 Харківська міськрада не перешкоджатиме проведенню KharkivPride

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "МедіаПорт", цю інформацію по телефону підтвердив мер Харкова Геннадій Кернес.
"Чому? Тому що ми бачимо, що це такий захід, якому потрібно надати безпеку. Ми не можемо їм заборонити", - сказав він.
На запитання, чи в такому випадку міськрада сприятиме проведенню маршу рівності, Кернес відповів: "Так".
Співорганізатор KharkivPride Анна Шаригіна раніше повідомила, що сьогодні в другій половині дня її і інших організаторів заходу запросили до першого заступника мера Ігоря Терехова.
"Нас покликали в кабінет першого заступника міського голови, і він повідомив, що не подаватимуть проти нас позов, а міська влада сприятиме забезпеченню правопорядку під час заходу", - сказала Шаригіна.
Своє рішення, за її словами, не пояснювали.
"Сказали, співпрацюватимемо, будемо на зв'язку", - додала Шаригіна.
Прайд? Что-то не вижу там львов и львиц. Одни гомосеки
Недаром тебя с КЕНТОМ на нудистский пляж потянуло.
Нангапарбат
Ты какой-то озабоченный...
09.09.2019 13:15
🤔
Ну вот ЧТО? ЧТО они ЭТИМ хотят сказать? И КОМУ??? Детей пугать да стариков до инфаркта доводить(
Взяли бы да поехали картошку копать. По сёлам людям, оставшимся там, помогать. Ага. Щас. Они к труду не приучены. ТоКо .опями вилять, бездельники((
Чому це обов'язково повинно бути у вигляді ходи п******в, по центральній вулиці?
проснувшись в пять утра в субботу
кричу с балкона эгегей
мне объясняют что не прав я
и гей
Вас я узнаю по юПке) Поэтому веер - не для Вас))
как вы относитесь к гепардам
спросили как то раз илью
о гейпарады это праздник
люблю