 Харківська міськрада не перешкоджатиме проведенню KharkivPride

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "МедіаПорт", цю інформацію по телефону підтвердив мер Харкова Геннадій Кернес.

"Чому? Тому що ми бачимо, що це такий захід, якому потрібно надати безпеку. Ми не можемо їм заборонити", - сказав він.

На запитання, чи в такому випадку міськрада сприятиме проведенню маршу рівності, Кернес відповів: "Так".

Співорганізатор KharkivPride Анна Шаригіна раніше повідомила, що сьогодні в другій половині дня її і інших організаторів заходу запросили до першого заступника мера Ігоря Терехова.

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"Нас покликали в кабінет першого заступника міського голови, і він повідомив, що не подаватимуть проти нас позов, а міська влада сприятиме забезпеченню правопорядку під час заходу", - сказала Шаригіна.

Своє рішення, за її словами, не пояснювали.

"Сказали, співпрацюватимемо, будемо на зв'язку", - додала Шаригіна.

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