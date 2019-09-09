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 Політика України
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Все про:Азовське море (1179) військовополонені (333) Ейдер (3)

 Гриміло. Летіли снаряди. В повітрі трасери. Потім ляскіт, удар, - моряк Ейдер про атаку в Керченській протоці

Андрій Ейдер разом зі своїм екіпажем і іншими моряками зараз перебуває у військовому госпіталі в Києві. Вони кажуть, що огляди триватимуть ще кілька днів, потім вони повернуться додому. Ейдер може затриматися: він був поранений під час атаки росіян у Керченській протоці, і лікарі тільки почали його медобстеження.

Про це він розповів у коментарі УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, наскільки страшно було в момент атаки росіян, 20-річний моряк сказав: "Було кілька секунд, коли перед очима мало промайнути життя. Але я тоді думав не про те, що буде зі мною, а про моїх рідних: "Як вони почуватимуться, якщо... ". Гриміло, рев двигунів. Летіли снаряди. У повітрі трасери, в морі - їхнє відображення. Потім, ляскіт, удар і я знепритомнів. Ненадовго отямився, знову знепритомнів. Остаточно отямився вже у лікарів. Мені надали першу допомогу на кораблі росіян, дали попити води".

Відповідаючи на запитання, що було найскладнішим під час судів, Ейдер сказав: "Найскладніше було бачити рідних людей. Клубок до горла підкочувався. Але виїзд у суд був радістю, це була можливість побачити свій екіпаж, інших моряків".

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Він зазначив, що обвинувачення проти нього були абсурдними: "Я хотів поголити половину голови і вийти на суд із запискою: "Які звинувачення - така і зачіска". Адвокат відрадив".

Описуючи стан свого здоров'я, він розповів: "Колу я сідаю, таке відчуття, що коліно вивертає в іншу сторону. Ниючі болі були і є, зі змінними проміжками, але це дрібниці".

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

Імена всіх осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну, читайте тут.

Повний список українців, які повернулися на Батьківщину в рамках обміну з РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3147331
 
