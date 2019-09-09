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 Суспільство
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Все про:Латвія (238) Донбас (12944) гуманітарна допомога (212)

 Латвія передала гуманітарну допомогу жителям Мар'їнки і Станиці Луганської

Делегація Латвії передала гуманітарний вантаж жителям Мар'їнки і Станиці Луганської, які проживають поблизу лінії розмежування. Зокрема, привезли медичний перев'язувальний матеріал, одяг і дитячі іграшки.

Про це повідомив Департамент інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Делегація Латвійської Республіки на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом Латвії в Україні Юрісом Пойкансом передала гуманітарний вантаж для цивільного населення, яке проживає поблизу лінії розмежування", - йдеться в повідомленні.

Пойканс зазначив, що це вже шістнадцятий гуманітарний вантаж, який доставляють безпосередньо в Донецьку область. За його словами, цього разу з Латвії привезли медичний перев’язувальний матеріал, одяг і дитячі іграшки.

Допомогу передадуть до Мар’їнки і станиці Луганської силами Національної гвардії України.

"Нам дуже важливо, щоб поруч з політичними деклараціями на підтримку України були практичні дії. Сподіваюся, що створимо дружні контакти на майбутню співпрацю. Крім гуманітарної підтримки ми бачимо низку напрямків, де ми готові працювати. Наприклад, співробітництво між органами самоврядування, бо це можливість повчитися один у одного", - наголосив посол.

В ОДА нагадали, що за час російської агресії у Донецьку область вантажівками Національної гвардії України, що співпрацює із Збройними силами Латвійської Республіки, було доставлено та передано особам та соціальним структурам, що мають потреби, близько 110 тон гуманітарного вантажу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147351
 
   
 Топ коментарі
 
Гордому нароту Дамбаца не потрібні подачки від єврогеїв.
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Тому ж і дали хероя расісі, а потім покатали в ліфту.
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Гордому нароту Дамбаца не потрібні подачки від єврогеїв.
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там лікарства від "африканської чуми руцких свиней" наразі тестують, як не поможе, то далі щурячою отрутою будуть лікувати
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Перевязочный материал и детские игрушки.... Латвия передала гуманитарную помощь жителям Марьинки и Станицы Луганской - Цензор.НЕТ 7056
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Львовский метрополитен‏ @natohawks 4 ч.4 часа назад

Латвия передала гуманитарную помощь жителям Марьинки и Станицы Луганской - Цензор.НЕТ 1269

Это прекрасно. Российский военкор дал интервью ленте.ру где признался что Гиви и Моторола были поехавшими. Рассказал как Моторыло обстрелял машину LifeNews и ранил "волонтера".
А еще поведал как они грабили дома мирных жителей и убивали пленных.
Вот такие герои у "русского мира"
Латвия передала гуманитарную помощь жителям Марьинки и Станицы Луганской - Цензор.НЕТ 5479
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Тому ж і дали хероя расісі, а потім покатали в ліфту.
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Журналисту агентства «Укринформ» Роману Сущенко, которого помиловали и выдали Украине, закрыли въезд в РФ на 20 лет
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Зеленський не криючись здає Україну! Свідчення з лінії розмежуванняЛатвия передала гуманитарную помощь жителям Марьинки и Станицы Луганской - Цензор.НЕТ 8358
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скольких людей малорос сдаёт в плен?
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