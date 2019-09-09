 Україна підтвердила участь у тристоронніх газових переговорах 19 вересня, - Оржель

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
Українська сторона презентувала нову узгоджену модель відокремлення оператора ГТС і обговорила з представниками Єврокомісії кроки, які Україна планує здійснити для вчасного завершення анбандлінгу.
"Ми маємо надолужити час, згаяний у попередні два роки. Уряд і Нафтогаз готові докласти усіх необхідних зусиль, щоб у найближчі місяці створити дійсно незалежного оператора ГТС у повній відповідності до вимог європейського законодавства", - зазначив Оржель, коментуючи результати зустрічі.
Міністр також підтвердив участь української делегації у тристоронніх переговорах між Єврокомісією, Україною та Росією 19 вересня.
"Ми високо цінуємо зусилля Мароша Шефчовича щодо організації наступного раунду тристоронніх переговорів. Ми впевнені, що завдяки медіації Єврокомісії буде знайдене конструктивне рішення, яке буде повністю відповідати європейському законодавству. Я очолюватиму українську делегацію, наша команда вже активно готується", - додав Оржель.
Так что если и зебобик никаких контрактов не подпишет...то это тоже будет хорошо...но это вряд ли... подпишет...
Hellis
@13Hellis_13
·6 ч
Премьер Нидерландов Рютте заявил, что Украина нарушила свои же обязательства, которые, став президентом, так же подтверждал Зеленский. Нидерланды больше не будут поддерживать автоматическое продление санкций против Московии.
В следующем году от санкции против паРаши не останется и следа.....
Мир.
А не КАПІТУЛЯЦІЯ.
И что?
Так би й писали.
Переговори з Газпромом.
якщо він хоч трішко щось знає, то його швидко десь прикопають, навіть рогів не видно буде
Ти що дійсно віриш казкам про «знищення свідків» ? Хоча таке буває.
Але ж не всю 53 -ю бригаду.
Ну юморісти ! Вчора ! « 9 -го сентября смотрітє на екранах 1+1 : «Вот какая судьба ждьот Цемаха !!!!!»
По рассказу Цаплієнко !!!!!!