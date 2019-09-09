 За тиждень пасажиропотік на лінії розмежування на Донбасі зменшився на 14%, - пресцентр ОС. ІНФОГРАФІКА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Минулого тижня через лінію розмежування в установленому порядку було оформлено 252,1 тис. громадян і 31,7 тис. транспортних засобів.

Відмовлено у пропуску через лінію розмежування 231 особі у зв'язку з неточностями в документах або відсутністю необхідного переліку документів.

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Прикордонники в контрольних пунктах в'їзду-виїзду оформили 45 внутрішньо переміщених осіб, які через гуманітарну кризу і систематичні порушення прав людини з боку окупаційної адміністрації РФ змушені були залишити місця свого постійного проживання і шукати кращого життя на контрольованій українською владою території.

Прикордонні наряди в межах діючих гуманітарних дорожніх коридорів у районі операції Об'єднаних сил виявили 29 паспортів України з ознаками часткової підробки.

До адміністративної відповідальності притягнуто 14 громадян, щодо яких встановлено, що вони перетнули державний кордон України з Російською Федерацією в недіючих пунктах пропуску на тимчасово неконтрольованій ділянці російсько-українського кордону.