 Прикордонники перевіряють інформацію про затримання двох українців на адмінмежі з окупованим Кримом

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це розповів спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Ми намагаємося підтвердити цей факт і з'ясувати особи цих громадян", - сказав він.

При цьому Демченко підкреслив, що Держприкордонслужба України не підтримує зв'язок з окупантами.

Нагадаємо, раніше прикордонне управління російської ФСБ в анексованому Криму повідомило про затримання на адмінмежі з Кримом двох осіб, які нібито "перебувають у федеральному розшуку". За інформацією відомства, один із затриманих - житель Хмельницької області, який прямував на півострів через пункт пропуску "Джанкой". Також повідомили про затримання в пункті пропуску "Армянськ" під час виїзду з півострова кримчанина, який "перебуває в розшуку з 2016 року за вчинення крадіжки із заподіянням значних збитків". Повідомляється, що чоловіків передали російській поліції.

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