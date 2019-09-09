 Закон 1210 зробить рентні ставки в Україні майже в 10 разів вище, ніж у РФ, - аудиторська компанія PWC

Про це йдеться в листі однієї з найбільших світових аудиторських компаній PricewaterhouseCoopers (PWC) об'єднанню підприємств "Укрметалургпром", пише Обозреватель.

Так, згідно з дослідженням PWC, у разі внесення змін до податкового законодавства, вартість рентної ставки щодо комерційного прибутку в Україні буде вищою, ніж у таких країнах, як РФ, Канада, Австралія, Казахстан, Бразилія, Китай та інших.

У листі не вказується, звідки в українського бізнесу знайдуться кошти, щоб оплачувати рентну оплату в 10 разів вищу, ніж у Російській Федерації, в п'ять разів вищу, ніж у Китаї й більш ніж удвічі вищу, ніж у Канаді.

Нагадаємо, що законопроєкт №1210 отримав широку критику від експертів і міжнародних організацій, народних депутатів. Документ, зокрема, охарактеризували, як такий, що здатен поховати гірничо-металургійну галузь в Україні.