EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події, Суспільство
  2187  24
Все про:Кривий Ріг (267) обшук (784)

 У мерії Кривого Рогу відбуваються обшуки

Правоохоронці провели обшук у будівлі міської ради Кривого Рогу.

Як передає Цензор.НЕТ. про це повідомляє "Радіо Свобода".

За даними з мерії, співробітники виконкому надали всі необхідні документи правоохоронцям.

У міськраді також заявили, що з 2015 року було здійснено близько 300 перевірок, за підсумками яких жодних порушень не було виявлено.

В обласній прокуратурі підтвердили факт проведення обшуків, але зазначили, що поки не коментують, з якою справою вони пов'язані. Обшуки проводили співробітники прокуратури та управління захисту економіки.

Нагадаємо, в листопаді 2016 року, березні і травні 2017 року, у Криворізькій міськраді силовики проводили обшуки з вилученням документів. Тоді чиновників мерії звинувачували в нецільовому використанні бюджетних коштів "шляхом значного завищення вартості придбаних послуг".

Читайте також: Поліція проводить обшуки в "Укренерго"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147366
 
   
 Топ коментарі
 
Якщо у нього, то висловлюю з цього приводу ось оце:

В мэрии Кривого Рога проходят обыски - Цензор.НЕТ 3177
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Зачищают соевых воров.
 показати весь коментар
 
 
У Кривому Розі? Якщо там є соєві, то це ви з відомою Тетяною.
 показати весь коментар
 
 
Якщо у нього, то висловлюю з цього приводу ось оце:

В мэрии Кривого Рога проходят обыски - Цензор.НЕТ 3177
 показати весь коментар
 
 
це болт з правильною різьбою на хитру дупу?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Треба ж прибиральницю з квартала ще десь пристроїти.
 показати весь коментар
 
 
Михайло Демків‏ @demkiv_m 4 часа назад

Позачергові збори акціонерів Арселор Міттал Кривий Ріг.
Вирішили вивести 10,845 млрд грн. Хоча ще весною, прийняли рішення інвестувати в розвиток виробництва. В мэрии Кривого Рога проходят обыски - Цензор.НЕТ 1308
Здавалося б, до чого тут обшуки?
 показати весь коментар
 
 
Ищут кандидатов в министерства и ведомства.
Знакомые уже закончились, нужны как минимум из своего города, а то не поймут)
 показати весь коментар
 
от тільки мер вілкул з союзної вові і ко зажоп У мерії Кривого Рогу відбуваються обшуки - Цензор.НЕТ 2713
 показати весь коментар
 
А що, на Банковій не знайшли? Може погано шукали?

Чи невже ви, зрадобобы, брехали 5 років, що офіс порохоботів на Банковій?
 показати весь коментар
 
Зелька мстит всем в КР или хочет посадить там своих одноклассников?
 показати весь коментар
 
вовку на соцгороде в детстве и в юности регулярно пиз...ли
 показати весь коментар
 
 
Мабуть шукають кого б це ще під нічний домашній арешт посадити.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору