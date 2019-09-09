 14 українських військовослужбовців, які отримали поранення в зоні АТО/ООС, вилетіли на лікування в Латвію. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Військовослужбовці, які поїхали на лікування до Латвійської Республіки, зазнали важких поранень під час проведення АТО і ООС.

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