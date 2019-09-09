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Все про:хабар (2741) ДФС (2317)

 Cуд відпустив під нічний домашній арешт впійманого на хабарі начальника Полтавської митниці Калиниченка - тестя нардепа "Слуги народу" Козака

Печерський районний суд м.Києва виніс рішення про запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту начальнику Полтавської митниці Миколі Калініченку, тестю нардепа від "Слуги народу" Володимира Козака, якого 7 вересня затримали під час одержання хабара в розмірі $4 тисячі.

Як повідомляв раніше "Цензор.НЕТ", затримання відбулося в Голосіївському районі м.Києва під час передачі грошей. Його було затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу.

Як повідомив у коментарі "Цензор.НЕТ" заступник начальника відділу Головної військової прокуратури ГПУ Олександр Сорочко, підозру затриманому висунули за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За версією слідства, затриманий вимагав хабар за те, що він нібито дасть команду підлеглим не створювати штучні перешкоди під час оформлення вантажів, які ввозить в Україну суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності.

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"Йшлося про оформлення 10 вантажних автомобілів із сантехнікою з Китаю", - розповів Олександр Сорочко. - Підприємцю пообіцяли, що не буде додаткових оглядів та перевірок".

Чи давав затриманий митник такі команди і кому конкретно, в прокуратурі не коментують, посилаючись на таємницю слідства.

У клопотанні, поданому в Печерський районний суд м.Києва, Військова прокуратура Центрального регіону України просила як запобіжний захід арешт строком на 60 днів з альтернативою застави в розмірі 1,5 млн грн. Але суд відпустив підозрюваного під нічний домашній арешт. Як тільки з'явиться повний текст судового рішення, прокуратура подасть апеляційну скаргу.

Водночас суд задовольнив клопотання прокуратури і відсторонив підозрюваного від посади терміном на 60 днів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147361
 
 
 Топ коментарі
 
Задержанного при получении взятки начальника Полтавской таможни Калиниченко – тестя народного депутата "Слуги народа" Козака – суд отпустил под ночной домашний арест - Цензор.НЕТ 7870 Чувак работал под прикрытием...по легенде он всего лишь литинант сбу....
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За июль поставки российского угля в Украину выросли в три раза - до 394 800 тонн. Об этом в понедельник, 9 сентября, пишет Коммерсантъ со ссылкой данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса РФ.
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При Пете хоть залог брали, а тут вообще прост иди домой и всё. ЗЕбилы такие ЗЕбилы... Затриманого під час одержання хабара начальника Полтавської митниці Калініченка - тестя народного депутата "Слуги народу" Козака - суд відпустив під нічний домашній арешт - Цензор.НЕТ 2351
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ну что зебобики, как борьба с коррупцией? Это мне напоминает одного пана, который все время говорил-ці руки нічого не крали
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Пускай это жестокое решение суда послужит ему уроком!
А если не дай бог нарушит, то заставить его чёрную икру есть только 3 раза в неделю.
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відпустили? Не дивно.
А Гримчака за 10тисяч календариків досі в СІЗО утримують. Кому як...
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Бо Гримчак відкупитися може хіба що такими ж календариками. Тому і сидить. А людина календарики не збирає - збирає тверду валюту. Тому і відпустили. Судді повважали хоббі митного начальника важливішим за хоббі Гримчака.
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Старался бедолага для зятька, чтобы не нищенствовал на депутатские гроши, а вы с ним так несправедливо. А еще свои называетесь.
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І заборонили зефір їсти перед сном? Якщо ні, то це не покарання а симуляція.
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Партия витька-шапкокрада 2.0-токо помельче
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Под ночной домашний арест ето как? Наночь после охоты домой приходить? ТАк 25 миллионов мужиков в Украине под ночным домашним арестом Затриманого під час одержання хабара начальника Полтавської митниці Калініченка - тестя народного депутата "Слуги народу" Козака - суд відпустив під нічний домашній арешт - Цензор.НЕТ 4495
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вот и посмотрим как себя Вовик поведёт !
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Ета пять!
Ну, що, Зє!бобіки? Як вам "новиє літса"? Затриманого під час одержання хабара начальника Полтавської митниці Калініченка - тестя народного депутата "Слуги народу" Козака - суд відпустив під нічний домашній арешт - Цензор.НЕТ 8511
От як так виходить що у кожного "нового ліца" є стара дупа, у вигляді тестя, дядька ци ще когось?
Хоча навіщо я питаю, ви ж думати не здатні, ви голосували за бігборд зєльонєнькій.
Тьфу!
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Це означає що вдень буде ходити на роботу, а вночі буде арештований? Чи я щось не так зрозумів? Cуд відпустив під нічний домашній арешт впійманого на хабарі начальника Полтавської митниці Калиниченка - тестя нардепа "Слуги народу" Козака - Цензор.НЕТ 483
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Я вже казав але повторюю: - зеля "згорів" швидше ніж будь який президент. Бо Україна вже не та але як глибоко у дYпу зеКОм@нда затягне Україну перед тим як їх скинуть? Ось питання....
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