 У мерії Кривого Рогу провели обшуки

Як передає Цензор.НЕТ. про це повідомляє "Радіо Свобода".

За даними з мерії, співробітники виконкому надали всі необхідні документи правоохоронцям.

У міськраді також заявили, що з 2015 року було здійснено близько 300 перевірок, за підсумками яких жодних порушень не було виявлено.

В обласній прокуратурі підтвердили факт проведення обшуків, але зазначили, що поки не коментують, з якою справою вони пов'язані. Обшуки проводили співробітники прокуратури та управління захисту економіки.

Нагадаємо, в листопаді 2016 року, березні і травні 2017 року, у Криворізькій міськраді силовики проводили обшуки з вилученням документів. Тоді чиновників мерії звинувачували в нецільовому використанні бюджетних коштів "шляхом значного завищення вартості придбаних послуг".

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