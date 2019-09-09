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 Політика України
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Все про:заробітна плата (559) прокурор (361) Рябошапка Руслан (94)

 Пропонуємо підвищити зарплату прокурорам до рівня зарплат районних суддів, - генпрокурор Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка має намір ініціювати збільшення зарплат прокурорів.

Про це він сказав на засіданні правоохоронного комітету Верховної Ради, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українськi Новини.

"Ми пропонуємо підвищити зарплату для прокурорів", - сказав Рябошапка. На його думку, зарплату прокурорам необхідно підвищити до рівня зарплат районних суддів.

Також генпрокурор сказав, що прокуратура буде реформована.

Зокрема, замість військової прокуратури буде створено відділ цивільних прокурорів, які працюють на лінії розмежування на Донбасі.

Також планується створити спеціальний відділ для розслідування злочинів у сфері нацбезпеки, зокрема щодо розкрадань у концерні "Укроборонпром".

Читайте також: "Два роки - це максимальний термін, за який потрібно завершити очистку прокуратури", - Рябошапка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147350
 
   
 Топ коментарі
 
А пенсионерам полторы тыс. не нужно повышать.
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а может лучше уже сразу, как учителям - до 4000 ЕВРО???!!!
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Ну прокуроры же это как комбайнеры или шахтеры или металлурги, очень устают от работы, скажите этому Рябошапке что если он даже отменит зарплату прокурорам, то никто из них никогда не уволится а еще будет доплачивать в бюджет из лично сворованных пожертвований
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А давайте уговорим шакала щипать травку за 100 граммов мяса!) Д.Б.!)
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Упхахаха)) ЗЕбилы то думали что ЗЕкловунский новый генпрокурор первым делом Петю посадит, а он вона чего запел -- зарплаты поднимайте прокурорам! Пропонуємо підвищити зарплату прокурорам до рівня зарплат районних суддів, - генпрокурор Рябошапка - Цензор.НЕТ 326
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Когда минималку до 10 тыс. поднимут? Почему "эра достатка" только для прокуроров,которым это повышение-лишний раз свои "мерины" заправить.
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Рябошапка мав сказати так - треба забрати стільки то у когось (конкретно) і дати прокурорам.
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Всем госчиновникам зарплату как у Коболева, че мелочится .
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- А можно так , посадите злодеев , а потом повысим зарплату ?
- Можно ! Но деньги - вперед !


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Добре рішення!
Слава Богу прийшли до влади українці патріоти!
Тепер Закон запрацює!
Добре що українська влада як завжди несе щастя та добробут українцям!

Слава Україні !
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Володимире Дашко, сподіваюсь, що це є жарт.
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ні не жарт.
хто до цього зняв недоторканість депутатів? НІХТО.

Тільки обіцяли.

А ВОНИ ПРИЙШЛИ І ЗРАЗУ ЗНЯЛИ .
чи не так ,пабеда?
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як завжди, як завжди, як завжди. А ЯК завжди?
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Ира,дарагая,,,,,,,,завжди ........

вся власть что была с 1991 года - сберегла независимость Украины. И между прочим Янукович тоже берег независимость.
И если бы не Майдан то жили бы уже как в Польше.
Патаму если паднять зарплату всем чиновникам во всех сферах власти примером 500 тысяч гривен в месяц ,то корупция сама исчезнет.
Ибо зачем брать взятки если зарплата классная?
или вы Ира думаете,что будут брать взятки всё равно, невзирая на то что за руку взяточника схватит полиция или Сбу ?
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Янукович, значит - берегун независимости Украины, а проклятый Майдан эту независимость разрушил ? Не дал при Януковиче жить как в Польше ? Пора бы Вам грибы поискать посвежее, все эти нарративы были модными у ваты в 2014-м, сегодня же подобные закидоны - тухлый товар. Я думаю, даже зелебобики еще не дозрели жрать подобное тухлое дерьмо.
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По поводу взяток при "классной зарплате" - это тоже, конечно же, феерический бред. Потому что метод пряника на чиновников никогда не действовал, и при зарплате в миллиард евро в месяц, они будут красть. А все потому, что они всегда смогут откупиться, то есть потому, что абсолютно не работает второй сдерживатель - кнут, и об этом в твоем ответе не было ни слова.
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Читал вчера, как Сингапур поднимался на ноги. Много чего делали, в т.ч. и подняли зарплаты судьям до уровня топ-менеджеров транснациональных компаний. Но, есть большая разница, там был Ли Куан Ю, а в Украине Зе Ли Пунь...
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Порохоботи..
обзиватись можете "хоч до срачки"..
Це нічого не змінить )
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Если ЭТО правда (не открывала ссылку), то откуда взялся месяц работы? И ГДЕ результаты ЭТОЙ работы?

