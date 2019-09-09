 Пропонуємо підвищити зарплату прокурорам до рівня зарплат районних суддів, - генпрокурор Рябошапка

Про це він сказав на засіданні правоохоронного комітету Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українськi Новини.
"Ми пропонуємо підвищити зарплату для прокурорів", - сказав Рябошапка. На його думку, зарплату прокурорам необхідно підвищити до рівня зарплат районних суддів.
Також генпрокурор сказав, що прокуратура буде реформована.
Зокрема, замість військової прокуратури буде створено відділ цивільних прокурорів, які працюють на лінії розмежування на Донбасі.
Також планується створити спеціальний відділ для розслідування злочинів у сфері нацбезпеки, зокрема щодо розкрадань у концерні "Укроборонпром".
- Можно ! Но деньги - вперед !
Слава Богу прийшли до влади українці патріоти!
Тепер Закон запрацює!
Добре що українська влада як завжди несе щастя та добробут українцям!
Слава Україні !
хто до цього зняв недоторканість депутатів? НІХТО.
Тільки обіцяли.
А ВОНИ ПРИЙШЛИ І ЗРАЗУ ЗНЯЛИ .
чи не так ,пабеда?
вся власть что была с 1991 года - сберегла независимость Украины. И между прочим Янукович тоже берег независимость.
И если бы не Майдан то жили бы уже как в Польше.
Патаму если паднять зарплату всем чиновникам во всех сферах власти примером 500 тысяч гривен в месяц ,то корупция сама исчезнет.
Ибо зачем брать взятки если зарплата классная?
или вы Ира думаете,что будут брать взятки всё равно, невзирая на то что за руку взяточника схватит полиция или Сбу ?
обзиватись можете "хоч до срачки"..
Це нічого не змінить )
Заколебали уже хвастаться баблом - прям нагло машут перед лицом народа(
требеа врахувати -крім 2 млн на зарплату нардепа ,ще 28 йде на "обслуговуючий персонал"...
в тому числі на "помічниць" (бл..єй з довгими ногами)...
Зебілята скинуться і на прокурорів і на депутатів і на ще купу "слуг".
Гы:
"В подготовленных партией Зеленского законопроектах 16 увеличений штрафов и сборов, 6 прямых увеличений ставок налогов и 11 новых видов платежей."
Поздоровляю весь малий бізнес, який голосував за Зекоманду
На сайті Верховної Ради України з'явилися тексти законопроектів №1053 і №1073 щодо використання РРО і там стільки чудового, що я в захваті:https://ibigdan.livejournal.com/24073303.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social
зарплата должна быть достойной, чтобы ценил свою работу
а наказание за коррупцию жестоким
ну и обновить аппарат под 100%, чтобы пришли молодые, честолюбивые и честные (идейные)
проверено было в Сингапуре и Грузии
Мышление необходимо менять не через повышение зарплат типа будет достойная з/п не будут брать, а в первую очередь через неотвратимость наказания! А кто в нашей сране чинит " правосудие" ? Правильно коррупционеры #1! Назначеные на пожизненый срок, покрывая и крышуя друг друга эти боги олимпа недосягаемы. Изменить ситуацию может вопервых суд присяжных, во вторых избраность судей, в третих предельный срок пребывания в судейском кресле. А главное возмещение ущерба из личного кармана, а не как сейчас с государства Украина, если ЕСПЧ вынесет вердикт показывающий неправомерность судебного решения. Но к сожалению этого НИКОГДА не будет слишком откатана схема денежных потоков всей чиновничей своре.
да речь шла о ПРОКУРОРАХ
так что повышение з/п, строгое и неотвратимое наказание за коррупцию в одном пакете, + полное обновление штата - рецепты уже опробованные в самой когда-то считавшейся безнадежнейшей стране - в Грузии
по ЕСПЧ все нормуль, другое дело предлагать пойманным коррупционерам "добровольно" вернуть сворованное (тоже применялось в Грузии). Эффективнее чтобы они не в тюряге мотали, но деньги в бюджет подбрасывали
есть и Европейские наработки... все впереди - верю в Новую Украину!
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ТАК РЕФОРМИРУЙТЕ СУДЕБНУЮ СИСТЕМУ: СОКРАТИТЕ КОЛИЧЕСТВО БЕЗДЕЛЬНИКОВ, А НА СЭКОНОМЛЕННЫЕ СРЕДСТВА ПОВЫШАЙТЕ ЗАРПЛАТЫ
ВМЕСТЕ С ЭТИМ ПОВЫСЬТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИЮ, ИНАЧЕ ВСЕ РАВНО БУДУТ БРАТЬ КАК И ПРЕЖДЕ
А ВООБЩЕ ЗАРПЛАТУ НУЖНО ЗАРАБАТЫВАТЬ: НАЧНИТЕ САДИТЬ ТОП КОРРУПЦИОНЕРОВ, А ПОСЛЕ ЭТОГО ПОВЫШАЙТЕ ЗАРПЛАТЫ
УЖЕ НЕ ГОВОРЯ О ТОМ, ШО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НУЖНО ПОВЫШАТЬ ПЕНСИИ
ПОСЛЕ ТОГО ГЕНОЦИДА КОТОРЫЙ ПОРОШЕНКО УСТРОИЛ ПЕНСИОНЕРАМ.
Совладелец «Новой почты»: «Новая власть уничтожает бизнес. Стало понятно, предприниматели - враги, а особая враждебная каста - это Фопы». «Стало понятно»? А раньше не понятно было, что власть взяла ОПГ, а бизнес будет дойной коровой и объектом рейдерства?
https://inforesist.org/sovladelecz-novoj-pochty-novaya-vlast-unichtozhaet-biznes/
Але буде розказувати про те ,як її "********".. (
а якщо їх 10 -ть ?
Кожен підприємець має право на "мінімізацію податків"..
Але і держава має право встановлювати податки там і наскільки є необхідність..
Зокрема для ФОПів ,з котрими "працює " Нова Пошта" і майже всі супермаркети...
Ось вас і не сплата податків у особливо великих розмірах.. )
Віталій В. чому "захвилювались " власники НП ?
ЗРОЗУМІЛИ,ЩО ВІДКУПИТИСЬ ,ЯК від Югіка не вдасться..Прийдеться ЗА ЗАКОНОМ платити податки в бюджет.. а це на порядок більші гроші..
До таких питань треба підходити розумно і раціонально, а 1,5$ за доставку 5кг за сотню (сотні) кілометрів. навряд чи можна вважати великою.
АЛе оскільки це робив Генпрокурор -алкаш ,то без особливого успіху.(хоча є підозра,що там був багатомільйонний відкат)
Євгеній Захарченко
Не знаю як зараз, але три роки тому, коли хотів отримати від них документи про послуги на головному складі в Києві, отримав документи, згідно яких нова пошта була лише ліцензатором і ніби то ********* лише за ліцензію перевізникам, а всі перевозки були за допомогою ФОП деревінської, яка платила єдиний! податок, вдумайтеся, лише 5000грн в рік, і це перевізник, який має в своєму розпорядженні достатню кількість авто для обслуговування всіх перевезень нової пошти. Про які податки можна говорити?
Тут не нову пошту треба перевіряти, а тих, чиїми транспортними послугами вона користується, Тай взагалі всіх, хто отримав можливість платити єдиний податок, і тих хто таку можливість цим підприємцям надав. Заодно і ДФС можна буде почистити)