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Все про:декларація (561) Укравтодор (168) НАЗК (623) Новак Славомир (34)

 Декларації Новака достовірні, заяви НАЗК необґрунтовані, - Укравтодор

Дані з декларацій в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України Славомира Новака, зокрема за 2017 рік, достовірні, а протокол НАЗК необґрунтований і неправомірний.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті Укравтодору, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що вся інформація, задекларована керівником Укравтодору Славоміром Новаком у 2016 2017 і 2018 роках, є повною і має офіційне підтвердження фінансових і банківських установ.

"Окремо зауважимо, що задекларований автомобіль був отриманий до 2016 року в лізинг і на момент декларування його вартість чітко відповідає умовам договору лізингу. Стан банківських рахунків також підтверджено офіційними витягами з фінансових і банківських установ", - зазначають в Укравтодорі.

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Керівник Укравтодору вважає, що порушено його права як суб'єкта, і планує захищати свою позицію в суді.

Нагадаємо, за результатами повної перевірки декларації в. о. голови "Укравтодору" за 2017 рік Національне агентство встановило декларування недостовірних відомостей на суму понад 100 прожиткових мінімумів. За версією НАЗК, чиновник недостовірно вказав вартість автомобіля і суму коштів, які розміщені на банківських рахунках. Загалом недостовірно задекларовано майна на 189,2 тис. грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147371
 
 
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Укравтодор имеет функии расследоания?
Ипать-колотить, я имею ввиду ипать-колотить автодор за расширение функций.
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Декларации то достовены (мога быть), а вот полны ли они? Автодор не сказал )
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а яке на..рен укравтодору діло до декларацій?бо банда одна?ваше діло дороги,б...ть,робити,а не пи.діти
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https://rejestr.io/krs/178865/drog-bud в самому низу засновники...

https://opendatabot.ua/c/40354188

Пів сім'ї новака через цю фірму імпортують бітум з Польщі... Дивимось на замовлення Укравтодору... І чи подав Новак заяву про реальний чи потенційний конфлікт інтересів...
Далі 3000 баксів чистими з кожної бочки, що перетинає кордон...
Далі берете і розкручуєте цепочку...
Понабирали хабарників з польщі https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%80_%D0%A0%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Котрі позбулись посад через корупцію... І тепер голову ламають як позбутись...
Працюйте... Гугл вам в поміч...
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