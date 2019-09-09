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Все про:Латвія (238) поранення (1506) військовослужбовці (2512) лікування (281)

 14 українських військовослужбовців, які зазнали поранень у зоні АТО/ООС, вилетіли на лікування в Латвію. ФОТО

Сьогодні, 9 вересня, з міжнародного аеропорту "Бориспіль" десять українських військовослужбовців і четверо представників Національної гвардії України вилетіли на лікування в Національний реабілітаційний центр Латвійської Республіки "Вайвара".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

14 українських військовослужбовців, які зазнали поранень у зоні АТО/ООС, вилетіли на лікування в Латвію 01

Військовослужбовці, які поїхали на лікування до Латвійської Республіки, зазнали важких поранень під час проведення АТО і ООС.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147359
 
 
 Топ коментарі
 
Дякуємо латвійцям за їх дружню допомогу
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Парням выздоравления.
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Спасибо Латышам-друг познается в беде!
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Скоро будут летать на лечение к братьям, на Мацкву. Да?
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Врядли, кацапы атошников тут будут судить на правах победителя. Спасибо зебилам.
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Дивіться хлопці там обережно..в Латвії кацапнi немеряно..В Ризі взагалі 50% якщо я не помиляюся російськомовних з них 99% фани ***** і ************
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Ні, треба далі втрачати кінцівки незрозуміло за що.
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Дякуємо латвійцям за їх дружню допомогу
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латышам, веришь или нет, но те так называемые латвиицы, увы в своём большинстве за рашку - но не ногой туда.
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отмечу - в этом центре и лечились, проходили реабилитацию президенты Латвии, уровень там хороший и персонал сердечный - пусть хлопцы восстановятся, мы должны помогать людям, тем которые бороться за свою свободу.
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Ņemiet par labu, vai šoreiz derēs labāk, dots devējam atdosies. Protams, no visas sirds un labu vēlot no Latvijas.
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Румынию отбыли 10 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые получили ранения во ходе участия в АТО Источник: https://censor.net.ua/p334637
Трояска Румания марэ !
Почет и уважение Дружественной Румынии и послу О.Инеску !!
А Израиль за КАЖДОГО раненного Патриота Украины взял по 140 000 тысяч
долларов USA . За каждого из трех !
Друзья познаются в б е д е .

14 українських військовослужбовців, які отримали поранення в зоні АТО/ООС, вилетіли на лікування в Латвію - Цензор.НЕТ 8572
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