Заколебали уже хвастаться баблом - прям нагло машут перед лицом народа(
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тому скорочення до 300 -НА ЧАСІ.

требеа врахувати -крім 2 млн на зарплату нардепа ,ще 28 йде на "обслуговуючий персонал"...
в тому числі на "помічниць" (бл..єй з довгими ногами)...
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А где вся ЗЕбилятня??? шо то пропала резко. ЗЕбилы ну шо вы , не стисняйтесь давайте расскажите какая это побьеда ЗЕкоманды, не забудьте конечно сказать шо это Порошенко виноват и парахаботы...давайте, давайте смелее...
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Они не могут, заняты, лижут шаурму, этот процесс отключает мозг.
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Ну что порохоботик, быстро же ты забыл своих "бриллиантовых" прокуроров, которые своей зарплатой в сортире жопу подтирали
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ЗЕбилы я правильно понимаю шо следующим шагом в преодолении эпохи бедности будет поднятие зарплат депутатам??
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Перед этим поднимали зарплату судьям - ну и как, помогло? Поднимали депутатам - и что толку?
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А может уменьшить зарплату районных судей, а не повышать прокурорам ?
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Так норм. Эпоха бідності скінчилася же.
Зебілята скинуться і на прокурорів і на депутатів і на ще купу "слуг".
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Плямиsтьій VаnG 07‏ @Vola08444204 23 часа назад

Гы:
"В подготовленных партией Зеленского законопроектах 16 увеличений штрафов и сборов, 6 прямых увеличений ставок налогов и 11 новых видов платежей."
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NATO-OTAN‏ @A_Traxel 5 часов назад

Поздоровляю весь малий бізнес, який голосував за Зекоманду
На сайті Верховної Ради України з'явилися тексти законопроектів №1053 і №1073 щодо використання РРО і там стільки чудового, що я в захваті:https://ibigdan.livejournal.com/24073303.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social
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Як прожити,коли грошей вистачає тільки на півкартоплинм

Пропонуємо підвищити зарплату прокурорам до рівня зарплат районних суддів, - генпрокурор Рябошапка - Цензор.НЕТ 4217
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Зарплата должна быть на уровне прожиточного минимума + надбавка процент от возращенных денег в казну.
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а если жулик предложит больший процент?
зарплата должна быть достойной, чтобы ценил свою работу
а наказание за коррупцию жестоким
ну и обновить аппарат под 100%, чтобы пришли молодые, честолюбивые и честные (идейные)
проверено было в Сингапуре и Грузии
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Благодарность она же взятка это ментальность постсовкового общества. Не отблагодарю будет плохо лечить, не дам на бутылку не отремонтирует кран, не сдам деньги загнобят в классе и т.д и т.п.
Мышление необходимо менять не через повышение зарплат типа будет достойная з/п не будут брать, а в первую очередь через неотвратимость наказания! А кто в нашей сране чинит " правосудие" ? Правильно коррупционеры #1! Назначеные на пожизненый срок, покрывая и крышуя друг друга эти боги олимпа недосягаемы. Изменить ситуацию может вопервых суд присяжных, во вторых избраность судей, в третих предельный срок пребывания в судейском кресле. А главное возмещение ущерба из личного кармана, а не как сейчас с государства Украина, если ЕСПЧ вынесет вердикт показывающий неправомерность судебного решения. Но к сожалению этого НИКОГДА не будет слишком откатана схема денежных потоков всей чиновничей своре.
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судебная реформа нужна - кто спорит
да речь шла о ПРОКУРОРАХ
так что повышение з/п, строгое и неотвратимое наказание за коррупцию в одном пакете, + полное обновление штата - рецепты уже опробованные в самой когда-то считавшейся безнадежнейшей стране - в Грузии
по ЕСПЧ все нормуль, другое дело предлагать пойманным коррупционерам "добровольно" вернуть сворованное (тоже применялось в Грузии). Эффективнее чтобы они не в тюряге мотали, но деньги в бюджет подбрасывали
есть и Европейские наработки... все впереди - верю в Новую Украину!
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Предлагаем повысить зарплату прокурорам до уровня зарплат районных судей, - генпрокурор Рябошапка

