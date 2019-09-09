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 Суспільство
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Все про:Держприкордонслужба (2237) затримання (3010) Крим (7427) прикордонники (686)

 Прикордонники перевіряють інформацію про затримання двох українців на адмінмежі з окупованим Кримом

Українські прикордонники перевіряють інформацію про нібито затримання двох українців на адміністративній межі з тимчасово окупованим Росією Кримом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це розповів спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Ми намагаємося підтвердити цей факт і з'ясувати особи цих громадян", - сказав він.

При цьому Демченко підкреслив, що Держприкордонслужба України не підтримує зв'язок з окупантами.

Нагадаємо, раніше прикордонне управління російської ФСБ в анексованому Криму повідомило про затримання на адмінмежі з Кримом двох осіб, які нібито "перебувають у федеральному розшуку". За інформацією відомства, один із затриманих - житель Хмельницької області, який прямував на півострів через пункт пропуску "Джанкой". Також повідомили про затримання в пункті пропуску "Армянськ" під час виїзду з півострова кримчанина, який "перебуває в розшуку з 2016 року за вчинення крадіжки із заподіянням значних збитків". Повідомляється, що чоловіків передали російській поліції.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ФСБ повідомляє про затримання двох українців на адмінмежі з окупованим Кримом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147341
 
 
 Топ коментарі
 
Только полный даун может ехать в оккупированный Крым
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б..ть, знову ті самі граблі Пограничники проверяют информацию о задержании двух украинцев на админгранице с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 8353 скільки дебілам треба повторювати, щоб не їхали до кацапів.....знову заручники, знову обмін
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Только полный даун может ехать в оккупированный Крым
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Судячи з того що в Україні ЗеПрезидент, то даунів вистачить на всі кацапські в'язниці 🤔
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б..ть, знову ті самі граблі Пограничники проверяют информацию о задержании двух украинцев на админгранице с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 8353 скільки дебілам треба повторювати, щоб не їхали до кацапів.....знову заручники, знову обмін
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Курва так москалів лапати будем все життя ...і віддавати назад
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Повторюсь. В самых демократичных странах не просто так есть принцип никогда не договариваться с террористами. Если дашь слабину - это превратиться в систему.. Например, в Крыму наших людей еще много, ***** надолго хватит. Или всегда можно найти повод и арестовать наше судно с рыбаками в Черном\Азовском море. Для него это как два пальца
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Все дурни Украины - быстро в Крым! Трех разовое питание, прогулки, ласковое обращение - гарантированы!
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Если правда, значит кремлёвские срочно набирают новых заложников... понравилось, видимо, меняться.
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Нужно не выяснять, а освобождать наших соотечественников любой ценой!
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а что кого-то из граждан US захватили?..))
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Да лять, на вас менять, что ли теперь? зедаун все, что было на днях пуйлу отдал
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на тебя поменяют...ты же - готова побыть раз кричишь так громко..
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Тебя зато поменяют) ты там всех кацапскими картинками закидаешь
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всегда думал, что известность это плохо..))
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террористы убедились, что их тактика торговли заложниками с Западом и Украиной приносит политические результаты и решили этот опыт практиковать и дальше...
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Всех тех, кого захватили в заложники в Крыму, с пропиской на свободной Украине, в росии, Белорусии в обмен больше не включать. Они едут туда на свой страх и риск, вот пусть и сидят.
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О, новая партия заложников кремля набирается. Зеленскому срочно приготовиться договариваться с Путиным любой ценой.
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И торжественно встречать их с самолёта .
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Да. Можно Одесскую область России отдать в обмен на этих *********.
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Тут, вообще, не надо переживать - никто никого не похищал на территории материковой Украины - вата сама попёрлась в Крым.
Попёрлись к оккупантам - сами решайте свои проблемы.
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Десь із місяць тому дружина показувала в соцмережі фото нашого знайомого, де він на фоні "Ластівчиного гнізда" та інші пейзажі Криму. Більше я з ним не вітаюсь.
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"...находится в розыске с 2016 года за совершение кражи с причинением значительного ущерба"... И все равно поехал туда, зная, что находится в розыске?
Если память не изменяет, то с подобной формулировкой была попытка задержать священнослужителя ПЦУ в Крыму весной этого года за какой-то "предмет церковной утвари для совершения обряда". Но потом выяснилось, что за ругательства в адрес ватников.
Это единственный вменяемый вариант для беспокойства. Фанатично верящего в своё дело - не остановишь...
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