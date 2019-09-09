 Пропонуємо підвищити зарплату прокурорам до рівня зарплат районних суддів, - генпрокурор Рябошапка

Про це він сказав на засіданні правоохоронного комітету Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українськi Новини.

"Ми пропонуємо підвищити зарплату для прокурорів", - сказав Рябошапка. На його думку, зарплату прокурорам необхідно підвищити до рівня зарплат районних суддів.

Також генпрокурор сказав, що прокуратура буде реформована.

Зокрема, замість військової прокуратури буде створено відділ цивільних прокурорів, які працюють на лінії розмежування на Донбасі.

Також планується створити спеціальний відділ для розслідування злочинів у сфері нацбезпеки, зокрема щодо розкрадань у концерні "Укроборонпром".

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