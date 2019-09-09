 Видання Le Figaro виправило помилку про розміщення Києва і вибачилося, - посол Шамшур

Про це повідомив на своїй сторінці надзвичайний і повноважний посол України у Франції Олег Шамшур, передає Цензор.НЕТ.
"Помітили прикру, як нас запевнили, технічну, помилку в відео Le Figaro про повернення українських політв'язнів і моряків. Неприпустиму для відомих медіапрофесіоналів. Редакція вибачилась і виправила", - зазначає дипломат.
За його словами, відстеження дотримання принципів об'єктивності у соціальних мережах та ЗМІ триватиме.
Нагадаємо, в ролику, опублікованому Le Figaro, президент України Володимир Зеленський коментує журналістам по-англійськи звільнення 35 українців. При цьому геолокацією зазначено: "Київ, Росія".
З 21 квітня у нас Прєзєдєнт міра.
И на ПРЯМОМ уже сказали, что обмен пленными - ЗРАДА! ДА?
Ану сверкані ЗЄ -логікой, как ви умєлі перед виборамі:
«Путін протів Порошенка, потомучьто он ЗА Порошенка !!!»
А сєйчас, как она красіво сработаєт: ««Путін за Зєлєнского, потому чьто он ПРОТІВ Зєлєнского !!!!!!!»
Нє благодарі.
Обнаружено, что кокаин и шоколад действуют на одни и те же центры удовольствия коры головного мозга...
Это тонкий намек
На толстые обстоятельства
Вот такая куйня
Малята
Ну, вы поняли: наши- понятия не имели, об ошибке. Лягушатники сами заметили, а шо-бы волна срача осталась только на Цензоре- сами всё и исправили.
У Фіагро теж мабуть приймають на роботу лиш з дипломом трускавевецького "ВУЗу".
Сейчас уверен еще хуже, а лет 20 назад наблюдал в ГЛУБИНКЕ, как тройка арабов своим поведением разгоняла маленький рынок, построенный скорее всего при римлянах.
Пока пипл хавает победу, бытренько переговоры.
Озвучим радостные вести. то, что под столом объявим потом по факту, когда поезд уйдет.
Поэтому перговоры сразу после обмена и консультаций маркоши с ******.
Андрусівське сепаратне перемир'я 1667 (Андрусівський сепаратний договір, Андрусівський мир) - угода між Московським царством і Річчю Посполитою про припинення війни, підписана (30 січня) 9 лютого 1667 року в селі Андрусове під Смоленськом терміном на 13,5 років. Угода стала завершенням московсько-польської війни 1654-1667 років.
До миру з московитами поляків змусив
якийсь скоморох Зжелебобськийрокош (заколот) Єжи Себастьяна Любомирського, що охопив значну територію Речі Посполитої. Андрусівський сепаратний договір визначив місце Московії, Речі Посполитої та України в системі міжнародних відносин 60-80-х рр. 17 ст.
За умовами сепаратного договору:
припинялась польсько-московська війна 1654-1667 років;
встановлювалося перемир'я на 13,5 років;
під владою Московської держави залишалась Лівобережна Україна, Сіверська земля з Черніговом і Стародубом, а також Смоленськ;
в складі Речі Посполитої залишалися Правобережна Україна (крім Києва) і Білорусь з Вітебськом, Полоцьком і Двінськом;
Київ з околицями на два роки передавався Московському царству, проте в умові був ряд застережень, які давали можливість залишити Київ за Московією назавжди;
Запорозька Січ мала перебувати під спільною владою обох держав.
Сепаратне перемир'я, в обговоренні умов якого українські посли брали участь лише в єдиному раунді 1660-го року, викликало козацьке повстання. Андрусівський договір, порушивши умови Переяславської Ради (1654) та інших договорів з гетьманами Богданом Хмельницьким, Юрієм Хмельницьким та Іваном Брюховецьким, закріпив насильницький поділ української етнічної території на дві частини - Правобережну Україну і Лівобережну Україну, остаточно затверджений так званим Вічним миром в 1686 році.