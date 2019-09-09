 Гриміло. Летіли снаряди. В повітрі трасери. Потім ляскіт, удар, - моряк Ейдер про атаку в Керченській протоці

Про це він розповів у коментарі УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання, наскільки страшно було в момент атаки росіян, 20-річний моряк сказав: "Було кілька секунд, коли перед очима мало промайнути життя. Але я тоді думав не про те, що буде зі мною, а про моїх рідних: "Як вони почуватимуться, якщо... ". Гриміло, рев двигунів. Летіли снаряди. У повітрі трасери, в морі - їхнє відображення. Потім, ляскіт, удар і я знепритомнів. Ненадовго отямився, знову знепритомнів. Остаточно отямився вже у лікарів. Мені надали першу допомогу на кораблі росіян, дали попити води".

Відповідаючи на запитання, що було найскладнішим під час судів, Ейдер сказав: "Найскладніше було бачити рідних людей. Клубок до горла підкочувався. Але виїзд у суд був радістю, це була можливість побачити свій екіпаж, інших моряків".

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Він зазначив, що обвинувачення проти нього були абсурдними: "Я хотів поголити половину голови і вийти на суд із запискою: "Які звинувачення - така і зачіска". Адвокат відрадив".

Описуючи стан свого здоров'я, він розповів: "Колу я сідаю, таке відчуття, що коліно вивертає в іншу сторону. Ниючі болі були і є, зі змінними проміжками, але це дрібниці".

Нагадаємо, 7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем у заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Того ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

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Президент Володимир Зеленський заявив: "Виконано перший етап наших домовленостей із Путіним". А президент США Дональд Трамп зазначив, що це "перший гігантський крок до миру".