 Видання Le Figaro виправило помилку про розміщення Києва і вибачилося, - посол Шамшур

Про це повідомив на своїй сторінці надзвичайний і повноважний посол України у Франції Олег Шамшур, передає Цензор.НЕТ.

"Помітили прикру, як нас запевнили, технічну, помилку в відео Le Figaro про повернення українських політв'язнів і моряків. Неприпустиму для відомих медіапрофесіоналів. Редакція вибачилась і виправила", - зазначає дипломат.

За його словами, відстеження дотримання принципів об'єктивності у соціальних мережах та ЗМІ триватиме.

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Нагадаємо, в ролику, опублікованому Le Figaro, президент України Володимир Зеленський коментує журналістам по-англійськи звільнення 35 українців. При цьому геолокацією зазначено: "Київ, Росія".