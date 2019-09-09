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 Політика України, За кордоном
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Все про:Франція (778) нормандська четвірка (554) Ле Дріан Жан-Ів (14)

 Франція за проведення саміту нормандської четвірки найближчими днями в Парижі - глава МЗС Ле Дріан

Франція виступає за те, щоб вже найближчими днями в Парижі відбулися переговори нормандської четвірки.

Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан на пресконференції в Москві за підсумками зустрічі у форматі "два плюс два" глав зовнішньополітичних та оборонних відомств двох країн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми б хотіли, щоб найближчими днями в Парижі було організовано нову зустріч на вищому рівні в рамках нормандського формату", - сказав Ле Дріан.

"Звичайно ж, не може бути мови про довгострокову, довговічну взаємодію з Росією, якщо не зміниться на краще ситуація в Україні", - підкреслив французький міністр.

"І ми констатували за останні місяці значний прогрес, значні зрушення", - зазначив глава французького МЗС.

"Звільнення в суботу 70 полонених, зокрема 24 моряків, я вважаю, що це звільнення є конкретним результатом, який так заохочувала Франція. І я вважаю, що необхідно скористатися цією ситуацією для повного виконання мінських угод", - підкреслив Ле Дріан.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147340
 
 
 Топ коментарі
 
"куй железо, пока горячо" (с)

"Помощник Зеленского не думает, что выдача Цемаха России испортит отношения с ЕС"
Можете "что" убрать. Тогда текст станет абсолютно правильным.
Сегодня. Нидерланды. Гаага. Совещание министерской группы правительства. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте "Я говорил с президентом Зеленским в апреле, он уверил, что всецело будет поддерживать наша усилия в расследовании по МР-17. Он и его министры нас обманули. Мы больше не будем автоматически пролонгировать санкции против России. Либо они сотрудничают, либо нет"

Хроника одного Президента ...
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Значит правильно сказал Багдан -до нового года поработаем и все, отдыхать.
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Если бы эротические! Это петические фантазии.
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"куй железо, пока горячо" (с)

"Помощник Зеленского не думает, что выдача Цемаха России испортит отношения с ЕС"
Можете "что" убрать. Тогда текст станет абсолютно правильным.
Сегодня. Нидерланды. Гаага. Совещание министерской группы правительства. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте "Я говорил с президентом Зеленским в апреле, он уверил, что всецело будет поддерживать наша усилия в расследовании по МР-17. Он и его министры нас обманули. Мы больше не будем автоматически пролонгировать санкции против России. Либо они сотрудничают, либо нет"

Хроника одного Президента ...
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Какие у вас эротические фантазии.
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Петтические , я бы сказала
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Це петінг... він у них в пошані...вони ******* лайкати один-одного!
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Зачем сюда этот фейковый сайт?
Они высрали что Данилюку что-то там дали в руки, а они идут сзади, смотрят, смеются и бегом сюда писать об этом.
это рассчитано даже не на зомби, а на амеб.
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Ты слишком полирнул.
Может хватит на сегодня?
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Значит правильно сказал Багдан -до нового года поработаем и все, отдыхать.
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Та Зеле до нового года сдать Украину - раз плюнуть
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Будуть ЗЄлю уламувати на капітуляцію перед кацапами.
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Че, опять "Мистралей" хочется наклепать и толкнуть Путину? Можете еще ему напечатать карт Франции на русском. С отметками где можно взять водки и построить правослабные капища Франція за проведення саміту нормандської четвірки найближчими днями в Парижі - глава МЗС Ле Дріан - Цензор.НЕТ 8529 .
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Проведите саммит в Донецке, там хоть может быть наших пленных можно будет как то освободить, а в Париже ***** только не хватало для полного счастья.Французов хлебом не корми дай переговоры устроить, прямо мания
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да уж.. .нормальные побрезгуют с этой тварью за один стол сесть не то что о чем то договариваться
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шо,побырику,пока ***** новых заложников не наловил?
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Франція вчить Україну, як правильно любити окупанта. Вони думають, що французький поцілунок в засос з Гітлером усі забули?
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Жабоедам подгорает...жить не могут без *****. Карту мира бы изучили для начала,шлюхи.
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