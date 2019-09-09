 У мерії Кривого Рогу провели обшуки

Як передає Цензор.НЕТ. про це повідомляє "Радіо Свобода".
За даними з мерії, співробітники виконкому надали всі необхідні документи правоохоронцям.
У міськраді також заявили, що з 2015 року було здійснено близько 300 перевірок, за підсумками яких жодних порушень не було виявлено.
В обласній прокуратурі підтвердили факт проведення обшуків, але зазначили, що поки не коментують, з якою справою вони пов'язані. Обшуки проводили співробітники прокуратури та управління захисту економіки.
Нагадаємо, в листопаді 2016 року, березні і травні 2017 року, у Криворізькій міськраді силовики проводили обшуки з вилученням документів. Тоді чиновників мерії звинувачували в нецільовому використанні бюджетних коштів "шляхом значного завищення вартості придбаних послуг".
Позачергові збори акціонерів Арселор Міттал Кривий Ріг.
Вирішили вивести 10,845 млрд грн. Хоча ще весною, прийняли рішення інвестувати в розвиток виробництва.
Здавалося б, до чого тут обшуки?
Знакомые уже закончились, нужны как минимум из своего города, а то не поймут)
Чи невже ви, зрадобобы, брехали 5 років, що офіс порохоботів на Банковій?