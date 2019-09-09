 Франція за проведення саміту нормандської четвірки найближчими днями в Парижі - глава МЗС Ле Дріан

Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан на пресконференції в Москві за підсумками зустрічі у форматі "два плюс два" глав зовнішньополітичних та оборонних відомств двох країн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми б хотіли, щоб найближчими днями в Парижі було організовано нову зустріч на вищому рівні в рамках нормандського формату", - сказав Ле Дріан.
"Звичайно ж, не може бути мови про довгострокову, довговічну взаємодію з Росією, якщо не зміниться на краще ситуація в Україні", - підкреслив французький міністр.
"І ми констатували за останні місяці значний прогрес, значні зрушення", - зазначив глава французького МЗС.
"Звільнення в суботу 70 полонених, зокрема 24 моряків, я вважаю, що це звільнення є конкретним результатом, який так заохочувала Франція. І я вважаю, що необхідно скористатися цією ситуацією для повного виконання мінських угод", - підкреслив Ле Дріан.
"Помощник Зеленского не думает, что выдача Цемаха России испортит отношения с ЕС"
Можете "что" убрать. Тогда текст станет абсолютно правильным.
Сегодня. Нидерланды. Гаага. Совещание министерской группы правительства. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте "Я говорил с президентом Зеленским в апреле, он уверил, что всецело будет поддерживать наша усилия в расследовании по МР-17. Он и его министры нас обманули. Мы больше не будем автоматически пролонгировать санкции против России. Либо они сотрудничают, либо нет"
Хроника одного Президента ...
Они высрали что Данилюку что-то там дали в руки, а они идут сзади, смотрят, смеются и бегом сюда писать об этом.
это рассчитано даже не на зомби, а на амеб.
Может хватит на сегодня?
Посмотрите видео....
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