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 Комітет ВР підтримав позбавлення українських кінематографістів дотацій із бюджету, - Княжицький

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав виключення з переліку суб'єктів, які отримують державну підтримку у вигляді повернення кваліфікованих витрат, українців.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пост народного депутата фракції "Європейська Солідарність" Миколи Княжицького.

"Сьогодні на засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики "Слуги народу" проголосували за виключення з переліку суб'єктів, які отримують державну підтримку у вигляді повернення кваліфікованих витрат, українців.

Держава, на їхню думку, має підтримувати іноземних продюсерів, а не українських. Очевидно, це суперечить Конституції, логіці, міжнародній практиці і громадянським почуттям. Вдячний тим, хто не голосував за таке антиукраїнське рішення і тим членам правлячої партії, хто голосував за цей абсурд, але у виступах висловлювали сумніви в його обґрунтованості. Небезпека монобільшості в тому, що вседозволеність заколисує тверезе мислення і веде до численних помилок. Вони поки цього не розуміють. Будемо аргументовано і ввічливо підказувати", - написав він.

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Комітет ВР підтримав позбавлення українських кінематографістів дотацій із бюджету, - Княжицький 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147335
 
 
 Топ коментарі
 
Все верно! дотации из бюджета получат: телеканал Г+Г, сериал "Сваты", "Лига смеха" и "Рассмеши гомика"! Правильно, зеленоиды?
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зачем украинское кино, если есть сваты?
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А квартал 95...зарегистрирован на Кипре....ничего не теряет...иносранная компания...дотации будут...
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Кіборги, Донбас, Плем'я, Сторожова застава, Заборонений, Атлантида, Додому, Чужа молитва - ці фільми з'явилися завдяки державному фінансуванню. Більшість із цих фільмів взяла нагороди на міжнародних кінофестивалях, а Донбас та Плем'я відзначені нагородами на найпрестижнішому кінофестивалі у світ Канському!
До 2014 року у нас таких досягнень НЕ БУЛО! До 2014 у нас в кінотеатрах у кращому випадку ішли по 1-2 фільми на рік!

Можна бути за Зєлю, Пєтю, Юлю і тд і тп, але ті, хто проти фінансування кіно - вата і мудаки!
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Как оказалось, если прочитать документ полностью, а не только "зрадницьку" статью Княжицького, то не всё так плохо.
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бЛ..ДЬ.

кНЯЖИЦЬКИЙ СПІ..ДІВ, А ОБГОВОРЕНЬ БУДЕ НА ТИЖДЕНЬ((
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Похоже что преследуется цель что бы кинопроизводитель в Украине был один -- 95 квартал.
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Княж- блуждающее лайно во многих созывах.
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Наконец за последние годы Украинцы научились делать свои боеаики, комедии, качественное фэнтези и наконец украинское кино стало собирать полные залы кинотеатров.
Украинский кинематограф после 20 лет упадка начинает возрождаться. В 2017 году за номинацию на "Оскар" будут бороться сразу три фильма, к производству которых имеет отношение Украина.
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Явно зазіхають на території українських кіностудій, зелена пліснява.
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Отже тому я і примкнув до порохоботів...
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Ну тому що дурник і подобається слухати брехню. В тому числі і від Княжицького. Законопроект я перечитав особисто і нічого він не скасовує, навіть покращує ситуацію
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Все вірно зроблено !

бо як і завжди прийшли до влади українці патріоти!
І вони теж як і попередники несуть щастя та добробут українцям!

Слава Україні !
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Слава Малоросії !!! Україна та українці вимерають завдяки клоунам.
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у нас дуже багато меценатів ...навіщо оці іньєкції з бьюджету - там може бути прихована корупція
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Про це повідомив громадський активіст та волонтер Мирослав Гай. За його даними, наказ зняти українські прапори біля Станиці-Луганській дав головний консультант головного департаменту регіональної та кадрової політики Офісу Президента України Горбенко Ігор Володимирович.

Мирослав Гай:

"Радий повідомити, що після скандалу який ми здійняли, щодо ганебного факту зняття українських прапорів, які начебто провокували росіян - прапори повернуто.

Українські патріоти луганщини, за підтримки ЗСУ підняли прапори над Станіцею.

Патріоти повідомили, що наказ про зняття прапорів дав головний консультант головного департаменту регіональної політики Офісу Президента України Горбенко Ігор Володимирович.
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наказ про зняття прапорів дав головний консультант головного департаменту регіональної політики Офісу Президента України Горбенко Ігор Володимирович

ну і які придурки його послухали?
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А що ви хотіли від бид.а що виросло на 95 кварталі і сватах?
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Нє ну все нормально, бабло ж потрібно на свати 9,10,11, слугу народу щоб ще на один строк залишитись, на ще якусь хрень там наваросія путь дамой...
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Нахер этих кинематографистов @$аных. С какого хера им деньги давать? Может я тоже хочу... Почему, &лять, мне никто не дает миллионы. Почему???!!!
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у тебе на одну вкладену гривню прибуток 4?

ні?
ну то звертайся у банк..))
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