   
 Топ коментарі
 
Семь футов под килём тебе, мужчина!
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Я думаю что на месте этого человека в той ситуации я бы тоже сдался в плен поскольку силы были не равны .. но я бы уж точно отказался от награды потому что я ее не заслужил, потому что просто сдался вплен вместе с кораблем и вооружением не оказав сопротивление врагу а этот *герой* еще и в СМИ теперь про свои *подвиги* рассказывает... ну не клоун?
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Не прйму я..... Почему такие аргументы не принимались в 1941-1945? .
Хотя конечно, в сытом обществе, солдат- гамно (включаю туда и себя).... Гриміло. Летіли снаряди. В повітрі трасери. Потім ляскіт, удар, - моряк Ейдер про атаку в Керченській протоці - Цензор.НЕТ 9536 Гриміло. Летіли снаряди. В повітрі трасери. Потім ляскіт, удар, - моряк Ейдер про атаку в Керченській протоці - Цензор.НЕТ 9536 Гриміло. Летіли снаряди. В повітрі трасери. Потім ляскіт, удар, - моряк Ейдер про атаку в Керченській протоці - Цензор.НЕТ 9536
А в остальном - полностью согласен. ++++
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ПыСы. Отвечаю сам себе. Наверное потому, что в СССР (не сторонник совка) были цели системы, которые граждане ставили выше своего шкурного я. По-этому система была по-своему достаточно сильной. И человек мог отдать за нее жизнь. В Украине (да и не только в ней), сложилась система, которую индивид ставит ниже себя (даже презирает за ее лицемерие и двуличие) и никто за нее не желает отдавать свою жизнь (включаю туда и себя).
По-этому, то что моряки сдались считаю ВЕРНЫМ решением. Как-то так....
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А может просто не нужно было переться напролом, выгукуючи - мы ничого не порушилы? Таранили их потому, что без дозволу поперлися в Керчь-Еникальский пролив, в который входить еще со времен СССР без разрешения Керченского порта было запрещено. Поскольку Керчь теперь у кацапов - нужно было его дождаться, а не провоцировать кацапье. Видели же, что кацапы морозятся и не хотят пропускать - развернулись бы и пошли обратно, так нет поперлись на рожон. Надеюсь таки будет расследование - кто и зачем им приказал так поступить.
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"Не принимались" только засранным усатым ублюдком-садистом .... и его чекистким мусором .
А так -- сдалось около 2 млн. в плен в перые 2 месяца войны !
Хотя "преимущество в вооружении" это послевоенный софкоидный бред и блеф . Наци на 21 июня не имели неединного преимущества ни в одном виде вооружений ...
Оно произошло по ходу нацисткого наступления ввиду тупости и трусости партейного руководства и генералитета ... Холуй в принципе не может воевать хорошо , пока не испугается до состояния "нечего терять" или "*****" ... Пока не пришло ощущение , что оружие даёт некую степень свободы и реально по рассказу фронтовиков (отца , деда) офицеров гнид , что издевались на своими солдатами , убивали в первых же схватках свои же . А до того - драпали , сдавались в плен целыми корпусами ... и была дикая паника .
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сосед тож казав як бійці свого ж комісара застрелили . а після війни в 80х його дочка на могилу приїжала . сумно але так було
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"Холуй в принципе не может воевать хорошо" - Кто же спорит? Гриміло. Летіли снаряди. В повітрі трасери. Потім ляскіт, удар, - моряк Ейдер про атаку в Керченській протоці - Цензор.НЕТ 313....Тогда кто воюет хорошо? А я отвечу (ты наверное не внимательно прочитал), тот у кого есть мотивация. Что такое мотивация воевать? Это некое психологичесое состояние человека, в котором он свое собственное шкурное я ставит ниже целей системы. Ну хорошо, объясню на простом примере. Ночь. В твой дом вдираются бандиты. Сразу же есть угроза некоей системе - твоей семье. Далее, если ты ставишь свою жизнь выше жизни всей системы (семьи), ты можешь сигануть через сад в окно.... Гриміло. Летіли снаряди. В повітрі трасери. Потім ляскіт, удар, - моряк Ейдер про атаку в Керченській протоці - Цензор.НЕТ 313. Ну, а что? Найдешь другую бабу, наделаешь себе детей и создашь другую систему. А есть другой выбор. Тут я не говорю про договариваться с бандюками....Может этот вариант и хорошь, но здесь мы разбираем - "хорошо воевать". Ты хватаешь кувалду и @уяришь их до потери либо их, либо своего дыхания. Здесь ты выбрал, то что поставил свою жизнь ниже целей всей системы (твоей семьи - выжить)....В СССР эту роль выполняла пропаганда. Да она засырала мозги. Но ее цели были понеятны. Ты думаешь мало было людей, что верили в идеалы? Ты думаешь, что современная Украинско-Галичанская пропаганда ставит другие цели? Ты наивный..... Гриміло. Летіли снаряди. В повітрі трасери. Потім ляскіт, удар, - моряк Ейдер про атаку в Керченській протоці - Цензор.НЕТ 313. Слава Украине.
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Эти катера, как пугало которое никто не боится. Почему ракетные не делают, просто не понятно???
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Мда... увидеть днем отражение трассера в воде... Больше гуфту можно не читать. Очередной сказочник или голимый минстець
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Это тот парень который пел гимн Украины на плацу захваченного Севастополя.
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Ну петь Гимн как то одно, а с оружием в руках защищать свою Родину как то другое....
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Быть с оружием в окопах под Донецком это одно. А вот без оружия на площади Донецка спеть гимн Украины - это другое.
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Зачем он пошел на контрактную военную службу? Вот на хера?
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Королівство кривих дзеркал. Сцикунство,зведене в ранг героїзму.
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Может все таки кто то вспомнит что такое воинская честь, присяга и устав. И откажется от позорных наград и званий. Кто будет рядом с ними служить, зная, что они сдадутся в любую минуту...
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Проблема - не в том кто с ними будет рядом служить, а какой пример они будут подавать своих подчиненным. Им же всем автоматом присвоили внеочередные звания и теперь будуть двигать в командиры.
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Что и следовало ожидать. Речь шла не о чести воина, не о Родине. Речь шла о спасении собственной жизни. И весь героизм это заявить в суде Я военнопленный....
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bamr‏ @bamr69 7 сент.

Коментар з-за парєбріка щодо прибувших рейсом з України:
"Теперь у выменянных украинцев есть 90 дней для оформления документов в России - если ФМС не получит специальных указаний по поводу этих людей, украинцев депортируют обратно в Украину, где они снова попадут в тюрьму."
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