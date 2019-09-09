 14 українських військовослужбовців, які зазнали поранень у зоні АТО/ООС, вилетіли на лікування в Латвію. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
Військовослужбовці, які поїхали на лікування до Латвійської Республіки, зазнали важких поранень під час проведення АТО і ООС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
Військовослужбовці, які поїхали на лікування до Латвійської Республіки, зазнали важких поранень під час проведення АТО і ООС.
Трояска Румания марэ !
Почет и уважение Дружественной Румынии и послу О.Инеску !!
А Израиль за КАЖДОГО раненного Патриота Украины взял по 140 000 тысяч
долларов USA . За каждого из трех !
Друзья познаются в б е д е .