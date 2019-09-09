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Все про:Донбас (12944) пункт пропуску (457) КПВВ (43)

 За тиждень пасажиропотік на лінії розмежування на Донбасі зменшився на 14%, - пресцентр ОС. ІНФОГРАФІКА

За минулий тиждень пасажиропотік через контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування на Донбасі зменшився на 14%.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

За тиждень пасажиропотік на лінії розмежування на Донбасі зменшився на 14%, - пресцентр ОС 01

Минулого тижня через лінію розмежування в установленому порядку було оформлено 252,1 тис. громадян і 31,7 тис. транспортних засобів.

Відмовлено у пропуску через лінію розмежування 231 особі у зв'язку з неточностями в документах або відсутністю необхідного переліку документів.

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Прикордонники в контрольних пунктах в'їзду-виїзду оформили 45 внутрішньо переміщених осіб, які через гуманітарну кризу і систематичні порушення прав людини з боку окупаційної адміністрації РФ змушені були залишити місця свого постійного проживання і шукати кращого життя на контрольованій українською владою території.

Прикордонні наряди в межах діючих гуманітарних дорожніх коридорів у районі операції Об'єднаних сил виявили 29 паспортів України з ознаками часткової підробки.

До адміністративної відповідальності притягнуто 14 громадян, щодо яких встановлено, що вони перетнули державний кордон України з Російською Федерацією в недіючих пунктах пропуску на тимчасово неконтрольованій ділянці російсько-українського кордону.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147332
 
 
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Жители луганды и домбаса идут за соц. выплатами:


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*скажите пожалуйста. как быть с таким заявлением известно УКРАИНСКОГО ПИСАТЕЛЯ? я тоже такого мнения всегда. а вы?
"Донбас - це ракова пухлина, киньте в пельку імперії, хай подавиться!": Український класик "напророчив" війну на Донбасі за 20 років до її початку
понеділок, 9 вересень 2019, 9:10
Український письменник Олесь Гончар у своєму нотатнику у червні 1993 року зробив запис, який цензор, коли виходив друком тритомник щоденника, без відома автора вилучи
Як передають Патріоти України з посиланням на UaMedia, Гончар тоді писав:
"Донбас - це ракова пухлина, то відріжте його, киньте в пельку імперії, хай подавиться! Бо метастази задушать всю Україну! Що дає Донбас нашій духовності, нашій культурі? Ковбасний регіон і ковбасна психологія! Єдину українську школу - й ту зацькували... Ні, хай нас буде менше на кілька мільйонів, але це буде нація. Ми здатні будемо відродитись, увійти в європейську цивілізовану сім`ю... А так ніколи ладу не буде. Буде розбій і вічний шантаж". подписьіваюсь под каждім словом всегда!!!! нужно отдать єту опухоль...
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Правильно , только нужно тогда отдать полностью весь Донбасс , Донбасс - раковая опухоль , Крым - одни ватники , нам не жалко , давайте дальше отдавать регионы Украины
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треба щоб взагалі зник.Хай сидять в лугандоні
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дальше нет! разговор у писателя и я того же мнения только донбас часть.. всем же известно чем эта часть украинской территории была заселена.... русскими да и всем....со всей страны... недаром же там это всё и произошло. потому что там простите( неправильные украинцы заселились..) а настоящих просто жаль...попали в жернова... такова жизнь...иногда так происходит в жизни в разных ситуациях что приходится выбирать или или ...если гангрена у человека и врач советует удалить какую то конечность иначе смерть, приходится решаться как не жалко и не обидно. давать согласие.. также во всех случаях жизни. воровстве и ограблении лучше что то отдать чем потерять всё... такая философия жизни к сожалению..((
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