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ТАК РЕФОРМИРУЙТЕ СУДЕБНУЮ СИСТЕМУ: СОКРАТИТЕ КОЛИЧЕСТВО БЕЗДЕЛЬНИКОВ, А НА СЭКОНОМЛЕННЫЕ СРЕДСТВА ПОВЫШАЙТЕ ЗАРПЛАТЫ

ВМЕСТЕ С ЭТИМ ПОВЫСЬТЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОРРУПЦИЮ, ИНАЧЕ ВСЕ РАВНО БУДУТ БРАТЬ КАК И ПРЕЖДЕ

А ВООБЩЕ ЗАРПЛАТУ НУЖНО ЗАРАБАТЫВАТЬ: НАЧНИТЕ САДИТЬ ТОП КОРРУПЦИОНЕРОВ, А ПОСЛЕ ЭТОГО ПОВЫШАЙТЕ ЗАРПЛАТЫ

УЖЕ НЕ ГОВОРЯ О ТОМ, ШО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НУЖНО ПОВЫШАТЬ ПЕНСИИ

ПОСЛЕ ТОГО ГЕНОЦИДА КОТОРЫЙ ПОРОШЕНКО УСТРОИЛ ПЕНСИОНЕРАМ.
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Большое человеческое спасибо господину Рябошапке, очень приятно смотреть как вы откровенно и самоотверженно окропляете мордашки ЗЕбилов росой....
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Самый занюханный прокурор на лапу в год имеет раз в 5 больше свой зарплаты, а самый "продуктивный" - раз в 20-30. Если с этих выродков вместо зарплаты собирать абонплату за посещение работы, 90% из них всё-равно останутся на местах.
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Рябошапка явно не знає, що робити. Рябошапка, чого ви туди йшли, якщо не знаєте?
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альо, рябашапка, чючєло зєльоноє, вас в Трускавці вчили, шо треба жити по срєдствам. а для того шоб повисити, треба спочатку заробити.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 17 мин.17 минут назад

Пропонуємо підвищити зарплату прокурорам до рівня зарплат районних суддів, - генпрокурор Рябошапка - Цензор.НЕТ 4650

Совладелец «Новой почты»: «Новая власть уничтожает бизнес. Стало понятно, предприниматели - враги, а особая враждебная каста - это Фопы». «Стало понятно»? А раньше не понятно было, что власть взяла ОПГ, а бизнес будет дойной коровой и объектом рейдерства?
https://inforesist.org/sovladelecz-novoj-pochty-novaya-vlast-unichtozhaet-biznes/

Пропонуємо підвищити зарплату прокурорам до рівня зарплат районних суддів, - генпрокурор Рябошапка - Цензор.НЕТ 5968
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Нова Пошта "загналась"- посилка розміром сигаретної пачки -від 40 грн..

Але буде розказувати про те ,як її "********".. (
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А сколько по твоему должно быть? ну какая цена?? По гривасику, или може за 50 копочек?? литр бенза 26гр, выходит 40 гр это 15 км проехать...
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одну посилочку в місяць -без проблем і по 40..

а якщо їх 10 -ть ?

Кожен підприємець має право на "мінімізацію податків"..
Але і держава має право встановлювати податки там і наскільки є необхідність..

Зокрема для ФОПів ,з котрими "працює " Нова Пошта" і майже всі супермаркети...
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НП на ринку доставки вже більше 15р. а чеки почали видавати тільки 3-4 роки назад.

Ось вас і не сплата податків у особливо великих розмірах.. )
Віталій В. чому "захвилювались " власники НП ?

