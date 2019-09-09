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 Суспільство
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Все про:Дрогобич (24) компенсації (129)

 Постраждалим у результаті обвалу будинку в Дрогобичі виділили 1,3 млн грн, - місцева влада

З резервного фонду обласного бюджету Львівщини для постраждалих у результаті обвалення будинку в Дрогобичі виділили 1,3 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Дрогобицької міської ради.

Відповідне розпорядження про виділення коштів підписав голова Львівської обласної державної адміністрації Маркіян Мальський.

Згідно з розпорядженням, ці кошти буде направлено на забезпечення високоспеціалізованої медичної допомоги постраждалим, надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих та сім'ям травмованих у результаті руйнування частини житлового будинку в Дрогобичі.

Постраждалі, які мають травми легкого та середнього ступеня тяжкості отримають по 50 тис. грн; постраждалі, які мають травми важкого ступеня тяжкості - по 75 тис. грн; сім'ї загиблих - по 100 тис. грн.

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Зазначається, що з міського бюджету Дрогобича постраждалим також виділили 115 тис. грн.

Нагадаємо, що 28 серпня о 2:00 46 хвилин у м. Дрогобич на вул. Грушевського, 101, в чотириповерховому житловому будинку сталося руйнування під'їзду з першого по четвертий поверх (причина встановлюється).

Спочатку припускали, що причиною обвалення став вибух побутового газу. Будинок повністю відключили від газо-, електро- і водопостачання. Але пізніше в ДСНС заявили, що вибух малоймовірний.

Президент України Володимир Зеленський озвучив позицію щодо трагедії в Дрогобичі: "Завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків у всій країні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дитина подзвонила з-під уламків зруйнованого будинку в Дрогобичі і попросила про допомогу, - ТСН. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147343
 
 
 Топ коментарі
 
Судя по суммам не сильно то они и устыдились...так слегка покраснели.....
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Без понтов ? Самых дорогих своих журнаwлюх отправил . целый день снимали убитую горем семью https://www.youtube.com/watch?v=je1YghrqIqY на 1.19 все отношение петиных журнаwлюх к семье погибшего
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Судя по суммам не сильно то они и устыдились...так слегка покраснели.....
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Лучше бы квартиры пострадавшим купили... ворюги...
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в 40 минутах от Трускавца и нате вам.. денег нема.... шото Зедебил на спор не спорит кстати Порошенко таки купил 3 комнатную квратиру семье погибшего шахтера..а Зеля пукнул в лужу как все он делает остальное... зато как рвал мошонку на камеру ТВ спорил с журналисткой 5 канала..мол давайте в складчину купить шо слабо.... Пеця без понтов купил молча за свои 100% грошей...
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Ну так врать то зачем, Зеля тоже купил квартиру шахтеру, инфы об этом полно.
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ТОЖЕ КУПИЛ СВОЕЙ ЛЮБОВНИЦЕ..БОГДАНЧИКУ.... А МЫ ГОВОРИМ ПРО ПОНТЫ ЗЕДЕБИЛА.... НА ШАХТЕРСКОЙ СЕМЬЕ...
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Вот только свои ли 100% грошей?
Я просто напомню, что в государственном бюджете на 2019 год предусмотрено выделение 1,7 млрд гривен в общем на специальный "Фонд Президента Украины" и Украинский культурный фонд, председателем которого является супруга действующего Президента Украины Марина Порошенко.
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Без понтов ? Самых дорогих своих журнаwлюх отправил . целый день снимали убитую горем семью https://www.youtube.com/watch?v=je1YghrqIqY на 1.19 все отношение петиных журнаwлюх к семье погибшего
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Всё с точностью до наоборот : это Зеля купил квартиру без понтов,а петина журношлюха Ганопольский устроил целое шоу на ТВ, долго и лицемерно измываясь над несчастной вдовой.
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НАБЕРИТЕ В ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЕ ГУГЛ ОПЕРЫ ЗАПРОС ПОРОШЕНКО КУПИЛ КВРАТИРУ СЕМЬЕ ШАХТЕРА.. ПОЛУЧИТЕ МАССУ ССЫЛОК... кто купил.....
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Ну это уже хоть что-то, а то то писали про смешные 10 тыс.
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не в тему. Но что это зеленое недоразумение делает ? https://www.kommersant.ru/doc/4087078
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