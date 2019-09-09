EN|RU|UK
Теми дня: Нова Рада Обмін полоненими Російські терористи збили Боїнг Українські заручники в РФ Команда Зеленського проти Кличка Агресія Росії проти України Санкції проти Росії Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Пожежа в готелі в Одесі Затримання Гримчака Втеча наркобарона Сільвера Парламентські вибори-2019 Обирай свідомо
 Події
  1350  10
Все про:Нацполіція (8164) тероризм (2119) Донбас (12944)

 Екснайманець "ДНР" здався поліції на Донеччині, - Нацполіція

У Селідовому Донецької області правоохоронцям здався колишній бойовик.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Донецької області.

"Упродовж трьох місяців служби в незаконних збройних формуваннях чоловік будував оборонні споруди на мосту і чергував на блокпосту терористів. Зрозумівши, що "герої" так званої "ДНР"- звичайні злочинці, він покинув найманців. Перебуваючи у відділенні поліції, 45-річний житель Селідового розповів подробиці служби в складі бандформування самопроголошеної республіки і визнав, що це було величезною помилкою в його житті", - йдеться в повідомленні.

Наприкінці травня 2014 року в центрі м. Селідове до нього підійшов незнайомець і запропонував вступити в лави ополчення. За роботу обіцяв плату по 200 гривень на день, а також продукти харчування. Такі умови праці здалися чоловікові привабливими, і він погодився.

Спочатку новоспечений бойовик допомагав будувати оборонні споруди на мосту поблизу с.Карлівка. Після закінчення будівництва чоловік отримав позивний "Малюк" і почав працювати на блокпості, де в його обов'язки входила перевірка автотранспорту та документів у осіб, які рухалися з боку с. Галицинівка.

Читайте також: Екснайманець РФ 5 років переховувався і добровільно здався поліцейським, - Нацполіція

В лавах терористів чоловік перебував до липня 2014 року, після чого добровільно залишив бандформування.

Після повернення додому він вів прихований спосіб життя, пересувався містом виключно в нічний час доби, переховуючись від правоохоронців.

"Дізнавшись із засобів масової інформації про те, що існує програма "Повертайся додому", що передбачає звільнення від кримінальної відповідальності, я вирішив скористатися шансом і звернувся в поліцію", - розповідає молодий чоловік.

Наразі проти правопорушника відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" Кримінального кодексу України. За цим фактом проводиться перевірка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147336
 
 
 Топ коментарі
 
Для нормальных работяг на Донбасе 500 гр.в день, до войны, было норма! А сепарюга щас канючит о помиловании и пробивает на слезу!Знаю что есть на той стороне люди, которые х.. забили на сепаров и их войну и находят работу, а не по окопам сидят и по наших лупят за 200 гр. Б.... смешно слушать мразь эту!
 показати весь коментар
 
Все водители,охрана блокпостов, повара,медики... Психологов не хватает, но все в переди....)))
 показати весь коментар
 
Правильное время выбрал.
Теперь ему бояться нечего.
И есть большой шанс если не стать частью Зе-команды, то хотя бы полицейским у Авакова.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Хоть один сепар служил не на блок постах?
 показати весь коментар
 
Там на каждому блок-посту по бригаде полного штата дежурило.
 показати весь коментар
 
 
Угу, и роты "китайские" по штату батальона совка....
 показати весь коментар
 
Я служил в "китайской" дивизии, видимо у сепаров та же структура
 показати весь коментар
 
Ну правильно, что сдался. Теперь поменяем его на наших пленных Экс-наемник "ДНР" сдался полиции на Донетчине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9218
 показати весь коментар
 
Была бы зарплата в день 500 грн - и не было бы таких малышей.Он виноват. Но и виноваты все президенты Украины,что страна не стала такой как нужно.
 показати весь коментар
 
Для нормальных работяг на Донбасе 500 гр.в день, до войны, было норма! А сепарюга щас канючит о помиловании и пробивает на слезу!Знаю что есть на той стороне люди, которые х.. забили на сепаров и их войну и находят работу, а не по окопам сидят и по наших лупят за 200 гр. Б.... смешно слушать мразь эту!
 показати весь коментар
 
 
Нормальные должны еще больше получать. Речь шла о таких как малыш.
 показати весь коментар
 
Все водители,охрана блокпостов, повара,медики... Психологов не хватает, но все в переди....)))
 показати весь коментар
 
 
Правильное время выбрал.
Теперь ему бояться нечего.
И есть большой шанс если не стать частью Зе-команды, то хотя бы полицейским у Авакова.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору