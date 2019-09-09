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 Політика України
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Все про:журналістика (848) Київ (6465) Франція (778) Шамшур (8)

 Видання Le Figaro виправило помилку про розміщення Києва і вибачилося, - посол Шамшур

Французьке видання Le Figaro вибачилося за помилку з "російським Києвом" у відео про повернення утримуваних українців із РФ.

Про це повідомив на своїй сторінці надзвичайний і повноважний посол України у Франції Олег Шамшур, передає Цензор.НЕТ.

"Помітили прикру, як нас запевнили, технічну, помилку в відео Le Figaro про повернення українських політв'язнів і моряків. Неприпустиму для відомих медіапрофесіоналів. Редакція вибачилась і виправила", - зазначає дипломат.

За його словами, відстеження дотримання принципів об'єктивності у соціальних мережах та ЗМІ триватиме.

Видання Le Figaro виправило помилку про розміщення Києва і вибачилося, - посол Шамшур 01

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Нагадаємо, в ролику, опублікованому Le Figaro, президент України Володимир Зеленський коментує журналістам по-англійськи звільнення 35 українців. При цьому геолокацією зазначено: "Київ, Росія".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147345
 
   
 Топ коментарі
 
Підозріла помилка. Особливо в контексті поточних подій.
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А ти до цих пір не знаєш?
З 21 квітня у нас Прєзєдєнт міра.
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Підозріла помилка. Особливо в контексті поточних подій.
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А ти до цих пір не знаєш?
З 21 квітня у нас Прєзєдєнт міра.
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Да-да.
И на ПРЯМОМ уже сказали, что обмен пленными - ЗРАДА! ДА?
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Ну, если Путин зелю похвалил, и зеля сказал уже, что это первый этап его договоренности с путиным... Индейцы, которые свою землю продали за бусы, тоже думали, что заключают выгодную сделку. А зеля даже не индеец, зеля клоун раскрашенный.
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А почєму?
Ану сверкані ЗЄ -логікой, как ви умєлі перед виборамі:
«Путін протів Порошенка, потомучьто он ЗА Порошенка !!!»
А сєйчас, как она красіво сработаєт: ««Путін за Зєлєнского, потому чьто он ПРОТІВ Зєлєнского !!!!!!!»
Нє благодарі.
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Нангапарбат. На Прямом сказали, что кум Х**ла Мертвечук - КГБ-шная мразь.
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Это ж французы. Они уже знают, что зеля Украину слил. По их "мирному плану" Киев уже русский город. Просто поторопились его обнародовать.
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Ось так і настають страшні годинники та борошна національного масштабу - коли 100% вірять у голу-босу армію, де у солдата ледве не цибуля зі стрілами на озброєнні (або кривий стовбур з трьома набоями у крамниці), але в особу не бачать очевидні речі. А потім "якісь лихі парфуми влаштували лихоліття" - але ж не ми, бо ми помилятися не можемо... Так?
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Не нужно слишком увлекаться шоколадом.
Обнаружено, что кокаин и шоколад действуют на одни и те же центры удовольствия коры головного мозга...
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"Зупинка за рогом. Але ти, москалику, вже приїхав" (с)
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Кокаин и шоколад? Єто к Манє Захаровой.
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Київ завжди був руським містом, на відміну від Маскви - мокшанського поселення. Тки да, французи історію знають.
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Київ завжди був руським городом, на відміну від Маскви - мокшанського поселення. Отже, так: "Это ж французы. Они уже знают"
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Какой еще осадок? Это утечка была. Новые "мирные инициативы" зеленского.
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А зебіли за столицю Торонто вибачились?
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Техническая ошибка - потому что буквы у них латинские, смешно слушать. Издание Le Figaro исправило ошибку о местоположении Киева и извинилось, - посол Шамшур - Цензор.НЕТ 4716
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Благодарность за исправление "технической" ошибки нужно передать в "Le Figaro", Париж, Алжир.
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Киев - мат городов рузсъзсзссских!! Поэтому ошибки тут нет.
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Авраам родил Исаака, Иссаак родил Иакова, а Киев родил сам знаешь кого.
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Как это ни прискорбно, но Украина не имеет оружия сдерживания. Над нами откровенно смеются и плюют в лицо, как над старой торговкой, у которой отобрали товар.
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Называть русью не киевлян, а мордвинов с бурятами это какой-то позор?
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Это не ошибка
Это тонкий намек
На толстые обстоятельства
Вот такая куйня
Малята
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Nicego stranogo francuzy po vsej vostocnoj Evropi nenazvali stran kto tam zyviot.Za to znajet kakije strany Afrike zyvut
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В таком случае Страсбург - чисто германский город, начиная с алеманов-франков и заканчивая Священной Римской империей. А Эльзас - это вообще германская историческая территория.
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Ничего не понял, но тогда и Лотарингию присоединить к макаронникам. Всетаки Лотарь владел и италией.
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А было так: "Заметили досадную, как нас заверили, техническую, ошибку в видео Le Figaro Источник: https://censor.net.ua/n3147345
Ну, вы поняли: наши- понятия не имели, об ошибке. Лягушатники сами заметили, а шо-бы волна срача осталась только на Цензоре- сами всё и исправили.
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Дивна помилка. Повторювана. "Путин назвал киевлян русскими, а Киевскую область частью России"
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І кому воно вже потрібне те виправлення?
У Фіагро теж мабуть приймають на роботу лиш з дипломом трускавевецького "ВУЗу".
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Какая может быть ошибка у таких известных изданий-отмазка дешёвая, когда ниже рядок президент Украины,и там вверху роиися и Киев,это не впервый раз такая провокация,почему то в обратную сторону ошибок нет например Роиссю назвали Украиной
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Потому что "мирному плану" Зеленского Россия оккупирует Украину. А не наоборот. Нет никакой ошибки. Есть утечка информации.
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Эти жабоеды не знают, как с со своими иммигрантами справиться...
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Они уже не жабоеды на 50%. АфроХранцузы и АрабоХранцузы.
Сейчас уверен еще хуже, а лет 20 назад наблюдал в ГЛУБИНКЕ, как тройка арабов своим поведением разгоняла маленький рынок, построенный скорее всего при римлянах.
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Помилки нема. Київ завжди був руським містом, а Масква - мокшанське поселення так французи й написали.
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Пока зеля в трансе от трубки жуйла французы срочно куют железо. Спочно переговоры на волне освобождения ЗАЛОЖНИКОВ.
Пока пипл хавает победу, бытренько переговоры.
Озвучим радостные вести. то, что под столом объявим потом по факту, когда поезд уйдет.
Поэтому перговоры сразу после обмена и консультаций маркоши с ******.
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А тепер згадуємо історію. Сферично-вакуумне "десь посередині".

