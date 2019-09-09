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Все про:хабар (2739) ДФС (2316)

 Затриманого під час одержання хабара начальника Полтавської митниці Калініченка - тестя народного депутата "Слуги народу" Козака - суд відпустив під нічний домашній арешт

Печерський районний суд м.Києва виніс рішення про запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту начальнику Полтавської митниці Миколі Калініченку, тестю нардепа від "Слуги народу" Володимира Козака, якого 7 вересня затримали під час одержання хабара в розмірі $4 тисячі.

Як повідомляв раніше "Цензор.НЕТ", затримання відбулося в Голосіївському районі м.Києва під час передачі грошей. Його було затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу.

Як повідомив у коментарі "Цензор.НЕТ" заступник начальника відділу Головної військової прокуратури ГПУ Олександр Сорочко, підозру затриманому висунули за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За версією слідства, затриманий вимагав хабар за те, що він нібито дасть команду підлеглим не створювати штучні перешкоди під час оформлення вантажів, які ввозить в Україну суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності.

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"Йшлося про оформлення 10 вантажних автомобілів із сантехнікою з Китаю", - розповів Олександр Сорочко. - Підприємцю пообіцяли, що не буде додаткових оглядів та перевірок".

Чи давав затриманий митник такі команди і кому конкретно, в прокуратурі не коментують, посилаючись на таємницю слідства.

У клопотанні, поданому в Печерський районний суд м.Києва, Військова прокуратура Центрального регіону України просила як запобіжний захід арешт строком на 60 днів з альтернативою застави в розмірі 1,5 млн грн. Але суд відпустив підозрюваного під нічний домашній арешт. Як тільки з'явиться повний текст судового рішення, прокуратура подасть апеляційну скаргу.

Водночас суд задовольнив клопотання прокуратури і відсторонив підозрюваного від посади терміном на 60 днів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147361
 
 
 Топ коментарі
 
Задержанного при получении взятки начальника Полтавской таможни Калиниченко – тестя народного депутата "Слуги народа" Козака – суд отпустил под ночной домашний арест - Цензор.НЕТ 7870 Чувак работал под прикрытием...по легенде он всего лишь литинант сбу....
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"...В тоже время суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и отстранил подозреваемого от должности сроком на 60 дней..."

Відпочине 60 днів, а потім йому оплатять ці 60 днів як вимушений пропуск по вині правоохоронних органів.
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А не она ли это на той неделе пи%данула что будут платить пенсию ветеранам "с той стороны" ? Была статья на ЦН про такое.
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Пускай это жестокое решение суда послужит ему уроком!
А если не дай бог нарушит, то заставить его чёрную икру есть только 3 раза в неделю.
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відпустили? Не дивно.
А Гримчака за 10тисяч календариків досі в СІЗО утримують. Кому як...
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