 Прикордонники перевіряють інформацію про затримання двох українців на адмінмежі з окупованим Кримом

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це розповів спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
"Ми намагаємося підтвердити цей факт і з'ясувати особи цих громадян", - сказав він.
При цьому Демченко підкреслив, що Держприкордонслужба України не підтримує зв'язок з окупантами.
Нагадаємо, раніше прикордонне управління російської ФСБ в анексованому Криму повідомило про затримання на адмінмежі з Кримом двох осіб, які нібито "перебувають у федеральному розшуку". За інформацією відомства, один із затриманих - житель Хмельницької області, який прямував на півострів через пункт пропуску "Джанкой". Також повідомили про затримання в пункті пропуску "Армянськ" під час виїзду з півострова кримчанина, який "перебуває в розшуку з 2016 року за вчинення крадіжки із заподіянням значних збитків". Повідомляється, що чоловіків передали російській поліції.
валяй, проверяй....
Попёрлись к оккупантам - сами решайте свои проблемы.
Если память не изменяет, то с подобной формулировкой была попытка задержать священнослужителя ПЦУ в Крыму весной этого года за какой-то "предмет церковной утвари для совершения обряда". Но потом выяснилось, что за ругательства в адрес ватников.
Это единственный вменяемый вариант для беспокойства. Фанатично верящего в своё дело - не остановишь...