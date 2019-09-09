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Все про:обстріл (5498) операція Об'єднаних сил (1553)

 Від початку доби 9 вересня ворог 4 рази порушив перемир'я. Втрат немає. - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації і її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої мінськими угодами зброї. Крім того, застосовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • неподалік Водяного - з ручних протитанкових гранатометів;
  • поблизу Новотроїцького - з великокаліберних кулеметів;
  • неподалік Авдіївки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 1 раз обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • неподалік Зайцевого - з мінометів калібру 82 мм".

Читайте також: Найманці РФ майже годину били по позиціях ОС у районі Зайцевого із 82-мм мінометів. У відповідь ЗСУ застосували гранатомети, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147372
 
 
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Ето сообщают спєціально, шоб ***** пєрєживало?
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походу они тренируются на наших солдатах, учебные стрельбы по мишеням
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Мирослав Гай1 год ·
Радий повідомити, що після скандалу який ми здійняли, щодо ганебного факту зняття українських прапорів, які начебто провокували росіян - прапори повернуто.
Українські патріоти луганщини, за підтримки ЗСУ підняли прапори над Станіцею.Патріоти повідомили, що наказ про зняття прапорів дав головний консультант головного департаменту регіональної політики Офісу Президента України Горбенко Ігор Володимирович.
Сподіваюсь, що то було лише непорозуміння, а не системна антидержавницька політика.Шкода коли від дурнуватих рішень страждає і репутація самого інституту президентсва.Я безмірно вдячний патріотам Луганщини за громадянську позицію та вчасне реагування.Станіца українська.Слава Україні.
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