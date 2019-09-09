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 Політика України, Суспільство
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Все про:ГПУ (3204) Рябошапка Руслан (94)

 Схиляємося до того, що прокуратура більше не повинна мати права розслідування, - Рябошапка

Прокуратура, найімовірніше, не проситиме про продовження функцій досудового розслідування, яких вона позбавляється в листопаді цього року.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Рябошапка на засіданні парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Немає остаточного рішення. Ми схиляємося до того, що прокуратура більше не повинна мати права розслідування... Найімовірніше, ми не звертатимемося про продовження права проведення досудового розслідування", - сказав Рябошапка 

Нагадаємо, 20 листопада поточного року, згідно з нормами Кримінального процесуального кодексу України, прокурори позбавляються частини своїх повноважень - слідчі функції від них мають перейти до Державного бюро розслідувань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147363
 
   
 Топ коментарі
 
А зарплату им тогда с какого перепугу поднимать?? Обязанностей меньше...а зарплата выше....бред....
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Да что там расследовать? Так и на самих себя выйти можно
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Останутся представительские и посреднечиские функции в суде?
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Останутся представительские и посреднечиские функции в суде?
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Так и должно быть, прокурор это же антипод адвоката.
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Согласен и еще контроль над следствием, чего у антипода адвокатуры быть не должно, контроль отдельный орган, не связанный с судами никоим образом.
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А зарплату им тогда с какого перепугу поднимать?? Обязанностей меньше...а зарплата выше....бред....
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Ответственность станет выше! Станут тщательнее следаков направлять в нужном направлении. Сори за тавтологию.
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В смысле взятку придется теперь делить со следаком...следовательно личный доход ниже..и что бы выровнять потери нужно поднять зарплату...?? Ну что ж..это логично... Схиляємося до того, що прокуратура більше не повинна мати права розслідування, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9764
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Не поэтому.Там же теперь будут работать нетрудоустроенные артисты 95 квартала. Вся гопота при власти.
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Аа при чому тут орд, справи то вони розслідують, є прокурорська підслідність.
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Ну, я четко не владею темой, поэтому и спросил.
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Ну ОРД вони не ведуть, в них нема оперативних працівників, але надзор за ведденням ОРД іншими органами на них, тобто завести, а головне закрити ОРС тільки з їх дозволу.
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Олександр Погребиський поделился публикацией.
Склоняемся к тому, что прокуратура больше не должна иметь права расследования, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 9688

Круті хлопці!!!!
Подивився ще пару їхніх відео, дуже круті.
Хоч відео коротке, але варте перегляду!!!https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3018925254845133&id=100001830644448
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Да что там расследовать? Так и на самих себя выйти можно
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Этим как раз сейчас и занимается то ли андрей...то ли богдан....в общем какой то чувак из офиса презЕдента.... Схиляємося до того, що прокуратура більше не повинна мати права розслідування, - Рябошапка - Цензор.НЕТ 6741
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Один из участников форума пару дней за подобный коментарий деактив схлопотал. По пункту 4.3. Лучше удалите.
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Схоже в Україні скоро взагалі злочини розслідувати не будуть.
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