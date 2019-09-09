 Комітет ВР підтримав позбавлення українських кінематографістів дотацій із бюджету, - Княжицький

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пост народного депутата фракції "Європейська Солідарність" Миколи Княжицького.
"Сьогодні на засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики "Слуги народу" проголосували за виключення з переліку суб'єктів, які отримують державну підтримку у вигляді повернення кваліфікованих витрат, українців.
Держава, на їхню думку, має підтримувати іноземних продюсерів, а не українських. Очевидно, це суперечить Конституції, логіці, міжнародній практиці і громадянським почуттям. Вдячний тим, хто не голосував за таке антиукраїнське рішення і тим членам правлячої партії, хто голосував за цей абсурд, але у виступах висловлювали сумніви в його обґрунтованості. Небезпека монобільшості в тому, що вседозволеність заколисує тверезе мислення і веде до численних помилок. Вони поки цього не розуміють. Будемо аргументовано і ввічливо підказувати", - написав він.
До 2014 року у нас таких досягнень НЕ БУЛО! До 2014 у нас в кінотеатрах у кращому випадку ішли по 1-2 фільми на рік!
Можна бути за Зєлю, Пєтю, Юлю і тд і тп, але ті, хто проти фінансування кіно - вата і мудаки!
кНЯЖИЦЬКИЙ СПІ..ДІВ, А ОБГОВОРЕНЬ БУДЕ НА ТИЖДЕНЬ((
Украинский кинематограф после 20 лет упадка начинает возрождаться. В 2017 году за номинацию на "Оскар" будут бороться сразу три фильма, к производству которых имеет отношение Украина.
бо як і завжди прийшли до влади українці патріоти!
І вони теж як і попередники несуть щастя та добробут українцям!
Слава Україні !
Мирослав Гай:
"Радий повідомити, що після скандалу який ми здійняли, щодо ганебного факту зняття українських прапорів, які начебто провокували росіян - прапори повернуто.
Українські патріоти луганщини, за підтримки ЗСУ підняли прапори над Станіцею.
Патріоти повідомили, що наказ про зняття прапорів дав головний консультант головного департаменту регіональної політики Офісу Президента України Горбенко Ігор Володимирович.
ну і які придурки його послухали?
ні?
ну то звертайся у банк..))