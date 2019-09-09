 Від початку доби 9 вересня ворог 4 рази порушив перемир'я. Втрат немає. - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- неподалік Водяного - з ручних протитанкових гранатометів;
- поблизу Новотроїцького - з великокаліберних кулеметів;
- неподалік Авдіївки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 1 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- неподалік Зайцевого - з мінометів калібру 82 мм".
Радий повідомити, що після скандалу який ми здійняли, щодо ганебного факту зняття українських прапорів, які начебто провокували росіян - прапори повернуто.
Українські патріоти луганщини, за підтримки ЗСУ підняли прапори над Станіцею.Патріоти повідомили, що наказ про зняття прапорів дав головний консультант головного департаменту регіональної політики Офісу Президента України Горбенко Ігор Володимирович.
Сподіваюсь, що то було лише непорозуміння, а не системна антидержавницька політика.Шкода коли від дурнуватих рішень страждає і репутація самого інституту президентсва.Я безмірно вдячний патріотам Луганщини за громадянську позицію та вчасне реагування.Станіца українська.Слава Україні.