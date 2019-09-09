 Постраждалим у результаті обвалу будинку в Дрогобичі виділили 1,3 млн грн, - місцева влада

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дрогобицької міської ради.

Відповідне розпорядження про виділення коштів підписав голова Львівської обласної державної адміністрації Маркіян Мальський.

Згідно з розпорядженням, ці кошти буде направлено на забезпечення високоспеціалізованої медичної допомоги постраждалим, надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та сім'ям травмованих у результаті руйнування частини житлового будинку в Дрогобичі.

Постраждалі, які мають травми легкого та середнього ступеня тяжкості отримають по 50 тис. грн; постраждалі, які мають травми важкого ступеня тяжкості - по 75 тис. грн; сім'ї загиблих - по 100 тис. грн.

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Зазначається, що з міського бюджету Дрогобича постраждалим також виділили 115 тис. грн.

Нагадаємо, що 28 серпня о 2:00 46 хвилин у м. Дрогобич на вул. Грушевського, 101, в чотириповерховому житловому будинку сталося руйнування під'їзду з першого по четвертий поверх (причина встановлюється).

Спочатку припускали, що причиною обвалення став вибух побутового газу. Будинок повністю відключили від газо-, електро- і водопостачання. Але пізніше в ДСНС заявили, що вибух малоймовірний.

Президент України Володимир Зеленський озвучив позицію щодо трагедії в Дрогобичі: "Завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків у всій країні".

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