зусиль, щоб у найближчі місяці створити дійсно незалежного оператора ГТС у повній відповідності до вимог європейського законодавства", - зазначив Оржель, коментуючи результати зустрічі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Делегація України готова до тристоронніх газових переговорів уже у вересні, - Оржель

Міністр також підтвердив участь української делегації у тристоронніх переговорах між Єврокомісією, Україною та Росією 19 вересня.

"Ми високо цінуємо зусилля Мароша Шефчовича щодо організації наступного раунду тристоронніх переговорів. Ми впевнені, що завдяки медіації Єврокомісії буде знайдене конструктивне рішення, яке буде повністю відповідати європейському законодавству. Я очолюватиму українську делегацію, наша команда вже активно готується", - додав Оржель.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147374
 
 
 Топ коментарі
 
Запасаемся попкорном и готовимся наблюдать...как зебобики будут подписывать новый газовый контракт на условиях выгодных паРаше...и в какую красивую обертку они это будут заворачивать...
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Украина прекрасно обеспечивала себя газом...и без этого....
Так что если и зебобик никаких контрактов не подпишет...то это тоже будет хорошо...но это вряд ли... подпишет...
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Запасаемся попкорном и готовимся наблюдать...как зебобики будут подписывать новый газовый контракт на условиях выгодных паРаше...и в какую красивую обертку они это будут заворачивать...
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Да зебобикам уже так промыли мозги, что даже заворачивать ничего не нужно - зомбаки, как и их мерзкий братский народец.
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тимчасом у паралельній реальності

Украина подтвердила участие в трехсторонних газовых переговорах 19 сентября, - Оржель - Цензор.НЕТ 4547
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Нехай спочатку загорнуть збільшення закупівель вугілля в агресора.
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И заметь, нету кричащих о торговли на крови. Невыгодный контракт - тоже будут сидеть с языком в... кхм...
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Я хотел бы понаблюдать как Петро Порошенко подписывает контракт на НЕвыгодных условиях для паРаши, да только он чет не смог его подписать за 5 лет.
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Украина прекрасно обеспечивала себя газом...и без этого....
Так что если и зебобик никаких контрактов не подпишет...то это тоже будет хорошо...но это вряд ли... подпишет...
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нашим мєстним ніяк не терпиться знову почати гендєль з русскім газом...
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А зачем подписывать невыгодный для Украины контракт?
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Не допоможе. Хронічна "порохозалежнічть"
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Знову расскази: «Ето русскій газ, потому чьто єго викачала із зємлі рассія !»?
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Зебіл тобі кинуть кістку і ти її проковтнеш, а те що умови контракту будуть вигідні Ху*лу тебе це не буде бентежить - ти просто будеш егоістично плигати на дивані від того, що у тебе буде та кістка! Приблизно так і буде!
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Я правильно понимаю, ты считаешь что с рашей можно подписать "невыгодный" для нее контракт? Сколько таких контрактов было подписано предыдущей властью и какие их примеры?
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Делаем ставки. Газовый долг, вода в крым а может сразу особый статус в конституции? Что клоун отдаст *****...
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Україна БЕЗ кацапського газу 1382 дні. Відлік зевершається?
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Да, повезло что в Словакии такие крутые газовые месторождения ..
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Можна прогнозувати, що перемовини будуть невдалими, бо торгуватимуть націмнальними інтересами.
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Не волнуйся. Преподнесут как величайшую победу.
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"вєрнісь, я всьо прощу - а то рахуба..."

Украина подтвердила участие в трехсторонних газовых переговорах 19 сентября, - Оржель - Цензор.НЕТ 3561
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За такі скидки ми вже розплатились Кримом.
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за наступні будемо розплачуватись порохоботами...
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Ось подивимось як вони будуть хіхікати підписуючи контракт.
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Hellis

@13Hellis_13

·6 ч

Премьер Нидерландов Рютте заявил, что Украина нарушила свои же обязательства, которые, став президентом, так же подтверждал Зеленский. Нидерланды больше не будут поддерживать автоматическое продление санкций против Московии.
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Чего и следовало ожидать....и Нидерланды это начало...
В следующем году от санкции против паРаши не останется и следа.....
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Нидерланды в большинстве голосовали "За" возвращение єрефии в ПАСЕ
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Так це було зроблено на зло Нідерландам?
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Так это ж у зебобика запросто...делов то...сдать Крым и Донбасс.....и начало уже положено....
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Нее это у порохоботов просто....они крым и донбасс сдали.
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У рибок гупі пам"ять - 3 сек. Тоді ще порохоботів не було - ти щось попутав.
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Тоді ви повинні самі відповісти на деякі питання - що в Україні роблять парашісти на Донбасі і в Криму??? Що гриби збирають чи що??? Якщо це війна то чому попередник замість воєнного стану ввів АТО???? Ти скажешь небуло армії но в тойже час добробати не розгубились і пішли захищати Україну. А по-друге а тобі рибка гупі відомо що Україні не вигідно ратіфіковувати Римський статут Міжнародного кримінального суду. А я відповім тому що це вдарить по попередніку та Збройним Силам України
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Якщо тобі цікаво можешь погугліть щодо наслідків ратіфікування Римського статуту для України
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Та это ольгинское срет, сегодня точно такойже в твиттере попадался.
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Министр также подтвердил участие украинской делегации в трехсторонних переговорах между Еврокомиссией, Украиной и Россией 19 сентября. Источник: https://censor.net.ua/n3147374
Так би й писали.
Переговори з Газпромом.
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то так же й пишуть, Зеленський буде ставити гаспром в позу прачки
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а ти гадаєш, що Цемах зараз себе почуває краще, ніж в українському полоні? Україна підтвердила участь у тристоронніх газових переговорах 19 вересня, - Оржель - Цензор.НЕТ 1905 Україна підтвердила участь у тристоронніх газових переговорах 19 вересня, - Оржель - Цензор.НЕТ 1905
якщо він хоч трішко щось знає, то його швидко десь прикопають, навіть рогів не видно буде
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Цемах зараз бухає, з командирами 53-ї.
Ти що дійсно віриш казкам про «знищення свідків» ? Хоча таке буває.
Але ж не всю 53 -ю бригаду.
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ерофеев и александров підтвердження твоїх слів
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"Где сейчас российские военные Ерофеев и Александров, которых обменяли на Надежду Савченко? Их адвокаты утверждают, что с ними все в порядке. Но, по моим данным, Ерофеева кто-то зарезал прямо у него дома. А Александров оказался в Сирии. И почти сразу - среди боевых потерь", - рассказал Цаплиенко в эфире телеканала "1+1" вечером в воскресенье, 8 сентября

Ну юморісти ! Вчора ! « 9 -го сентября смотрітє на екранах 1+1 : «Вот какая судьба ждьот Цемаха !!!!!»
По рассказу Цаплієнко !!!!!!
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Самые выгодные контракты подписывал Мародёр.. До таких платежек даже злочинный Янек не додумался
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