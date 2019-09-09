 Комітет ВР підтримав позбавлення українських кінематографістів дотацій із бюджету, - Княжицький

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пост народного депутата фракції "Європейська Солідарність" Миколи Княжицького.

"Сьогодні на засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики "Слуги народу" проголосували за виключення з переліку суб'єктів, які отримують державну підтримку у вигляді повернення кваліфікованих витрат, українців.

Держава, на їхню думку, має підтримувати іноземних продюсерів, а не українських. Очевидно, це суперечить Конституції, логіці, міжнародній практиці і громадянським почуттям. Вдячний тим, хто не голосував за таке антиукраїнське рішення і тим членам правлячої партії, хто голосував за цей абсурд, але у виступах висловлювали сумніви в його обґрунтованості. Небезпека монобільшості в тому, що вседозволеність заколисує тверезе мислення і веде до численних помилок. Вони поки цього не розуміють. Будемо аргументовано і ввічливо підказувати", - написав він.

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