EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Суспільство
  1728  44
Все про:Кернес (292) Харків (1491) ЛГБТ-спільнота (181)

 Харківська міськрада не перешкоджатиме проведенню KharkivPride

Харківська міська рада не подаватиме позов до суду з вимогою обмежити проведення маршу рівності KharkivPride.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "МедіаПорт", цю інформацію по телефону підтвердив мер Харкова Геннадій Кернес.

"Чому? Тому що ми бачимо, що це такий захід, якому потрібно надати безпеку. Ми не можемо їм заборонити", - сказав він.

На запитання, чи в такому випадку міськрада сприятиме проведенню маршу рівності, Кернес відповів: "Так".

Співорганізатор KharkivPride Анна Шаригіна раніше повідомила, що сьогодні в другій половині дня її і інших організаторів заходу запросили до першого заступника мера Ігоря Терехова.

Читайте також: Влада Харкова не підтримала проведення Маршу рівності, питання вирішить суд

"Нас покликали в кабінет першого заступника міського голови, і він повідомив, що не подаватимуть проти нас позов, а міська влада сприятиме забезпеченню правопорядку під час заходу", - сказала Шаригіна.

Своє рішення, за її словами, не пояснювали.

"Сказали, співпрацюватимемо, будемо на зв'язку", - додала Шаригіна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зробимо все, щоб перший у Харкові марш рівності відбувся, - організатори KharkivPride у відповідь на заяву Кернеса

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147337
 
 
 Топ коментарі
 
Чого вони голі постійно, треба тоді в лютому проводити, може хоч відморозять щось.
 показати весь коментар
 
Почему прайд, а не шабаш???
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Пра́йд - семейная стая львов. Львы являются хищными млекопитающими и живут в семейных группах - прайдах.



Прайд? Что-то не вижу там львов и львиц. Одни гомосеки
 показати весь коментар
 
 
Каждый видит только то, что он хочет видеть.
Недаром тебя с КЕНТОМ на нудистский пляж потянуло.
 показати весь коментар
 
Так того вони і підори, брехливі ,наглі ,богупротивні істоти. Прайд і кольори веселки також спаплюжили- взявши собі на прапор, хоч їм природньо б було якісь відтінки коричневого
 показати весь коментар
 
 
карлушка.. а кто ж их любит кроме тебя?
 показати весь коментар
 
 
Так Кернес запрещал прайд, потому что его туда не приглашали,а сейчас пригласили к тому же возглавит колонну
 показати весь коментар
 
 
деЖиДализация, *************, русификация, и оптимизация сРаны. главное что бы весело!
 показати весь коментар
 
 
Помню как с кентом в Алуште пошли на нудистский пляж, думали эх ща телочек голых посмотрим, приходим, а там одни сосиски. Поняли, что там ловить нечего и ушли.
 показати весь коментар
 
Как вам Зеизбиратели ваш старый-новый Аваков? будет крышевать,иначе без влияния Авакова Кернес и ко не поменяли так резко свое мнение
 показати весь коментар
 
 
Крыса приспосабливается. Харьковчане - лохи .
 показати весь коментар
 
 
А шо гепу во множественном числе пишешь?
 показати весь коментар
 
 
У ********** потужне лоббі - місцевим мафіозі довелося навіть прогнутися. Мабуть, як і у Києві, ціла дивізія ментів буде охороняти це збіговисько.
 показати весь коментар
 
 
Фу-у-у-ух!!! Не зря я эту гниду ненавидел! Оправдал мои надежды, жыдовин! А я ведь писал тут, что если эта гнида, сумеет эту срань отменить, то стану ненавидеть его чуток менее. Не сложилось. Ну и хорошо.
 показати весь коментар
 
 
Ото потрібно було притримати свою ненависть до Порошенка... 21 квітня...
 показати весь коментар
 
 
«Зеленую волну » обеспечили, стало бьіть...
 показати весь коментар
 
 
Шо? Опять? И ходят, и ходят... А потом "пианИНЫ пропадаюТЬ".
Ну вот ЧТО? ЧТО они ЭТИМ хотят сказать? И КОМУ??? Детей пугать да стариков до инфаркта доводить(
Взяли бы да поехали картошку копать. По сёлам людям, оставшимся там, помогать. Ага. Щас. Они к труду не приучены. ТоКо .опями вилять, бездельники((
 показати весь коментар
 
 
Они же не "Тимуровцы" из пионерской организации им. Ульянова - чЛенина,, что бы старикам помогать, они п...сы. Харьковский горсовет не будет препятствовать проведению KharkivPride - Цензор.НЕТ 5437
 показати весь коментар
 
 
От чому людям з особливими сексуальними потребами, не провести зустріч в парку, в ресторані, та хоч і зібратись на стадіоні?
Чому це обов'язково повинно бути у вигляді ходи п******в, по центральній вулиці?
 показати весь коментар
 
 
Насправді сказати "про це" набагато простіше Харьковский горсовет не будет препятствовать проведению KharkivPride - Цензор.НЕТ 5402

проснувшись в пять утра в субботу
кричу с балкона эгегей
мне объясняют что не прав я
и гей
 показати весь коментар
 
 
У меня 6 внуков,я раскрашусь и пиду.Юпку адену.Возьму клюку и пиду ,мух назойливых атганять из ПС и НК.
 показати весь коментар
 
 
Ой, и я с Вами! Только я плаТЯ Вдягну). Лосины и лабутЕны на...) Якусь шляпу напьялю покрупнее - голубую. А в шляпу воткну рооозовуююю рооозу, а-а-а... Веер еще - в руки. Уже в процессе мероприятия воткну его кому-то в дупу)). Красиво будет))
Вас я узнаю по юПке) Поэтому веер - не для Вас))
 показати весь коментар
 
 
Племяш у меня в ПС.Могут быть тёрки.А мать его обожает ОПЗЖ.Такова жизнь.
 показати весь коментар
 
А скажите, вот тот гомик, что нам Парад на День Независимости такой состряпал (и себе 6 месяцев по ст.338 ККУ), ну, как его, аааа, вспомнил, бадоев, оно в этом параде участие примет? Ведь он ТАК любит ПАРАДЫ.
 показати весь коментар
 
 
Та вже зрозуміло, які «паради» їм до вподоби....
 показати весь коментар
 
 
Щось залип на поеторії (так, аддиктивний сайт Харьковский горсовет не будет препятствовать проведению KharkivPride - Цензор.НЕТ 2846 ) - осьо в тему:

как вы относитесь к гепардам
спросили как то раз илью
о гейпарады это праздник
люблю
 показати весь коментар
 
 
Чого вони голі постійно, треба тоді в лютому проводити, може хоч відморозять щось.
 показати весь коментар
 
 
Народу собралось поглазеть на действо..США первыми признали ЛГБТ,хотя часть ортодоксов плюётса дальше чем видят.Прогресс в правах человека налицо!.Ведь животные не преследуют бисексуалов у себя.
 показати весь коментар
 
чучело, право насрать тебе на стол когда ты жрёшь - это прогресс в правах человека?
 показати весь коментар
 
 
Гэпа таки осознал, шо братьям по прайду отказывать низзя!)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору