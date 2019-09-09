 Закон 1210 зробить рентні ставки в Україні майже в 10 разів вище, ніж у РФ, - аудиторська компанія PWC

Про це йдеться в листі однієї з найбільших світових аудиторських компаній PricewaterhouseCoopers (PWC) об'єднанню підприємств "Укрметалургпром", пише Обозреватель.
Так, згідно з дослідженням PWC, у разі внесення змін до податкового законодавства, вартість рентної ставки щодо комерційного прибутку в Україні буде вищою, ніж у таких країнах, як РФ, Канада, Австралія, Казахстан, Бразилія, Китай та інших.
У листі не вказується, звідки в українського бізнесу знайдуться кошти, щоб оплачувати рентну оплату в 10 разів вищу, ніж у Російській Федерації, в п'ять разів вищу, ніж у Китаї й більш ніж удвічі вищу, ніж у Канаді.
Нагадаємо, що законопроєкт №1210 отримав широку критику від експертів і міжнародних організацій, народних депутатів. Документ, зокрема, охарактеризували, як такий, що здатен поховати гірничо-металургійну галузь в Україні.
- Деньги очень нужны.
Поздоровляю весь малий бізнес, який голосував за Зекоманду
На сайті Верховної Ради України з'явилися тексти законопроектів №1053 і №1073 щодо використання РРО і там стільки чудового, що я в захваті: https://ibigdan.livejournal.com/24073303.html?utm_source=twsharing&utm_medium=social
Это вполне вписывается в готовящуюся экспроприацию денег пенсов ОРДЛО, которые лежали на счетах до окончания войны и шмон карманов всех пенсов и получателей субсидий и льгот.
Как бы не получилось как в том анекдоте...
- Папа , а когда водка подорожает, ты станешь меньше пить?
- Нет, сынок! Это ты будешь меньше кушать...
Вы ***** в как в том анекдоте "....на эти 2 прОцента я и живу!"
1. Хороним;
2. Продаем нужному человеку;
3. Эксгумируем и приводим в чувства;
4. ???
5. PROFIT.
Именно пАбеда.
Кто там у нас горнометаллург главный？
а кому у нас принадлежит горно-металлургическая?
ну так пусть горно-металлургическая и стенает по этому поводу
з надр має щось і в бюджет попадати,
а не тільки в прибуток тому,
хто надра розкопує
УСЛОВИЯ: У гражданина Украины есть 5 квартир которые он сдаёт в аренду, при этом официально заключает договора аренды по 5000 гр. с квартиры и платит рентную ставку с квартиры в размере 500 гр. Рентная ставка в сумме будет 2500 гр. Рантье получает после уплаты рентной ставки с 22500 гр. ЗЕленоватое государство рентную ставку увеличивают в 10 раз. Рантье должен будет платить в казну не 500 гр, а 5000 гр. с квартиры.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС: КАК ПОСТУПИТ РАНТЬЕ В ДАННОМ СЛУЧАЕ?:
а) поднимет плату за аренду своих квартир до космоса и будет платить рентную ставку.
б) поднимет плату за аренду своих квартир и будет показывать фиктивную, заниженную цену аренды и будет платить рентную ставку.
в) уйдет в тень.
Так що нікуди не дінешся, підей та й заплатиш, землю в тінь не зховаєш
- Ватру.
- А скільки вона кошує?
- Двадцять копійок.
- А що діду буде палить, як ватра коштуватиме 40 копійок?
- Також Ватру.
- А якщо Ватра буде коштувать 80 копійок, що діду буде палить?
- Також Ватру.
А якщо Ватра коштуватиме карбованця?
- А тоді я буду палить сільраду.