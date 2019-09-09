 Декларації Новака достовірні, заяви НАЗК необґрунтовані, - Укравтодор

Відповідну заяву оприлюднено на сайті Укравтодору, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що вся інформація, задекларована керівником Укравтодору Славоміром Новаком у 2016 2017 і 2018 роках, є повною і має офіційне підтвердження фінансових і банківських установ.

"Окремо зауважимо, що задекларований автомобіль був отриманий до 2016 року в лізинг і на момент декларування його вартість чітко відповідає умовам договору лізингу. Стан банківських рахунків також підтверджено офіційними витягами з фінансових і банківських установ", - зазначають в Укравтодорі.

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Керівник Укравтодору вважає, що порушено його права як суб'єкта, і планує захищати свою позицію в суді.

Нагадаємо, за результатами повної перевірки декларації в. о. голови "Укравтодору" за 2017 рік Національне агентство встановило декларування недостовірних відомостей на суму понад 100 прожиткових мінімумів. За версією НАЗК, чиновник недостовірно вказав вартість автомобіля і суму коштів, які розміщені на банківських рахунках. Загалом недостовірно задекларовано майна на 189,2 тис. грн.