Андрусівське сепаратне перемир'я 1667 (Андрусівський сепаратний договір, Андрусівський мир) - угода між Московським царством і Річчю Посполитою про припинення війни, підписана (30 січня) 9 лютого 1667 року в селі Андрусове під Смоленськом терміном на 13,5 років. Угода стала завершенням московсько-польської війни 1654-1667 років.
До миру з московитами поляків змусив якийсь скоморох Зжелебобський рокош (заколот) Єжи Себастьяна Любомирського, що охопив значну територію Речі Посполитої. Андрусівський сепаратний договір визначив місце Московії, Речі Посполитої та України в системі міжнародних відносин 60-80-х рр. 17 ст.
За умовами сепаратного договору:
припинялась польсько-московська війна 1654-1667 років;
встановлювалося перемир'я на 13,5 років;
під владою Московської держави залишалась Лівобережна Україна, Сіверська земля з Черніговом і Стародубом, а також Смоленськ;
в складі Речі Посполитої залишалися Правобережна Україна (крім Києва) і Білорусь з Вітебськом, Полоцьком і Двінськом;
Київ з околицями на два роки передавався Московському царству, проте в умові був ряд застережень, які давали можливість залишити Київ за Московією назавжди;
Запорозька Січ мала перебувати під спільною владою обох держав.
Сепаратне перемир'я, в обговоренні умов якого українські посли брали участь лише в єдиному раунді 1660-го року, викликало козацьке повстання. Андрусівський договір, порушивши умови Переяславської Ради (1654) та інших договорів з гетьманами Богданом Хмельницьким, Юрієм Хмельницьким та Іваном Брюховецьким, закріпив насильницький поділ української етнічної території на дві частини - Правобережну Україну і Лівобережну Україну, остаточно затверджений так званим Вічним миром в 1686 році.
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Вместо ранее написанного Сионист Пердюк, теперь нужно читать Пианист Сердюк.
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Київ завжди був руським городом, на відміну від Маскви - мокшанського поселення.
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