 Схиляємося до того, що прокуратура більше не повинна мати права розслідування, - Рябошапка

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка на засіданні парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Немає остаточного рішення. Ми схиляємося до того, що прокуратура більше не повинна мати права розслідування... Найімовірніше, ми не звертатимемося про продовження права проведення досудового розслідування", - сказав Рябошапка

Нагадаємо, 20 листопада поточного року, згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України, прокурори позбавляються частини своїх повноважень - слідчі функції від них мають перейти до Державного бюро розслідувань.