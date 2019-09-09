 За тиждень пасажиропотік на лінії розмежування на Донбасі зменшився на 14%, - пресцентр ОС. ІНФОГРАФІКА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
Минулого тижня через лінію розмежування в установленому порядку було оформлено 252,1 тис. громадян і 31,7 тис. транспортних засобів.
Відмовлено у пропуску через лінію розмежування 231 особі у зв'язку з неточностями в документах або відсутністю необхідного переліку документів.
Прикордонники в контрольних пунктах в'їзду-виїзду оформили 45 внутрішньо переміщених осіб, які через гуманітарну кризу і систематичні порушення прав людини з боку окупаційної адміністрації РФ змушені були залишити місця свого постійного проживання і шукати кращого життя на контрольованій українською владою території.
Прикордонні наряди в межах діючих гуманітарних дорожніх коридорів у районі операції Об'єднаних сил виявили 29 паспортів України з ознаками часткової підробки.
До адміністративної відповідальності притягнуто 14 громадян, щодо яких встановлено, що вони перетнули державний кордон України з Російською Федерацією в недіючих пунктах пропуску на тимчасово неконтрольованій ділянці російсько-українського кордону.
"Донбас - це ракова пухлина, киньте в пельку імперії, хай подавиться!": Український класик "напророчив" війну на Донбасі за 20 років до її початку
понеділок, 9 вересень 2019, 9:10
Український письменник Олесь Гончар у своєму нотатнику у червні 1993 року зробив запис, який цензор, коли виходив друком тритомник щоденника, без відома автора вилучи
Як передають Патріоти України з посиланням на UaMedia, Гончар тоді писав:
"Донбас - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу - й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім`ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж". подписьіваюсь под каждім словом всегда!!!! нужно отдать єту опухоль...