ЗРОЗУМІЛИ,ЩО ВІДКУПИТИСЬ ,ЯК від Югіка не вдасться..Прийдеться ЗА ЗАКОНОМ платити податки в бюджет.. а це на порядок більші гроші..
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Так їх візьмуть з клієнтів! Просто посилка завтра буде коштувати не 40 гривень а 140. В данному випадку з НП треба вимагати прозорості і мінімізувати їм податки, так як вони сприяють збільшенню оборотів торгівлі.
До таких питань треба підходити розумно і раціонально, а 1,5$ за доставку 5кг за сотню (сотні) кілометрів. навряд чи можна вважати великою.
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НОву Пошту трусили ще при Порошенко.
АЛе оскільки це робив Генпрокурор -алкаш ,то без особливого успіху.(хоча є підозра,що там був багатомільйонний відкат)

Євгеній Захарченко

Не знаю як зараз, але три роки тому, коли хотів отримати від них документи про послуги на головному складі в Києві, отримав документи, згідно яких нова пошта була лише ліцензатором і ніби то ********* лише за ліцензію перевізникам, а всі перевозки були за допомогою ФОП деревінської, яка платила єдиний! податок, вдумайтеся, лише 5000грн в рік, і це перевізник, який має в своєму розпорядженні достатню кількість авто для обслуговування всіх перевезень нової пошти. Про які податки можна говорити?

Тут не нову пошту треба перевіряти, а тих, чиїми транспортними послугами вона користується, Тай взагалі всіх, хто отримав можливість платити єдиний податок, і тих хто таку можливість цим підприємцям надав. Заодно і ДФС можна буде почистити)
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При всей моей нелюбви к клоунской власти, к НП у меня тоже много претензий. Они давно уже зажрались, начиная с того, что много лет не давали возможности оплачивать посылки банковской картой, при этом не имея в отделении банкомата (а до ближайшего было пару километров), и заканчивая тем, что вошли в монопольный сговор с другими доставщиками и подняли цену за доставку мелких товаров, рассчитывая легкие товары по объему, завышая последний в разы.
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Только начало..скоро эта шобла и сепаров лугандонских на довольствие возьмёт. Проверяйте...к этому всё идёт.
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я так понимаю, что со скоростью хотелок новой власти, мы охренеем не через год-два, а еще до нового года.
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может нужно для начала сократить штат прокуратур, а на сэкономленные средства повышать им зарплаты и наконец-то дать пенсам хотя бы 3-ку минималки? Пенсы нас рашке сдадут, и их можно понять, за такую то благодарность за труд. Вместо пенсионеров они партии ******** языками спонсируют, нотердам+ и зеленый тариф ахметке, зарплаты бесполезным НАБУ и САП, и Югику с его недобитой гопотой
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А не сильно жирно будет? Гопота прокурорская по умишку 10 - х за одного суддю давать можно, не говоря уже по нагрузке.
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Есть альтернатива. Понизить зарплату судей до уровня зарплаты прокуроров.
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Пенсы нас сдали еще в 14 году в Крыму и на Донбассе. Когда рашка пообещала им российскую космическую пенсию. Они и начали эту бучу за бесплатно. Первый год окупации Крыма так и было. По нашим меркам это были очень приличные деньги. В семьях, где было несколько пенсионеров, колличество денег было просто нереальное! Цены то оставались еще наши на все. Лугандонские пенсы и себе такое захотели. Первыми вышли на улицы и звали рассею именно они. Потом уже повокаторы и "туристы" с россии подтянулись.
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В Крыму и Луганске сдача была сделана благодаря именно силовикам-пенсионерам и силовикам. Кабмин с 2003 года кидал силовиков с зарплатой и пенсилнеров с пенсией. Сейчас идет продолжение
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Учителям и преподавателям поднимите в начале .....
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Учителям и преподавателям университетов поднимите в начале .....
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СЛУГИ НАРОДА.... Они такие.... нищие... 35000 грн в месяц зелёному прокурору мало, хотят 200 000 - 600 000
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Также генпрокурор сказал, что прокуратура будет реформирована. - и самая важная и неотложная реформа начинается (залезть народу в карман)-Мы предлагаем повысить зарплату для прокуроров",- сказал Рябошапка. По его мнению, зарплату прокуроров необходимо повысить до уровня зарплат районных судей.(они их 73% сделали раз сделают еще много много раз,,,,)
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ИМХО, вначале пусть выиграют дела о возмещении награбленного, а потом можно и повысить!
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Это команда клоунов, только сейчас они на мир смотрят серьезно и кое-что в этом мире не понимают. Бабосы они считать конечно умеют, но свои...
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